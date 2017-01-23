Касперович: к ЧМ Гараничев выйдет на пик формы

— Вы довольны выступлением команды в Антхольце?
— Этап получился неплохим и с точки зрения результатов, и в плане подготовки. Что ожидали, то и получили. В женской эстафете рассчитывали на другой результат, но Вика Сливко не показала все свои возможности на стрельбе, а Акимова совершила два падения на втором круге и потеряла минимум 20 секунд.
— Почему Сливко совершает на второй подряд эстафете те же ошибки?
— Она ещё молодая девочка, которая явно волнуется. Нужно продолжать её обкатывать. Ничего страшного в этом нет.
В женской эстафете рассчитывали на другой результат, но Вика Сливко не показала все свои возможности на стрельбе, а Акимова совершила два падения на втором круге и потеряла минимум 20 секунд.
— Когда вы определитесь с составом на чемпионат мира?
— У нас времени ещё достаточно, поэтому мы не будем спешить и примем во внимание результаты чемпионата Европы. Сейчас все спортсмены, выступавшие на Кубке мира, приступят к подготовке к чемпионату мира.
— У вас не вызывает беспокойство январский спад Елисеева? Почему, вопреки ранее обещанному, вы не дали ему отдохнуть на одном из этапов?
— В Оберхофе была нехорошая ситуация — поломка скобы на ботинке, проблемы с винтовкой. Этот спортсмен ещё не имеет такого богатого опыта, как прошедшие огонь и воду зрелые мастера, поэтому сейчас есть время его ещё просмотреть. Критерии отбора на чемпионат мира он не выполнил, но мы прекрасно знаем его возможности и рассматриваем в качестве кандидата. Матвей в этом году позже других начал подготовительный период из-за травмы колена и пропустил почти два месяца специальной работы.
— Зачем Малышко ехать на чемпионат Европы и занимать там место молодёжи?
— Он также прошёл отбор в Ижевске, выполнил критерии на чемпионат Европы. Мы не нарушаем никаких принципов. Он будет совершенно точно стартовать на дистанции 20 км 25 января.
— Почему не дали Кайшевой второй шанс в эстафете?
— Вы помните, что Кайшева в Рупольдинге не справилась со стрельбой, а здесь у неё также не пошла стрельба, поэтому решили немножко дать ей восстановиться и поправить стрелковую часть. Психологически не нужно загонять её в яму.
— Как оцените форму Гараничева? Удалось ли ему за два последних этапа разбежаться и выбраться из декабрьской ямы?
— Я считаю, что Гараничев набирает форму. Скорость у него неплохая, но пока он её ещё не держит до конца. Я думаю, что к чемпионату мира Евгений выйдет на свою пиковую форму. Для этого он и принимает участие в чемпионате Европы. У него не хватает соревновательной практики.
Матвей в этом году позже других начал подготовительный период из-за травмы колена и пропустил почти два месяца специальной работы.
— Среди участниц чемпионата Европы вы видите потенциальное усиление женской сборной, например в лице Дарьи Виролайнен?
— Я всегда говорил, что после чемпионата Европы будет сформирована команда. Если будут выполнены критерии отбора и показаны хорошие результаты, мы проведём ротацию, поэтому шансы есть у всех.