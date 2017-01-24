Итальянские оценки. «Прилетит Лёха Волков в голубом вертолёте»

Сегодня эксперт, болельщики и журналист оценивают самый высокогорный этап Кубка мира — Антхольц. Сборная России выступила здесь традиционно сильно, завоевав медали в каждой из мужских гонок. Женская команда осталась без медалей, но также прибавила. Кроме того, мы вывели средний балл нашей сборной за шесть этапов.
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Профессор Илдус Гибадуллин, директор института физкультуры имени Тихонова в Ижевске
Антон Шипулин — 9,5. Выступил отлично, но до максимального балла не хватило победы в масс-старте.
Антон Бабиков — 5,5. Провёл этап на среднем уровне.
Максим Цветков — 5. Не реализовал свои возможности, особенно в стрельбе, где считается хорошим снайпером.
Дмитрий Малышко — 4.
Матвей Елисеев — 2. В январе выглядит совсем слабенько. Очевидны пробелы в подготовке.
Евгений Гараничев — 6. Постепенно прибавляет и обретает стабильность.
Татьяна Акимова — 4,5. Зачем-то в масс-старте вела за собой всю группу, а не держалась за лидерами. Безграмотным ведением гонки не заслужила высокий балл.
Ольга Подчуфарова — 3,5.
Ульяна Кайшева — 3. Не понимаю, почему все на неё надеются. Она проходила у меня обследования. Средняя спортсменка уровня Кубка IBU.
Екатерина Глазырина — 3,5. Выступила на привычном уровне ниже среднего.
Виктория Сливко — 3.
Ирина Услугина — 2. Совсем не готова выступать на Кубке мира.
Татьяна Блам, болельщик
Болельщица из новосибирского Академгородка с 2014 года посещает биатлонные соревнования в России, Германии, Финляндии, Австрии. В Антхольце была первый раз, пребывает в восторге и планирует отныне ездить только сюда.
Антон Шипулин — 10. Антон — просто лучший. В очередной раз в этом убедил и порадовал.
Антон Бабиков — 9. Бабантоша всем ещё покажет, ой покажет…
Евгений Гараничев — 9. Или мне показалось, или Женя приходит в себя. Но на эстафете на одной стрельбе нервы пощекотал, пощекотал…
Максим Цветков — 9. Максим стабильно хорош. Ура.
Дмитрий Малышко — 8. Такое чувство, что Диму кто-то сглазил. Но таки продолжаю верить, что всё наладится. До последнего верила в чудо, что прилетит Лёха Волков в голубом вертолёте и заменит Диму в эстафете
Средний балл по итогам шести этапов:
Антон Бабиков — 7,56 (18 гонок)
Антон Шипулин — 7,13 (18)
Максим Цветков — 7,06 (18)
Матвей Елисеев — 6,22 (13)
Евгений Гараничев — 6,07 (12)
Дмитрий Малышко — 5,7 (10)
Юрий Шопин — 5,63 (5)
Татьяна Акимова — 7,28 (19 гонок)
Ирина Услугина — 5,89 (5)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Ольга Подчуфарова — 5,14 (15).
Антон Бабиков — 7,56 (18 гонок)
Антон Шипулин — 7,13 (18)
Максим Цветков — 7,06 (18)
Матвей Елисеев — 6,22 (13)
Евгений Гараничев — 6,07 (12)
Дмитрий Малышко — 5,7 (10)
Юрий Шопин — 5,63 (5)
Татьяна Акимова — 7,28 (19 гонок)
Ирина Услугина — 5,89 (5)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Ольга Подчуфарова — 5,14 (15).
Матвей Елисеев — 7,5. Ну не получилось в Антхольце… Бывает. Дальше будет только лучше!
А девочки наши все молодцы, особенно Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова — им по 10.
Ульяна Кайшева, Виктория Сливко — по 9.
Ирина Услугина — 8,5. Шаг за шагом будем выше и выше.
Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
Антон Шипулин — 8,5. С блеском подтвердил статус «Короля Антхольца» и впервые выиграл на Кубке мира индивидуальную гонку. В масс-старте был чуть менее свеж, но также дотянулся до подиума. К чемпионату мира главное сохранить и увеличить набранный ход.
Максим Цветков — 7. Острота формы в сравнению с декабрём прошла, но осталась стабильность. Вновь блестяще сыграл роль забойщика в эстафете и был близок к пьедесталу в индивидуальной гонке.
Антон Бабиков — 6. В личных гонках себя не проявил и скорость сейчас держит не так хорошо, однако на последнем эстафетном этапе показал отличную тактическую выучку и уменье держать удар. Провал в Рупольдинге из колеи его ничуть не выбил.
Евгений Гараничев — 6,5. Постепенно разбегается и приближается к десятке лучших, но ещё не всегда хватает скорости на последний круг. В эстафете не убедил в своей надёжности, поэтому на чемпионате мира лучше не рисковать.
Дмитрий Малышко — 5. В индивидуальной гонке еле передвигал ноги и неважно стрелял, проиграв в итоге даже 46-летнему латышу Брицису. В эстафете не оказал сопротивления Пайфферу и младшему Бё, но откровенного провала избежал.
Матвей Елисеев — 3,5. Тренеры отказались в январе предоставить полноценный отдых самому молодому бойцу основы, и, похоже, напрасно. Елисеев смотрелся на лыжне крайне тяжело, не попал в эстафету, и теперь под вопросом его участие в чемпионате мира.
Ольга Подчуфарова — 6,5. Оказавшись в удобной для себя стихии Антхольца, немного ожила и боролась в индивидуальной гонке за подиум. Для последнего этапа эстафеты оказалась слишком медленной, но справилась с нервами и сохранила пятое место.
Татьяна Акимова — 6. Обретённая стабильность — это уже хорошо, но хотелось бы большего. В индивидуальной гонке хороший ход испортила безобразная стрельба, а в масс-старте не всегда держала скорость. Очередной казус в эстафете бьёт рекорды по количеству ЧП.
Екатерина Глазырина — 6. Скорость самой опытной спортсменки в команде по-прежнему хромает, однако в эстафете отлично справилась с нервами и вернула команду в гонку, исправив ошибки на «стойке» в «индивидуалке».
Ульяна Кайшева — 5. После провальной эстафеты Рупольдинга стрельба Ульяны окончательно развалилась. Тренеры упустили время с подключением её в сборную, а потому на предстоящем чемпионате мира Кайшева вряд ли будет полноценным бойцом.
Ирина Услугина — 4. Единственную гонку этапа откровенно провалила, не справившись со стрельбой, чем осложнила свои шансы на попадание на чемпионат мира. Соревнования на высокогорье, как и раньше, не сильная сторона Ирины.