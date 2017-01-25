Наступление на Европу. Российский триумф на ЧЕ — неизбежное добро

Медведеву не остановить!
Первая дисциплина, в которой успех россиянок ещё до старта соревнований даже не подвергается обсуждению, – это, безусловно, женское катание. Уровень конкуренции в российской команде настолько высок, что если бы в состав могли войти пять спортсменок, то они все претендовали бы на медали. В Европе просто нет спортсменок, готовых бороться с россиянками, если те, конечно, не допустят грубых ошибок. Вклиниться в борьбу за награды может разве что итальянка Каролина Костнер – пятикратная чемпионка Европы, тренирующаяся у Алексея Мишина. Однако после олимпийского сезона Костнер ни разу не добиралась до медалей на высоком международном уровне, да и сам Алексей Николаевич довольно скромно оценивает шансы своей подопечной на успех.
На двух предыдущих турнирах российские девушки безжалостно забирали домой все три медали. Если они сумеют избежать серьёзных ошибок и покажут такой же уровень катания, как и на чемпионате России в Челябинске, то пьедестал окрасится в цвета российского флага в третий раз подряд. Труднее всего, пожалуй, придётся Марии Сотсковой, проводящей свой первый сезон на взрослом уровне. В технических способностях дебютантки сомнений нет, важно лишь не переволноваться на пути к самой серьёзной на данный момент вершине в карьере. Впрочем, Мария уже становилась вице-чемпионкой юношеской Олимпиады и юниорского чемпионата мира – этот опыт в Чехии спортсменке должен помочь.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Расписание соревнований
25 января
13:00. Женщины, короткая программа
20:45. Пары, короткая программа
26 января
14:00. Танцы на льду, короткий танец
21:00. Пары, произвольная программа
27 января
13:15. Мужчины, короткая программа
20:00. Женщины, произвольная программа
28 января
15:30. Танцы на льду, произвольный танец
19:50. Мужчины, произвольная программа
29 января
16:30. Показательные выступления
Расписание соревнований
25 января
13:00. Женщины, короткая программа
20:45. Пары, короткая программа
26 января
14:00. Танцы на льду, короткий танец
21:00. Пары, произвольная программа
27 января
13:15. Мужчины, короткая программа
20:00. Женщины, произвольная программа
28 января
15:30. Танцы на льду, произвольный танец
19:50. Мужчины, произвольная программа
29 января
16:30. Показательные выступления
Начало сезона-2016/17 у Анны Погорилой, имеющей в копилке две бронзовые медали чемпионата Европы и одну – чемпионата мира, получилось лучшим в карьере. Анна из недавней недооценённой фигуристки превратилась в одного из лидеров сборной, обрела должную стабильность и подтянула элементы. В Челябинске она выступала с травмой и во многом поэтому ограничилась лишь четвёртым местом, но этого было достаточно, чтобы попасть в сборную страны. Хочется надеяться, что за месяц Погорилая сумела полностью вылечиться и в Остраве предстанет во всей своей красе.
Наконец, главной претенденткой на победу в женских соревнованиях, конечно, является действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. За последние полтора сезона она выиграла почти все соревнования, в которых принимала участие, успела побить несколько мировых рекордов и показала, что на данный момент она для конкуренток недосягаема. Даже чемпионат России Медведева выиграла с большим отрывом, при этом позволив себе исполнить каскад три-три-три не ради высоких оценок, а просто потому что может его исполнить. Будет ли Медведева повторять его в Остраве – вот, пожалуй, главная интрига женского турнира. Чемпионку ведь предсказать нетрудно: если Медведева вдруг не защитит титул, это станет настоящей сенсацией.
Состав сборной России
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун
Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая
Пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт
Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун
Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая
Пары: Ксения Столбова/Фёдор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт
Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Засадный полк парного катания
Парное катание – ещё одна дисциплина, заслуживающая пристального внимания российских болельщиков. За золотую награду развернётся яркая и непредсказуемая борьба между хорошо знакомыми друг с другом конкурентами. С одной стороны – олимпийские призёры Сочи-2014 Ксения Столбова и Фёдор Климов. С другой – сверхопытная Алёна Савченко вместе с Бруно Массо, представляющие Германию. Судьба пар в сезоне-2016/17 в чём-то похожа: Столбова первую часть сезона пропустила из-за травмы, получила повреждение и Савченко. Трудно сказать, в какой форме на данный момент пребывает немецкая пара, но в том, что у российской всё в порядке, зрители могли убедиться на предновогоднем чемпионате России, который Ксения и Фёдор выиграли.
Силён и российский засадный полк, способный бороться не только за бронзовые награды, но и при удачном стечении обстоятельств даже за победу. Евгения Тарасова и Владимир Морозов дважды на чемпионатах Европы довольствовались бронзой и в 2017 году хотят сделать шажок вперёд. Для Александра Энберта и Натальи Забияко этот сезон вообще становится прорывным: первая медаль на чемпионате России, первая награда на этапе Гран-при, четвёртый результат в финале Гран-при. Так почему за медаль на чемпионате Европы не побороться? Она вполне может стать толчком и для дальнейшего развития.
Предпоследний шанс Ковтуна?
В мужском европейском катании последние четыре года незыблемо лидерство испанца Хавьера Фернандеса. Велика вероятность, что он сможет выиграть и пятое континентальное первенство, однако тех, кто сомневается в его возможностях, становится всё больше. Дело в том, что Хавьер в текущем сезоне не слишком стабилен. Например, в финале Гран-при он занял непривычно низкое для себя четвёртое место, уступив двум японцам и американцу. Если Фернандес в Остраве будет выглядеть столь же невыразительно, то соперники могут его и настичь. В числе главных конкурентов испанца, конечно, есть и россияне: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун. Любопытно будет в очередной раз понять, способен ли Ковтун решить свои проблемы с психологией. Если нет, то его статус первого номера сборной окажется под угрозой.
В танцах на льду поклонников фигурного катания также ждёт эффектное сражение за титул. Главными претендентами на победу, конечно, являются французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, выигравшие два последних чемпионата мира. В текущем сезоне они уступали лишь принципиальным конкурентам из Канады, но к чемпионату Европы эта дуэль отношения не имеет. С французами попробуют побороться и российские пары, в первую очередь Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Степанова и Букин, а также Синицина и Кацалапов, вероятнее всего, будут сражаться за пьедестал с вице-чемпионами Европы Анной Капеллини и Лукой Ланотте.