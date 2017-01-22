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175 лет назад 2016
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Россия – Словения – 26:32
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Разгром за полчаса. Как Россия покинула гандбольный ЧМ

Потери в атаке, удаления, красные карточки, чехарда с вратарями – Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата мира по гандболу.
22 января 2017, воскресенье. 01:05. Другие
Перед началом чемпионата мира по гандболу президент ФГР Сергей Шишкарёв поставил перед мужской сборной задачу – выход в полуфинал. Российская команда завершила турнир задолго до этой стадии, в 1/8 финала уступив команде Словении. Возможно, после этого турнира сборную России ждут кадровые перестановки в тренерском штабе.

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Жажда реванша


История матчей России и Словении на чемпионатах мира началась в 1995-м в Исландии. Тогда наша команда заняла пятое место, а балканская – 18-е. До 2013 года словенцы не могли обыграть россиян на мировых чемпионатах, но в Испании эта серия прервалась. В четвертьфинале сборная России уступила команде Словении со счётом 27:28, причём концовка той встречи запомнилась спорным судейским решением, когда судьи дали словенцам на атаку больше минуты (!).

На Олимпиадах команды также играли не раз. В 2000-м наши на пути к золоту разгромили словенцев в четвертьфинале с разницей в 11 мячей, а через четыре года на групповом этапе добились победы с разницей в три гола. Естественно, что за то последнее поражение на ЧМ-2013 наши жаждали поквитаться, тем более, что в нынешней команде восемь игроков из того состава. И матч четырёхлетней давности прочно засел в памяти.

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Гнулись, но выпрямились


Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/8 финала. Париж, 21 января

Россия – Словения – 26:32 (15:13)
Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 5, Деревень – 5, Шельменко – 4, Дибиров – 3, Житников – 3, Калараш – 3, Ковалёв – 1, Валиуллин – 1, Черноиванов – 1.
Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов удивил абсолютно всех, выпустив в стартовом составе вратаря Дмитрия Павленко, который не был заявлен в играх группового этапа. Возможно, наставник российской команды рассчитывал, что игру Павленко невозможно было разобрать, тогда как возможности Вадима Богданова и Виктора Киреева, сыгравших предыдущие пять встреч, прекрасно известны.

Но эта ставка не сыграла. Павленко за то время, что провёл на площадке, не сделал ни одного сейва. При этом сборная России вела в счёте до середины первого тайма. Было видно, что команда предельно собрана и настроена на игру. В отличие от предыдущих встреч получалась реализация. Обе команды бились, не давая соперникам возможности хоть чуточку вздохнуть.

Наши гораздо чаще нарушали правила, но это было объяснимо – словенцы играли быстрее, и порой только ценой удалений можно было остановить соперников. Был даже момент, когда сборная России осталась вчетвером против шестерых соперников, но сильно в счёте не просела. Команда Веселина Вуйовича вышла вперед на 16-й минуте и вела до 27-й с преимуществом в один-два мяча.

Но сборная России вырвала концовку тайма. Во многом благодаря великолепной игре Виктора Киреева, сменившего Павленко. Наш вратарь отбил несколько сложных бросков, нейтрализовал два выхода один на один и не позволил соперникам оторваться в счёте. А два перехвата Тимура Дибирова и три подряд гола за две минуты позволили россиянам уйти на перерыв, ведя два гола. По тому, как действовали обе команды, была надежда, что реванш за то испанское поражение состоится.

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Полчаса разочарования


Но первые 12 минут второго тайма эту надежду убили. Словенцы полностью перевернули ход матча и повели со счётом 23:18. У них не было таких проблем с составом, как у сборной России. Потери Павла Атьмана и Сергея Горбока просто не могли не сказаться. Некоторые гандболисты играли просто без замен, тогда как главный тренер словенцев регулярно давал отдохнуть своим лидерам, а потом вновь выпускал на площадку.

Предложить что-то необычное в атаке сборная России не смогла и не могла, а в обороне просто перестала успевать за соперником. Хотя бились до конца. Бились все – никто играть не бросал. Но в нынешнем состоянии российская команда является середняком, только таким, что ближе к нижней части иерархии, чем таким, который способен рвануть наверх. Были отдельные эпизоды и красивейшие моменты с бросками и передачами Даниила Шишкарёва, Дмитрия Житникова, Глеба Калараша.

Но это эпизоды. Были и другие эпизоды – многочисленные потери в атаке, чехарда с вратарями, когда Киреева менял Богданов, а того – Павленко, грубая игра в исполнении россиян, прямая красная карточка Каларашу, а могли судьи дать и ещё пару прямых удалений. В итоге же – безоговорочное поражение. В целом сборная России по ходу всего турнира буквально всем соперникам уступала в скорости, и пока были силы у поляков, бразильцев и даже японцев, нам приходилось очень сложно. Вспоминать матч с Норвегией и Францией даже не хочется. Это данность, и что с этим делать, пока непонятно. Предъявлять кому-то претензии за этот турнир? Ни в коем случае. Сборная показала свой максимум, и это не вина, а беда нашего мужского гандбола, что потолок так низко.

Мы не Франция, которая может выставить две команды и обеими играть на победу. В сборную России и на одну команду с трудом игроков набирается. Наверняка по итогам турнира какие-то решения со стороны руководства федерации будут приняты. И какими-бы они ни были, главное, чтобы от этого был толк. А болельщики будут верить и надеяться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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