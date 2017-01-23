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175 лет назад 2016
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Семью без мыла
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Семью без мыла. Как спортсмены угрожают чиновникам

Борцы за чистоту спорта, бойкот из-за туалета, сидячие велосипедисты, наглые немцы — спортсмены давно пытаются давить на чиновников.
23 января 2017, понедельник. 15:15. Другие
Мировой биатлон, гордо называющий себя «семьёй» и много лет считавшийся одним из самых сплочённых и бесконфликтных видов спорта, внезапно оказался на грани раскола. Президент Международного союза биатлонистовАндерс Бессеберг, как ему и положено, занимается принятием решений и не пытается выйти на лыжню. Зато спортсмены, чей прописанный в контрактах и трудовых договорах удел — показывать результаты, внезапно осознали: не все решения президента и его организации им нравятся. А ценность этих спортсменов, оказывается, настолько велика, что они могут натурально угрожать. Дескать, будет вам всем бойкот, пойдём до конца и начнёте бегать сами с собой.

Угрозы атлетов сорвать спортивное событие в случае невыполнения каких-то требований — дело не новое. Вспоминаем, как спортсмены давили на чиновников и что из этого получалось.

Долой подозрения и кривотолки!


Далеко за примерами ходить не нужно. Предпоследний этап Кубка мира по биатлону текущего сезона пройдёт не в гостеприимной Тюмени, а в Контиолахти. Решение о переносе было принято с туманной формулировкой, в которой можно искать лишь скрытые смыслы: «Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». Впрочем, если в биатлоне расследование продолжается, то в скелетоне все обвинения с лидеров российской сборной уже сняты. Однако в 2017-м они не выступят на чемпионате мира в Сочи просто потому, что сам турнир будет перенесён в Кёнигзее. Почему так? Да потому что лидеры мирового скелетона — британка Ярнольд и братья Дукурс из Латвии — отказались приезжать в столицу Игр-2014. Подозрения и кривотолки уже сходят на нет, но атмосферы праздника в Сочи точно не будет.
Решение о переносе было принято с туманной формулировкой, в которой можно искать лишь скрытые смыслы: «Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков».

Лёд преткновения


Кстати, российских спортсменов пытались ущемить в правах, даже когда о пресловутом докладе Макларена никто и не подозревал. Например, во время соревнований по санному спорту на Олимпийских играх в Сочи отличилась немецкая делегация. Перед эстафетой немцы настаивали на изменении правил заливки льда на трассе. Согласно их предложению обновлять трассу следовало не после шестой команды, а после седьмой. При этом седьмой стартовый номер получила сборная России. Совпадение?
В итоге голоса немцев услышаны не были, и наша команда стартовала по свежему льду. Немцам сборная России всё равно уступила довольно много, но своё серебро всё-таки завоевала.

Туалетные страсти


Матч за титул чемпиона мира по шахматам в 2006 году положил конец расколу шахматного мира. Поединок между болгарином Веселином Топаловым и россиянином Владимиром Крамником назывался объединительным, однако, несмотря на столь миролюбивую афишу, запомнился грандиозным скандалом. Команда болгарского шахматиста обратила внимание на частые и долгие посещения соперником туалета и обвинила Крамника в том, что там он получает подсказки компьютера. Апелляционный комитет постановил закрыть личные туалеты шахматистов и открыть один общий. Россиянин счёл это предложение оскорбительным и заявил, что запрет ходить в «уборную» — это нарушение прав человека, а он, в ответ на такое решение, бойкотирует сначала очередную партию, а потом, быть может, и весь матч. В итоге конфликт пришлось улаживать лично главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову. Обе стороны были вынуждены пойти на уступки, и матч был продолжен. Победу одержал Владимир Крамник.
Фото: РИА Новости

Не в седло, а на асфальт


Однако бывает и так, что спортсмены объединяются в попытках отстоять общие интересы. Поклонникам велоспорта, например, хорошо известно о сидячей забастовке на «Тур де Франс» 1998 года. Во время веломногодневки при содействии организаторов соревнований были приняты беспрецедентные меры по борьбе с допингом. В команде «Фестина» была обнаружена большая партия запрещённых препаратов, и тогда обыски начались едва ли не во всех коллективах. В ответ на это велогонщики сорвали 17-й этап гонки, устроив сидячую забастовку. Спортсмены просидели на асфальте полтора часа, результаты дня были аннулированы, и борцы с допингом поумерили свой пыл. Обыски и расследования на время прекратились, и «Тур де Франс» — 1998 всё же был закончен.
Велогонщики сорвали 17-й этап «Тур де Франс», устроив сидячую забастовку. Спортсмены просидели на асфальте полтора часа, результаты дня были аннулированы, и борцы с допингом поумерили свой пыл.

Год без хоккея


Порой главная причина конфликтов оказывается банальной – атлеты просто хотят получать больше денег. Поклонники заокеанских лиг – НБА, НХЛ или НФЛ – с лёгкостью могут сказать, чем это может закончиться, если стороны так и не смогут договориться. Локаут – это, пожалуй, наиболее острое проявление забастовки в спорте. Он возникает, когда игроки хотят получать высокую зарплату, а владельцы команд или лиг не готовы её обеспечить. Контракты не заключаются, игроки не выходят на площадку, и от этой ситуации обычно проигрывают все, поэтому в конечном счёте конфликтующие стороны садятся за стол переговоров. Обычно конфликт продолжается несколько недель, однако порой доходит и до катастрофы – так был полностью отменён сезон-2004/05 НХЛ.

Скандал в «Белом цирке»


Часто спортсмены совместно сражаются и за свою безопасность. В 1986 году грандиозный скандал разразился на этапе Кубка мира по горным лыжам в Лас-Леньясе (Аргентина). Из-за сильного ветра гонки в первые два дня были отменены, и срыв третьего дня подряд стал бы для организаторов катастрофой. К третьему дню погода несколько улучшилась, но опасность для здоровья спортсменов по-прежнему существовала. Судьи всё же решились дать старт, однако на трассе никто из спортсменов не появился. Первым от спуска отказался действующий обладатель Кубка мира Марк Жирарделли, за ним последовали и все его соперники. Оргкомитет негодовал, однако заставить атлетов рисковать своим здоровьем не мог, и этап был сорван. Больше всего от этого, впрочем, пострадал сам курорт – о «Белом цирке» Лас-Леньяс забыл на долгие годы.
Глава Формулы-1 Берни Экклстоун был готов пойти навстречу командам, и вся ночь перед гонкой прошла в поисках компромиссных решений, однако все они были отвергнуты спортивными директором «Феррари».

Взрывоопасная резина


В 2005 году любопытная история произошла в мире Формулы-1. Во время тестовых заездов на Гран-при США Ральф Шумахер попал в тяжёлую аварию. Расследование установило, что её причиной стал взрыв покрышки Michelin. А чуть позже выяснилось, что вся партия шин, привезённая компанией на гонку, оказалась бракованной, и гонщики всех команд, кроме трёх, использующих Bridgestone, отказались стартовать из соображений безопасности. Глава Формулы-1 Берни Экклстоун был готов пойти навстречу командам, и вся ночь перед гонкой прошла в поисках компромиссных решений, однако все они были отвергнуты спортивными директором «Феррари» Жаном Тодтом. В итоге на старт вышли лишь шесть человек, Михаэль Шумахер отказался праздновать победу, а компании Michelin пришлось возвращать зрителям деньги за билеты.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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