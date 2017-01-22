Разгром за полчаса. Как Россия покинула гандбольный ЧМ

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Жажда реванша
История матчей России и Словении на чемпионатах мира началась в 1995-м в Исландии. Тогда наша команда заняла пятое место, а балканская – 18-е. До 2013 года словенцы не могли обыграть россиян на мировых чемпионатах, но в Испании эта серия прервалась. В четвертьфинале сборная России уступила команде Словении со счётом 27:28, причём концовка той встречи запомнилась спорным судейским решением, когда судьи дали словенцам на атаку больше минуты (!).
На Олимпиадах команды также играли не раз. В 2000-м наши на пути к золоту разгромили словенцев в четвертьфинале с разницей в 11 мячей, а через четыре года на групповом этапе добились победы с разницей в три гола. Естественно, что за то последнее поражение на ЧМ-2013 наши жаждали поквитаться, тем более, что в нынешней команде восемь игроков из того состава. И матч четырёхлетней давности прочно засел в памяти.
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Гнулись, но выпрямились
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/8 финала. Париж, 21 январяГлавный тренер сборной России Дмитрий Торгованов удивил абсолютно всех, выпустив в стартовом составе вратаря Дмитрия Павленко, который не был заявлен в играх группового этапа. Возможно, наставник российской команды рассчитывал, что игру Павленко невозможно было разобрать, тогда как возможности Вадима Богданова и Виктора Киреева, сыгравших предыдущие пять встреч, прекрасно известны.
Россия – Словения – 26:32 (15:13)
Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 5, Деревень – 5, Шельменко – 4, Дибиров – 3, Житников – 3, Калараш – 3, Ковалёв – 1, Валиуллин – 1, Черноиванов – 1.
Россия – Словения – 26:32 (15:13)
Голы в составе сборной России: Шишкарёв – 5, Деревень – 5, Шельменко – 4, Дибиров – 3, Житников – 3, Калараш – 3, Ковалёв – 1, Валиуллин – 1, Черноиванов – 1.
Но эта ставка не сыграла. Павленко за то время, что провёл на площадке, не сделал ни одного сейва. При этом сборная России вела в счёте до середины первого тайма. Было видно, что команда предельно собрана и настроена на игру. В отличие от предыдущих встреч получалась реализация. Обе команды бились, не давая соперникам возможности хоть чуточку вздохнуть.
Наши гораздо чаще нарушали правила, но это было объяснимо – словенцы играли быстрее, и порой только ценой удалений можно было остановить соперников. Был даже момент, когда сборная России осталась вчетвером против шестерых соперников, но сильно в счёте не просела. Команда Веселина Вуйовича вышла вперед на 16-й минуте и вела до 27-й с преимуществом в один-два мяча.
Но сборная России вырвала концовку тайма. Во многом благодаря великолепной игре Виктора Киреева, сменившего Павленко. Наш вратарь отбил несколько сложных бросков, нейтрализовал два выхода один на один и не позволил соперникам оторваться в счёте. А два перехвата Тимура Дибирова и три подряд гола за две минуты позволили россиянам уйти на перерыв, ведя два гола. По тому, как действовали обе команды, была надежда, что реванш за то испанское поражение состоится.
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Полчаса разочарования
Но первые 12 минут второго тайма эту надежду убили. Словенцы полностью перевернули ход матча и повели со счётом 23:18. У них не было таких проблем с составом, как у сборной России. Потери Павла Атьмана и Сергея Горбока просто не могли не сказаться. Некоторые гандболисты играли просто без замен, тогда как главный тренер словенцев регулярно давал отдохнуть своим лидерам, а потом вновь выпускал на площадку.
Предложить что-то необычное в атаке сборная России не смогла и не могла, а в обороне просто перестала успевать за соперником. Хотя бились до конца. Бились все – никто играть не бросал. Но в нынешнем состоянии российская команда является середняком, только таким, что ближе к нижней части иерархии, чем таким, который способен рвануть наверх. Были отдельные эпизоды и красивейшие моменты с бросками и передачами Даниила Шишкарёва, Дмитрия Житникова, Глеба Калараша.
Но это эпизоды. Были и другие эпизоды – многочисленные потери в атаке, чехарда с вратарями, когда Киреева менял Богданов, а того – Павленко, грубая игра в исполнении россиян, прямая красная карточка Каларашу, а могли судьи дать и ещё пару прямых удалений. В итоге же – безоговорочное поражение. В целом сборная России по ходу всего турнира буквально всем соперникам уступала в скорости, и пока были силы у поляков, бразильцев и даже японцев, нам приходилось очень сложно. Вспоминать матч с Норвегией и Францией даже не хочется. Это данность, и что с этим делать, пока непонятно. Предъявлять кому-то претензии за этот турнир? Ни в коем случае. Сборная показала свой максимум, и это не вина, а беда нашего мужского гандбола, что потолок так низко.
Мы не Франция, которая может выставить две команды и обеими играть на победу. В сборную России и на одну команду с трудом игроков набирается. Наверняка по итогам турнира какие-то решения со стороны руководства федерации будут приняты. И какими-бы они ни были, главное, чтобы от этого был толк. А болельщики будут верить и надеяться.