Кубок мира по биатлону. 6-й этап. Генеральная репетиция. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:00 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
13:25. Шипулин и Фуркад на втором и третьем рубежах допустили по одному промаху и идут в конце первого десятка в 18-19 секундах от лидеров: Лессера и Йоханнеса Бё. Совсем рядышком и Бабиков. А вот Цветков и Гараничев, похоже, шансы на высокий результат потеряли.
13:10. После первой стрельбы первую тройку составляют спортсмены, отдыхавшие во время эстафеты: Шипулин, Бьорндален и Фуркад. Гараничев, Бабиков и Цветков допустили по одному промаху.
13:00. Началась мужская гонка с общего старта. Болеем и переживаем за четырёх российских атлетов. Все шансы показать сегодня высокий результат у них есть. За главными событиями гонки вы можете следить с помощью нашего традиционного текстового онлайна.
12:50. Гостем соревнований в Антхольце стал Иван Черезов. В 2009 году, кстати, Иван на итальянском этапе завоевал бронзовую награду именно в масс-старте.
12:40. Из Антхольца поступило срочное сообщение. Андерс Бессеберг принял решение провести экстренное заседание конгресса IBU ещё до старта чемпионата мира. Главная мотивация — скорейшее ужесточение антидопинговых правил, за которое выступают многие атлеты.
12:35. Букмекеры считают Антона Шипулина вторым претендентом на победу в масс-старте. Вероятность того, что лидер российской сборной получит золотую награду, составляет более 20 процентов. Главный фаворит — Фуркад, третий претендент — Шемпп.
12:30. Но довольно жить днём вчерашним, ведь уже через полчаса начнётся мужской масс-старт. Российских спортсменов в списке участников четверо: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Наш лучший результат в масс-стартах в этом сезоне — третье место Бабикова в Нове-Место. Ознакомиться с полным стартовым протоколом можно по этой ссылке.
12:20. Вчера в Антхольце в очередной раз решалась судьба российского биатлона. И в очередной раз к нему не возникло конкретных претензий. О том, как провокаторы во главе с Коукаловой и Фуркадом, с пустыми руками и грустными лицами покидали заседание, читайте в репортаже корреспондента «Чемпионата» Александра Круглова.
12:10. У посетителей туалета на стадионе в Антхольце обычно поднимается настроение. Почему — своим фото ответил Андрей Аносов.
12:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце заключительный день и две гонки — мужской масс-старт и женская эстафета. Дальше — чемпионат мира. Больше шансов проверить себя в старте самого высокого уровня не будет. Особенно это касается женской эстафеты, в которой мы пока очень далеки от медалей. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало первой гонки — в 13:00 по московскому времени. Не пропустите!