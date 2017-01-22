Первая пятёрка. Как женская сборная России в элиту возвращалась

Нет права, нет лева

Свой неповторимый ход

Запутавшись в сети

Почти отличный этап

Борьба за бронзу

Минута – не так и много

Ожидание заключительной гонки этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце — женской эстафеты – нам сулило радость: хуже чем на 13-е место, занятое в Рупольдинге неделю назад, сборная России выступить просто не могла. Не имела права, да и лева тоже. То есть положительная динамика и улучшение результатов были практически у нас в кармане. С этим можно было жить и даже полноценно переживать за команду в любимой забаве под названием «отыграть много мест и стать молодцом». Ещё и вечернее заседание спецкомиссии IBU вроде бы закончилось в нашу пользу. По крайней мере, точно не в пользу устроившего мини-истерику Фуркада.Если в мужской сборной России, накануне завоевавшей бронзу, тренеры совершенно явно проверяли «молодёжь» и ближайший резерв, то в женской определить оптимальность эстафетного квартета вряд ли смог бы сам. То есть это был один случай из миллиона, когда даже он почти наверняка не знал и не предупреждал.– по именам и даже расстановке всё выглядело почти оптимально. С учётом, конечно, пониженного коэффициента оптимальности, применимого к сборной России.В фаворитках ходили француженки, украинки и норвежки. И немки, конечно. Победительницы обеих эстафет текущего сезона.Первую контрольную отсечкупересекла 16-й, уступая даже китаянке. Свою позицию россиянка сохранила вплоть до огневого рубежа, отстрелялась чётко и переместилась на пятое место. Стрельба, впрочем, получилась у многих: три промаха допустила только эстонка.На дистанции Виктория ожидаемо теряла позицию за позицией, потом отпустила десятку лидеров и на «стойку» пришла с отставанием уже в 14 секунд. Шла своим ходом? Возможно, но её ход не помог позволить отстрелять чисто: два дополнительных патрона, 22 секунды отставания от лидирующей француженкии 13-е место. Последний круг вогнал в уныние: 22 секунды превратились в 48.отправилась на свой этап 14-й, а это в планы по гарантированному улучшению результата не входило. Ногами Татьяна сразу начала отыгрывать, а потом продолжила вытаскивать команду со дна на стрельбище. Один промах не помешал россиянке оказаться в десятке, да и до третьего места было всего полминуты. И да, сборная России уже боролась за медаль!Недолго боролась. Акимова упала, встала, запуталась в сетке и сломала палку, снова упала и потеряла на всех этих приключениях почти 20 секунд. Мы вновь были вне первой десятки и теперь уже в 45 секундах от третьего места. «Стойку», впрочем, Татьяна прошла здорово. Если бы не падение, то быть нам уже в топ-8 и рядом с бронзой. На заключительном круге Акимову «вырубило», аполучила в «наследство» 12-е место и почти полторы минуты отставания от лидера.В этом месте, наверное, нужно было прекращать сравнивать Россию с лидером. Равнение, скажем, на восьмое место должно было давать более понятную картину передвижения россиянок по лыжне. Восьмёрку замыкала Швейцария, имевшая один штрафной круг, ейза первый круг проиграла три секунды. Зато идеальная стрельба вывела Катю на 10-е место.Восьмой по-прежнему оставалась Швейцария, добыло 25 секунд. За круг Глазырина отыграла 15 секунд, а перед «стойкой» ещё и опередила белоруску. А после «стойки»… Россия вышла на шестое место! Намазали все, Катя ограничилась одним промахом при достаточно быстрой стрельбе. А ещё она очень прилично шла по дистанции, отыгрывая у всех тех, кто был впереди, кроме. Эстафету она передала шестой и всего в 17 секундах от виртуально бронзовой Украины.За спинойбыл полуминутный просвет, прямо перед ней – итальянкаи австрийка, с ними россиянка немедленно бросилась догонять украинку. Вирер, естественно, преуспевала в этом лучше, Ольга потратила какое-то время, чтобы разобраться с Райдер, и прибыла на стрельбище пятой. С золотом и серебром в этот момент уже было всё ясно:опережалана 32 секунды. Мы же боролись за бронзу, две ошибки украинки в этом помогали, а вот чистая стрельба Вирер мешала.С рубежа Подчуфарова и Меркушина ушли вместе, но Вирер сделала это раньше на шесть секунд. Казалось, что она легко убежит от преследовательниц и оформит себе возможность сделать на «стойке» три промаха. Не тут-то было. Украинка зацепилась за соперницу, Подчуфарова старательно не отставала, хотя просвет понемногу увеличивался.Дальмайер выиграла для Германии третье золото, хотя и пощекотала нервы болельщиков тремя промахами. На выходе с рубежа её преимущество над Дорен-Абер составило 24 секунды. Это, конечно, не отыгрывалось.Как не отыгрывались и 18 секунд проигрыша Подчуфаровой. Она допустила один промах, как и две её соперницы в борьбе за бронзу, но стреляла значительно медленнее них. Гарантированное пятое место, но зато теперь мы снова со всеми основаниями могли сравнивать себя с лидером. Отставание от Германии составляло ровно минуту, а на финише – минута и 16 секунд, но с учётом того, что Дальмайер брала флаг. Не так, в общем-то, и много. А если бы не падение Акимовой?Является ли женская сборная России претендентом на медали чемпионата мира в эстафете? Точно нет. Будет ли теперь её выступление сопровождаться надеждой? Точно да. И с этим можно жить.