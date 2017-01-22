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175 лет назад 2016
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Кубок мира по биатлону-2016/17. Шестой этап
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Кубок мира по биатлону. 6-й этап. Генеральная репетиция. LIVE

Все события 22 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
22 января 2017, воскресенье. 12:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:00 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:45 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

13:25. Шипулин и Фуркад на втором и третьем рубежах допустили по одному промаху и идут в конце первого десятка в 18-19 секундах от лидеров: Лессера и Йоханнеса Бё. Совсем рядышком и Бабиков. А вот Цветков и Гараничев, похоже, шансы на высокий результат потеряли.

13:10. После первой стрельбы первую тройку составляют спортсмены, отдыхавшие во время эстафеты: Шипулин, Бьорндален и Фуркад. Гараничев, Бабиков и Цветков допустили по одному промаху.

13:00. Началась мужская гонка с общего старта. Болеем и переживаем за четырёх российских атлетов. Все шансы показать сегодня высокий результат у них есть. За главными событиями гонки вы можете следить с помощью нашего традиционного текстового онлайна.

12:50. Гостем соревнований в Антхольце стал Иван Черезов. В 2009 году, кстати, Иван на итальянском этапе завоевал бронзовую награду именно в масс-старте.

12:40. Из Антхольца поступило срочное сообщение. Андерс Бессеберг принял решение провести экстренное заседание конгресса IBU ещё до старта чемпионата мира. Главная мотивация — скорейшее ужесточение антидопинговых правил, за которое выступают многие атлеты.

12:35. Букмекеры считают Антона Шипулина вторым претендентом на победу в масс-старте. Вероятность того, что лидер российской сборной получит золотую награду, составляет более 20 процентов. Главный фаворит — Фуркад, третий претендент — Шемпп.

12:30. Но довольно жить днём вчерашним, ведь уже через полчаса начнётся мужской масс-старт. Российских спортсменов в списке участников четверо: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Наш лучший результат в масс-стартах в этом сезоне — третье место Бабикова в Нове-Место. Ознакомиться с полным стартовым протоколом можно по этой ссылке.

12:20. Вчера в Антхольце в очередной раз решалась судьба российского биатлона. И в очередной раз к нему не возникло конкретных претензий. О том, как провокаторы во главе с Коукаловой и Фуркадом, с пустыми руками и грустными лицами покидали заседание, читайте в репортаже корреспондента «Чемпионата» Александра Круглова.

12:10. У посетителей туалета на стадионе в Антхольце обычно поднимается настроение. Почему — своим фото ответил Андрей Аносов.

12:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце заключительный день и две гонки — мужской масс-старт и женская эстафета. Дальше — чемпионат мира. Больше шансов проверить себя в старте самого высокого уровня не будет. Особенно это касается женской эстафеты, в которой мы пока очень далеки от медалей. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, начало первой гонки — в 13:00 по московскому времени. Не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова
Новости. Другие
22 января 2017, воскресенье
13:00 Глава НОК Германии: Россия может быть отстранена от Игр в Пхёнчхане и Токио
11:58 На внеочередном конгрессе IBU будут внесены изменения в антидопинговые правила
11:13 Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце
10:24 Самкова и Хеммерли победили в борд-кроссе на этапе КМ в США
10:12 Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону
09:41 Кингсбери и Дюфур-Лапойнт победили в могуле на этапе КМ в Канаде
09:24 Порт выиграл веломногодневку Мирового тура «Тур Даун Андер»
02:54 Фуркад, Шлезингр и Бэйли досрочно покинули встречу IBU с биатлонистами
02:11 Лехотан: при определённых обстоятельствах у Тюмени могут отобрать ЧМ по биатлону
01:38 Главный тренер сборной России по гандболу извинился за выступление на ЧМ
01:07 М. Фуркад: я очень раздражён
01:02 Гамза: IBU тянет время, дело против России абсолютно ясно
01:02 Бьорндален: разочарован, что с нами обращаются как с мальчишками на посылках
00:56 Канадские фристайлисты выиграли домашний этап Кубка мира в могуле
00:19 Сборная России уступила Словении и завершила борьбу за медали ЧМ по гандболу
00:03 Шпажистка Мартынюк впервые в карьере вошла в восьмёрку лучших на этапе КМ
21 января 2017, суббота
23:38 Домрачева: биатлонисты остались разочарованы отсутствием решений IBU
23:28 Карякин победил Ароняна в Вейк-ан-Зее и вышел на пятое место в турнирной таблице
23:17 «Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ и лидирует в группе
22:54 IBU вместе с ВАДА расследует участие властей РФ в манипуляциях с пробами в Сочи
22:54 Бессеберг: Логинов имеет те же права, что все спортсмены, вплоть до участия в ОИ
22:50 Бессеберг: ситуация с ЧМ в Тюмени будет прояснена 9 февраля
22:48 Бессеберг: имён подозреваемых спортсменов мы по-прежнему не назовём
22:46 Бессеберг: IBU не может поменять правила мгновенно, когда угодно спортсменам
22:39 Президент IBU сообщил о полном оправдании 22 из 29 российских биатлонистов
22:10 Рапирист Сафин взял серебро на этапе Кубка мира в Париже
21:38 Шипулин присутствует на встрече с чиновниками IBU по итогам доклада Макларена
21:34 Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова выступят в эстафете в Антхольце
21:20 Мутко: сейчас тренд такой — центром мирового допинга сделать Россию
21:08 Чакветадзе и Семёнов победили на Гран-при «Иван Поддубный» в Москве
20:44 Немецкие летающие лыжники выиграли этап Кубка мира, россияне — 7-е
20:35 Гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями
20:30 Бабиков: опасений в связи с неудачей в эстафете в Рупольдинге не было
19:57 Бабиков: я доказал фанатам и себе, что боеспособен на каждом этапе
19:55 Малышко: мы ещё недостаточно сильны и должны добавлять
19:48 Л'Абе-Лунд: лыжи отлично работали на последнем круге, и я смог исправить ошибки
19:46 Долль: Хенрик Л'Абе-Лунд был очень силён сегодня
19:42 Пайффер: эта победа придаст нам новых сил и уверенности перед чемпионатом мира
19:36 Лессер: в этот раз мы наконец-то выиграли финиш на последних метрах
19:24 Немец Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе Кубка мира, Барков — 39-й
19:08 Американец Джоси выиграл этап Кубка мира в хаф-пайпе, Автанеев — 20-й
18:52 «Кубань» разгромила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ и вышла в лидеры группы
18:38 Германия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Россия — третья
18:34 10 мячей Дмитриевой не помогли «Ладе» выиграть у «Метцингена» в Кубке ЕГФ
18:25 Гараничев: по пятибалльной шкале поставлю четвёрку за свой этап
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