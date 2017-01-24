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175 лет назад 2016
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За биатлон умрём
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

За биатлон умрём. Золото «второго» важнее истерики «первого»?

Что важнее бронза или цветы? Второе место в тотале или первое – в гонке? И главное – российские медали ЧМ – миф или реальность? Выбирай!
24 января 2017, вторник. 18:00. Другие
Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце принёс России первое мужское золото – Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку. Этот успех помог россиянину вновь стать вторым в общем зачёте, то есть лучшим после Фуркада. Ну а сам первый отметился показательной истерикой, устроенной после завершения заседания спецкомиссии IBU по вопросам допинга в России. Решение чиновников Фуркаду настолько не понравилось, что он покинул его, не скрывая своего бешенства.

Помимо этих событий были ещё бронза Шипулина в масс-старте, приятная бронза удивительного мужского квартета и высокое пятое место женской эстафеты. А что вы считаете действительно важным событием шестого этапа Кубка мира по биатлону?



Три медали в трёх гонках – мужская сборная России перед чемпионатом мира в Хохфильцене набрала неплохой ход и на главном старте сезона наверняка не останется без наград. По крайней мере, такой расклад будет огромной неожиданностью.

Как вы считаете, сколько медалей смогут завоевать наши мужчины на чемпионате мира — 2017?



Для женской сборной России, судя по всему, даже одна награда ЧМ станет серьёзным успехом. Единственной, кто в этом сезоне поднимался на подиум, является Татьяна Акимова, и это было ещё в прошлом году.

Как вы считаете, сколько медалей смогут завоевать наши женщины на чемпионате мира – 2017?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Чемпионат мира по биатлону 2017
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24 января 2017, вторник
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