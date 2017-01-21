Бабиков: тактика Шипулина мне не подходит

Здесь новый день, новая гонка и новые самочувствия, и всё должно сложиться абсолютно по-другому. Для меня только лучше, если я буду понимать на что способен перед гонкой, не думая, как сложилась предыдущая.

Понял, что главное отстрелять без штрафа, а для борьбы на последнем круге силы у меня есть.

Я знаю, что у нас в России много достойных ребят, для которых чемпионат Европы — важный старт. Им нужно это, чтобы расти, а я без участия в отборах и дополнительной квоты просто займу чьё-то место. Это будет неправильным решением.

Вторая попытка в роли финишёра эстафетыполучилась более успешной. В противостоянии с украинцеми французомАнтон-младший вышел победителем и помог российской четвёрке завоевать третью подряд награду в эстафете даже не в оптимальном составе без. После гонки спецкор «Чемпионата» пообщался с нашим альтернативным финишёром.— Нет. Я легко избавился от плохих мыслей после той эстафеты. Я прекрасно понимаю, что там были далеко не лучшие мои кондиции и поэтому подобные ощущения повториться не должны. Я знал, что здесь новый день, новая гонка и новые самочувствия, и всё должно сложиться абсолютно по-другому. Для меня только лучше, если я буду понимать на что способен перед гонкой, не думая, как сложилась предыдущая.— Конечно. Я приобретаю что-то от каждой гонки, а это был очень серьёзный опыт со знаком плюс.— Да, хотя мне как амбициозному спортсмену трудно пропускать гонки. Когда стартуют другие, ты смотришь на это с мыслями, а вот я бы сейчас сделал… В психологическом плане пропуск дался трудно, хотя это было необходимо. Тренерам всегда виднее.— Многие смотрят просто на высоту и на горы, а ведь каждая трасса имеет свою специфику помимо этого. Одни и те же цифры высоты над уровнем моря в разных местах сказываются по-разному. Я доволен индивидуальной гонкой. Получилось неплохо поработать на крейсерской скорости. Для того чтобы показывать скорости в индивидуальной гонке, нужно очень хорошо себя чувствовать и чувствовать свой организм. Вчера я не был готов к высоким скоростям, но понимал, что сегодня буду чувствовать себя лучше благодаря этой работе.— Мы вчера шутили, что Шипулин только в этом году заметил, что я в сборной, так что для меня это был знаковый этап.— Конечно. В Рупольдинге мне пришлось бежать одному и держать высокую скорость, чтобы не подпустить сильнейших соперников Свендсена и Шемппа. Мне приходилось рисковать. Тут я понимал, что позиция другая, ребята рядом, поэтому надо было сэкономить силы на первом круге, так как основная борьба пойдёт на последнем. Я держал нормальную скорость, а те кто меня догнал рисковали, чтобы вклиниться в борьбу за пьедестал. Со второго круга всё нормализовалось. Я спокойно поработал с украинцем, но француз продолжал нас атаковать.— Естественно это был риск. Я тоже, придя на «стойку», начал рисковать, но промахнувшись, решил сменить тактику и перейти на более спокойную стрельбу. Понял, что главное отстрелять без штрафа, а для борьбы на последнем круге силы у меня есть. Поэтому доработал стрельбу, исправил ошибки и ушёл на отличной позиции в борьбе с Пидручным.— Когда мы шли на втором круге и Фийон начал атаковать, я видел, что Пидручный не так лихо подхватывает его скорость. На подъёме я попытался пойти за французом, а Дмитрий отстал. Тогда я понял, что ходом он не так силён и на этой части дистанции с ним можно бороться. Поэтому на последнем круге я знал, что поборюсь с ним минимум на равных и при этом остерегался Ландертингера. Я предпринял затяжной финиш, атаковал в подъём и получилось на этом участке легко убежать.— Конечно. У нас хорошие отношения. Мы часто пересекались на соревнованиях разного уровня. В Чехии мы вместе бежали большую часть масс-старта. У нас хорошие, дружеские отношения, поэтому я думаю, что он тоже провёл хорошую гонку, стрелял из пяти, просто где-то на дистанции чувствовал себя не очень. Но когда он будет в лучших кондициях, это будет опасный и боеспособный спортсмен.— Нет. Антон знает, что мы уже достаточно опытные бойцы, и как он проводит свой этап, подойдёт не каждому атлету. Он относится к разряду серьёзных и больших ребят, сильных в финишных разборках. Мне будет неправильно брать его тактику, потому что я не такой крупный парень и мне больше подходит затяжной финиш. Он просто подбадривал меня, но не навязывал свою тактику.— Да уже выстраивается определённая тактика. Тренеры проведут последние корректировки. До меня пока это не доносили, чтобы я концентрировался на стартах, но тренеры уже знают весь план подготовки к миру. Я чувствую, что у меня есть небольшой резерв, где я могу добавить. От гонки к гонки я могу прибавлять. Сейчас нужно переварить пройденные этапы и сделать небольшую, но важную работу. Я верю, что на чемпионат мира мы выйдем в лучших кондициях.— Нет, таких мыслей не было и мне подобного не предлагали. Женя — многоопытный спортсмен, и он с тренером знает как лучше набирать форму. В прошлом году на чемпионате мира он смотрелся очень сильно после выступления на Европе. Для него это успешная тактика. Кроме того, как чемпион Европы он имеет дополнительную квоту в спринте. Он нацелен идти по такой подготовке. Мне таких предложений не поступало, потому что мне лучше будет сэкономить силы. Во-вторых, я знаю, что у нас в России много достойных ребят, для которых чемпионат Европы — важный старт. Им нужно это, чтобы расти, а я без участия в отборах и дополнительной квоты просто займу чьё-то место. Это будет неправильным решением. Я верю, что у нас там сильный коллектив, способный бороться за медали, а им это сейчас нужнее, чем мне.