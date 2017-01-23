Касперович: к ЧМ Гараничев выйдет на пик формы

В женской эстафете рассчитывали на другой результат, но Вика Сливко не показала все свои возможности на стрельбе, а Акимова совершила два падения на втором круге и потеряла минимум 20 секунд.

Матвей в этом году позже других начал подготовительный период из-за травмы колена и пропустил почти два месяца специальной работы.

Этап Кубка мира в Антхольце стал заключительным перед чемпионатом мира для сборной России. Главный тренер национальной командыв интервью спецкору «Чемпионата» подвёл итоги выступления российских биатлонистов в январе, рассказал о подготовке сборной к чемпионату мира и окончательном выборе состава, а также значении чемпионата Европы.— Этап получился неплохим и с точки зрения результатов, и в плане подготовки. Что ожидали, то и получили. В женской эстафете рассчитывали на другой результат, но Вика Сливко не показала все свои возможности на стрельбе, а Акимова совершила два падения на втором круге и потеряла минимум 20 секунд.— Она ещё молодая девочка, которая явно волнуется. Нужно продолжать её обкатывать. Ничего страшного в этом нет.— У нас времени ещё достаточно, поэтому мы не будем спешить и примем во внимание результаты чемпионата Европы. Сейчас все спортсмены, выступавшие на Кубке мира, приступят к подготовке к чемпионату мира.— В Оберхофе была нехорошая ситуация — поломка скобы на ботинке, проблемы с винтовкой. Этот спортсмен ещё не имеет такого богатого опыта, как прошедшие огонь и воду зрелые мастера, поэтому сейчас есть время его ещё просмотреть. Критерии отбора на чемпионат мира он не выполнил, но мы прекрасно знаем его возможности и рассматриваем в качестве кандидата. Матвей в этом году позже других начал подготовительный период из-за травмы колена и пропустил почти два месяца специальной работы.— Он также прошёл отбор в Ижевске, выполнил критерии на чемпионат Европы. Мы не нарушаем никаких принципов. Он будет совершенно точно стартовать на дистанции 20 км 25 января.— Вы помните, что Кайшева в Рупольдинге не справилась со стрельбой, а здесь у неё также не пошла стрельба, поэтому решили немножко дать ей восстановиться и поправить стрелковую часть. Психологически не нужно загонять её в яму.— Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он её ещё не держит до конца. Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму. Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики.— Я всегда говорил, что после чемпионата Европы будет сформирована команда. Если будут выполнены критерии отбора и показаны хорошие результаты, мы проведём ротацию, поэтому шансы есть у всех.