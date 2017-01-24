Итальянские оценки. «Прилетит Лёха Волков в голубом вертолёте»

Профессор Илдус Гибадуллин, директор института физкультуры имени Тихонова в Ижевске

Татьяна Блам, болельщик

Средний балл по итогам шести этапов:



Антон Бабиков — 7,56 (18 гонок)

Антон Шипулин — 7,13 (18)

Максим Цветков — 7,06 (18)

Матвей Елисеев — 6,22 (13)

Евгений Гараничев — 6,07 (12)

Дмитрий Малышко — 5,7 (10)

Юрий Шопин — 5,63 (5)

Татьяна Акимова — 7,28 (19 гонок)

Ирина Услугина — 5,89 (5)

Екатерина Глазырина — 5,73 (12)

Ульяна Кайшева — 5,67 (6)

Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)

Ольга Подчуфарова — 5,14 (15).

Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»

Всё, вторая четверть биатлонного сезона окончена. Впереди двухнедельные каникулы, а затем чемпионат мира. Шестой этап Кубка мира оказался последним шансом отстающих подтянуть свои оценки за биатлон, у кого-то получилось, а кто-то сделал ещё один шаг к вылету «со справкой».Сегодня эксперт, болельщики и журналист оценивают самый высокогорный этап Кубка мира — Антхольц. Сборная России выступила здесь традиционно сильно, завоевав медали в каждой из мужских гонок. Женская команда осталась без медалей, но также прибавила. Кроме того, мы вывели средний балл нашей сборной за шесть этапов.. Выступил отлично, но до максимального балла не хватило победы в масс-старте.. Провёл этап на среднем уровне.. Не реализовал свои возможности, особенно в стрельбе, где считается хорошим снайпером.. В январе выглядит совсем слабенько.Очевидны пробелы в подготовке.. Постепенно прибавляет и обретает стабильность.. Зачем-то в масс-старте вела за собой всю группу, а не держалась за лидерами. Безграмотным ведением гонки не заслужила высокий балл.. Не понимаю, почему все на неё надеются. Она проходила у меня обследования. Средняя спортсменка уровня Кубка IBU.. Выступила на привычном уровне ниже среднего.. Совсем не готова выступать на Кубке мира.Болельщица из новосибирского Академгородка с 2014 года посещает биатлонные соревнования в России, Германии, Финляндии, Австрии. В Антхольце была первый раз, пребывает в восторге и планирует отныне ездить только сюда.. Антон — просто лучший. В очередной раз в этом убедил и порадовал.. Бабантоша всем ещё покажет, ой покажет…. Или мне показалось, или Женя приходит в себя. Но на эстафете на одной стрельбе нервы пощекотал, пощекотал…. Максим стабильно хорош. Ура.. Такое чувство, что Диму кто-то сглазил. Но таки продолжаю верить, что всё наладится. До последнего верила в чудо, что прилетит Лёха Волков в голубом вертолёте и заменит Диму в эстафете. Ну не получилось в Антхольце… Бывает. Дальше будет только лучше!А девочки наши все молодцы, особенно— им по. Шаг за шагом будем выше и выше.. С блеском подтвердил статус «Короля Антхольца» и впервые выиграл на Кубке мира индивидуальную гонку. В масс-старте был чуть менее свеж, но также дотянулся до подиума. К чемпионату мира главное сохранить и увеличить набранный ход.. Острота формы в сравнению с декабрём прошла, но осталась стабильность. Вновь блестяще сыграл роль забойщика в эстафете и был близок к пьедесталу в индивидуальной гонке.. В личных гонках себя не проявил и скорость сейчас держит не так хорошо, однако на последнем эстафетном этапе показал отличную тактическую выучку и уменье держать удар. Провал в Рупольдинге из колеи его ничуть не выбил.. Постепенно разбегается и приближается к десятке лучших, но ещё не всегда хватает скорости на последний круг. В эстафете не убедил в своей надёжности, поэтому на чемпионате мира лучше не рисковать.. В индивидуальной гонке еле передвигал ноги и неважно стрелял, проиграв в итоге даже 46-летнему латышу Брицису. В эстафете не оказал сопротивления Пайфферу и младшему Бё, но откровенного провала избежал.. Тренеры отказались в январе предоставить полноценный отдых самому молодому бойцу основы, и, похоже, напрасно. Елисеев смотрелся на лыжне крайне тяжело, не попал в эстафету, и теперь под вопросом его участие в чемпионате мира.. Оказавшись в удобной для себя стихии Антхольца, немного ожила и боролась в индивидуальной гонке за подиум. Для последнего этапа эстафеты оказалась слишком медленной, но справилась с нервами и сохранила пятое место.. Обретённая стабильность — это уже хорошо, но хотелось бы большего. В индивидуальной гонке хороший ход испортила безобразная стрельба, а в масс-старте не всегда держала скорость. Очередной казус в эстафете бьёт рекорды по количеству ЧП.. Скорость самой опытной спортсменки в команде по-прежнему хромает, однако в эстафете отлично справилась с нервами и вернула команду в гонку, исправив ошибки на «стойке» в «индивидуалке».. После провальной эстафеты Рупольдинга стрельба Ульяны окончательно развалилась. Тренеры упустили время с подключением её в сборную, а потому на предстоящем чемпионате мира Кайшева вряд ли будет полноценным бойцом.. Единственную гонку этапа откровенно провалила, не справившись со стрельбой, чем осложнила свои шансы на попадание на чемпионат мира. Соревнования на высокогорье, как и раньше, не сильная сторона Ирины.