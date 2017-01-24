За биатлон умрём. Золото «второго» важнее истерики «первого»?

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце принёс России первое мужское золото –выиграл индивидуальную гонку. Этот успех помог россиянину вновь стать вторым в общем зачёте, то есть лучшим после. Ну а сам первый отметился показательной истерикой, устроенной после завершения заседания спецкомиссии IBU по вопросам допинга в России. Решение чиновников Фуркаду настолько не понравилось, что он покинул его, не скрывая своего бешенства.Помимо этих событий были ещё бронза Шипулина в масс-старте, приятная бронза удивительного мужского квартета и высокое пятое место женской эстафеты. А что вы считаете действительно важным событием шестого этапа Кубка мира по биатлону?Три медали в трёх гонках – мужская сборная России перед чемпионатом мира в Хохфильцене набрала неплохой ход и на главном старте сезона наверняка не останется без наград. По крайней мере, такой расклад будет огромной неожиданностью.Как вы считаете, сколько медалей смогут завоевать наши мужчины на чемпионате мира — 2017?Для женской сборной России, судя по всему, даже одна награда ЧМ станет серьёзным успехом. Единственной, кто в этом сезоне поднимался на подиум, является Татьяна Акимова, и это было ещё в прошлом году.Как вы считаете, сколько медалей смогут завоевать наши женщины на чемпионате мира – 2017?