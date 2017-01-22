Забронзоветь в Антхольце. Шипулин взял бронзу в масс-старте

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Промах Шипулина не смутил
В мужском масс-старте, в отличие от женского, российская команда была представлена сразу четырьмя спортсменами. Конечно, в той форме, в которой в Антхольце находился Антон Шипулин, все надежды были связаны именно с ним. И Антон-старший не разочаровал. Даже промах первым выстрелом на второй «лёжке» никак не выбил его из колеи. На трёх других рубежах Шипулин был абсолютно точен и после заключительной стрельбы ушёл на трассу третьим. Он постарался достать ушедших вперёд норвежца Йоханнеса Бё и француза Кентена Фийона Майе и в какой-то момент сократил отставание до девяти секунд, но потом бросил это занятие. Достать, возможно, Шипулин их бы и смог, но после такой погони вряд ли нашёл бы в себе силы ещё и на борьбу в финишном створе. Поэтому Антон не стал выжимать из себя последние силы, а спокойно докатил до третьего места, не подпустив преследователей.
То, что Шипулин не расклеился после обидного промаха на второй стрельбе, – отличный знак. Ведь по ходу уже текущего сезона было видно, что подобные промахи выбивали Антона из колеи. Но не в этот раз. То, что в последней гонке перед чемпионатом мира лидер российской команды продемонстрировал не только хорошую спортивную форму, но и спортивную мудрость, может только радовать.
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Тройка вне десятки
Ещё трое россиян, ушедших в гонку вместе с Шипулиным, – Бабиков, Цветков и Гараничев, причём последний заработал это право непосредственно в Антхольце, поднявшись на 12-е место в индивидуальной гонке. Но в масс-старте они в борьбу за медали вмешаться не смогли.
Все трое финишировали в итоге рядышком, заняв места с 13-го по 15-е, — соответственно Цветков, Бабиков и Гараничев. У всех троих в итоге по три промаха, но если Цветков и Гараничев больше одного раза на рубеже не промахивались, то Бабиков на последней стрельбе оставил незакрытыми две мишени. На стрельбе Антона-младшего явно сказалась попытка перед заключительным рубежом изо всех сил удержаться в лидирующей группе.
На этот раз не сложилось, но давайте вспомним, что именно Бабиков первым из россиян в нынешнем сезоне выиграл личную гонку – пасьют в Эстерсунде, и именно Бабиков в Нове-Место первым из сборной России завоевал медаль в масс-старте, и тоже бронзу. До чемпионата мира у тренерского штаба нашей команды есть время, чтобы подвести подопечных к главному старту к лучшей форме. А в составе, который выступал в Антхольце, возможны изменения.
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Бё – первый, Фуркад – пятый
Антхольц всё же не территория Фуркада. Француз, которого в нынешнем сезоне, похоже, волнует только один вопрос – как накажут сборную России, всего второй раз в текущем сезоне остался вне подиума. Перенервничал, наверное, по ходу вчерашнего заседания, итогами которого был жутко недоволен.
Он, как и тройка наших, допустил три промаха, причём два на заключительной стрельбе, и финишировал только пятым. Хотя на трассу вообще уходил восьмым. Перед ним финишную черту пересёк Эмиль Хегле Свендсен, но норвежцы без наград не остались. Более того, Йоханнес Бё — единственный спортсмен, который закрыл все 20 мишеней, — принёс сборной Норвегии первую победу в личных гонках нынешнего сезона. А француз Кентен Фийон Майе, пытавшийся перевести дело в финишную разборку, сдался до въезда на стадион.
Мужчины свои кубковые разборки продолжат теперь после чемпионата мира. Впереди Хохфильцен.