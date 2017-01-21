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175 лет назад 2016
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Бессеберг. Итоги заседания комиссии IBU. Фуркад недоволен, Россия оправдана
Фото: РИА «Новости»
Текст: Александр Круглов

Урок провокаторам. США, Чехия и Фуркад не смогли линчевать Россию

IBU снял обвинения с 22 россиян, но продолжит расследования манипуляций в Сочи и поднимет вопрос по чемпионату мира в Тюмени.
21 января 2017, суббота. 23:55. Другие

Надежды обеих сторон


Если декабрьское заседание исполкома IBU в Мюнхене оставило больше вопросов, чем ответов, то сегодня и российская сторона, и представители иностранных команд по праву рассчитывали, что будут расставлены все точки над i. Союзу биатлонистов России было важно, чтобы запредельно раздутое число «29» (ранее «31») было уменьшено за счёт отбывших наказание спортсменов и тех, против кого нет никаких аргументов. Для главных сторонников наказания российского биатлона это было недопустимо. Нужно было на волне массовых писем спортсменов и всеобщего возмущения попытаться провести суд Линча и принять санкции как можно быстрее, пока дым от взорванной Маклареном бомбы окончательно не рассеялся.

Действовали они по-разному. Одиозный президент Чешской федерации биатлона Иржи Гамза вызвал Габриэлу Коукалову для указаний во время эстафеты сразу на огневой рубеж. Лоуэлл Бейли вместе с коллегами по сборной США, чешскими единомышленниками и радикально настроенным Фуркадом рассадили своих людей по разным частям зала и периодически сыпали вопросами, стараясь создать массовость. Большинству же присутствовавших это судилище не было интересно. «Я сегодня так устал, что не пойду на это совещание, — рассказал спецкору „Чемпионата“ один из иностранных тренеров, причём представляющий явно не дружественную нам страну. — На таких собраниях политики больше, чем спорта, а мне это неинтересно».

Спокойный Шипулин и истеричный Фуркад


Собрание проходило за закрытыми дверями, где в томлении толпились журналисты. Каждую команду представляли по несколько человек спортсменов и тренеров. Первым зал покинул Мартен Фуркад. Француз на ходу бросил журналистам пару фраз истеричным тоном, с досады махнул рукой, после чего стало ясно, что вершить судьбы народов даже лучшему биатлонисту мира пока не дали. Это хороший знак. Антон Шипулин, напротив, был спокоен и немного улыбался. На мой вопрос, всё ли нормально, ответил: «Пока нормально, но расследование будет продолжаться».

Остальная российская группа, в составе который были тренеры Александр Касперович и Павел Ланцов, вице-президент IBU Виктор Майгуров и глава международного отдела СБР, отвечающий за перевод Сергей Мнацаканов, сохраняли сдержанный оптимизм. Радоваться, конечно, рано, потому что и проблемы с допингом в российском спорте никто не отрицает, и дальнейшие расследования не позволяют вздохнуть спокойно. Главным достижением нашей делегации было то, что аргументы СБР рабочая группа приняла во внимание и работает в плотном контакте с нашей федерацией и то, что процесс расследования проводится именно по закону, а не по понятиям, как хотелось неким горячим головам.

Лоуэлл Бейли вместе с коллегами по сборной США, чешскими единомышленниками и радикально настроенным Фуркадом рассадили своих людей по разным частям зала и периодически сыпали вопросами, стараясь создать массовость

Невозмутимый президент


Затем слово взял Андерс Бессеберг, который сначала чётко изложил главные выводы исполкома IBU, подчеркнув, что проблема допинга в России носит массовый характер и в её основе лежит несоответствие кодексу ВАДА национального антидопингового агентства, а затем столь же невозмутимо отвечал на порой провокационные вопросы из зала, большинство которых сводилось к необходимости строгих санкций из-за господдержки допинга в России. Основные тезисы Бессеберга:

— 7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 либо отбыли наказание, либо полностью оправданы

— Эти семеро продолжают соревноваться, но автоматически включены в пул специального тестирования IBU

— СБР предоставит доклад по этим 7 атлетам

— IBU проведёт встречу 11 февраля и примет решение на основе изученных фактов фактов

— Будет рассмотрена возможность внеочередного конгресса, где будет решена судьба чемпионата мира — 2021

— Письмо от комитета атлетов изучено, IBU поддерживает их инициативу, чтобы в спорте соревновались только «чистые» спортсмены. Поручили своим юристам сформулировать корректно пункты их пожеланий.
7 атлетов остаются под расследованием, а остальные 22 либо отбыли наказание, либо полностью оправданы

По поводу немедленного судилища Бессеберг подчеркнул, что, как и месяц назад, будет действовать согласно законодательству, а не эмоциям. «Многие атлеты и федерации считают, что мы можем поменять правила, когда им угодно, но это вправе делать только конгресс. Что касается антидопинговых, дисциплинарных правил и правил соревнований, мы не можем сделать это мгновенно. Это может сделать ВАДА, и тогда мы немедленно их примем либо обсудим на следующем конгрессе. Это формальная процедура, которую мы не можем менять», — отметил президент. Также глава IBU заметил, что не видит проблем с включением в состав основной сборной России Александра Логинова. По его словам, антидопинговые правила должны быть едиными для спортсменов всех стран и всех видов спорта.

Расслабляться рано


Тем не менее нас ждёт ещё одна ключевая дата, которую мир биатлона будет ждать, затаив дыхание. Следующее заседание комиссии по делу Макларена пройдёт уже 9 февраля, в день открытия чемпионата мира в Хохфильцене. Там будут подробно изучены дела семи спортсменов, и кто-то из них при наличии доказательств может получить временное отстранение, как два атлета, участвовавшие в сочинской Олимпиаде. В этом случае наши противники снова активизируются и потребуют коллективные санкции для всего российского биатлона, начиная с сокращения квот и заканчивая дисквалификацией всей команды.
Следующее заседание комиссии по делу Макларена пройдёт уже 9 февраля, в день открытия чемпионата мира в Хохфильцене

Дополнительно будут перепроверены все сочинские пробы действующих спортсменов, причём не только российских, а это может принести сюрпризы. Наконец, чемпионат мира в Тюмени по-прежнему под угрозой. Он может быть принесён в жертву в поисках компромисса с биатлонной семьёй. А главное, часть участников совещания остались крайне неудовлетворены произошедшим, а значит, будут вынашивать идеи реванша и снова грозить бойкотами. Ведь более сильных аргументов в их рукавах, похоже, не остаётся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Допинг
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