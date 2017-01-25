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175 лет назад 2016
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Дмитрий Торгованов
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Торгованов: готов продолжать работу. Но прошу понимания

Ошибок при подготовке не было, игроки показали максимум, резерва у сборной практически нет – Дмитрий Торгованов подвёл итоги ЧМ.
25 января 2017, среда. 14:15. Другие
Мужская сборная России на чемпионате мира во Франции заняла 12-е место, уступив в 1/8 финала команде Словении. Команда не смогла решить задачу и выйти в полуфинал, но могла ли она выступить лучше? На этот и другие вопросы «Чемпионату» ответил главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов. Он рассказал и о том, готов ли и на каких условиях продолжать работу на своём посту.

«Это просто смешно, если бы не было так грустно»


— Дмитрий Николаевич, какие чувства сейчас испытываете? Злость, досаду, обиду, разочарование?
— Больше злость, чем всё остальное. Злость на всё то, что произошло. Ведь мы были способны пройти дальше. Ребята отдали на этом чемпионате и конкретно в матче со Словенией всё, что могли. Вот нам говорят: нужно было терпеть, биться. Кто так говорит, пусть попробует выйти и сыграть, когда нужно терпеть, а количество судейских ошибок не в твою пользу зашкаливает.

— После таких поражений и турниров чувства острее, чем в то время, когда сами играли?
— Я бы сказал, жёстче. Когда ты игрок, действуешь сам, в твоих силах что-то изменить, мяч забросить, передачу отдать. А когда ты тренер, то можешь только со стороны наблюдать и переживать. Ответственность гораздо больше. Ты переживаешь всё вместе с ребятами.

— Какое состояние было у команды перед матчем со словенцами? Физическое, моральное?
— Да всё в порядке было. И морально были настроены, и физически были на уровне. Мы были настроены на битву, ребята хотели сыграть и за себя, и за Павла Атьмана с Сергеем Горбоком, которые выбыли из-за травм. Но сейчас, оглядываясь назад, я задаюсь вопросом – а могли бы они нам помочь?

— А почему нет?
— Да потому что судьи у нас в атаке просто забирали мяч. Вот вышли бы Атьман с Горбоком, а толку, если бы им даже бросить не дали? Все же видели судейство. Я не хочу оправдывать неудачу только этим обстоятельствам, но как в такой ситуации объяснить ребятам, что нужно делать на площадке, когда всё равно всё заканчивается одним и тем же?

— Что, кстати, произошло, когда четыре минуты дали Тимуру Дибирову?
— Это просто смешно, если бы не было так грустно. Тимура в этот момент рядом не было. Нарушение было либо со стороны Миши Чипурина, либо со стороны Азата Валиуллина. Одна из французских сестёр показала, что две минуты. Но кому – непонятно. Дибиров подошёл к ней и спросил, кого удалили. Она ему заявила, что если он будет спорить, то сам получит четыре минуты. Другая сестра увидела, что её близняшка подняла четыре пальца, предупреждая Тимура, подошла к судейскому столику и зафиксировала удаление. Анекдот какой-то.

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«Видимых ошибок в подготовке не было»


— До старта чемпионата мира у вас наверняка были определённые ожидания от того, как будет играть команда. Насколько они разошлись с реальностью?
— По большому счёту, вообще не разошлись. Если не брать матч с Францией, то мы провалили только первый тайм с Норвегией. Во всех остальных матчах команда играла так, как мы рассчитывали. Возможно, чуть меньше ожидаемого проявили себя Александр Шкуринский и Дмитрий Киселёв, но эти игроки – будущее сборной России. Мы прекрасно понимали, что у нас возрастная команда, представляли себе её возможности. Не вижу, чтобы мы где-то что-то делали неправильно.
Когда ты тренер, то можешь только со стороны наблюдать. Ответственность гораздо больше. Ты переживаешь всё вместе с ребятами.

— Времени на подготовку хватило? Никаких форс-мажоров во время подготовки не было?
— Конечно, времени было мало. У нас первый сбор по графику начинался 19 декабря, но большинство клубов, где играют наши гандболисты, ещё проводили свои матчи. Азат Валиуллин вообще приехал в расположение команды непосредственно уже на турнир в Ригу. Плюс раньше чемпионаты мира начинались 15-16 января, а теперь уже 11-го был сыгран первый матч. А форс-мажоры… У Димы Житникова возникли боли в плече, мы не поставили его играть с белорусами. Возможно, ему чуть не хватило игровой практики, но для гандболистов такого уровня это не должно быть проблемой.

— То, что клубы поздно отпускают игроков, можно как-то решить?
— Есть положение ИГФ о том, когда они обязаны отпускать игроков в расположение национальной сборной: за два дня до матчей отборочных турниров чемпионатов мира и Европы и за 14 дней до старта Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и плюс 14 или 15 дней в общей сложности дополнительно на календарный год. Кто говорит о том, что и в этих условиях можно работать без проблем, пусть попробует.

— Но у других сборных похожая ситуация.
— Далеко не у всех. Франция – большинство игроков из национального чемпионата, Испания – то же самое, Германия, Польша. Вот им ради сборной можно внести какие-то изменения в календарь чемпионата страны, передвинуть матчи и обеспечить дополнительное время на подготовку. А мы? Ну давайте передвинем пару туров чемпионата России, а толку, когда оттуда всего пять игроков? Главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев заявил, что он намерен полностью перестроить команду к Олимпиаде-2020. Но при этом потребовал, чтобы три года от него никто не требовал результатов и выполнили его условия, а потом он готов за эти результаты отвечать.

— Владимир Максимов предположил, что можно было не играть слабый турнир в Риге и матчи с Беларусью в Москве, а всё время уделить тренировочной работе.
— Владимир Салманович, когда об этом говорит, наверное, забывает о том, как сам возил национальную сборную перед Новым годом в Тунис и Египет или на турнир Yellow Cup в Швейцарии. Так было всегда, и возвращались мы 30 или 31 декабря. Возможно, он считает, когда так делал он – было правильно, когда так делают другие – стало неправильно. Я сам только за то, чтобы играть товарищеские матчи с самыми сильными командами. Но нынешнюю сборную России никто никуда не приглашает, это не та сборная России, у которой отбоя не было от приглашений. Всё, что мы сейчас играем, организовано через личные связи Андрея Лаврова, Льва Воронина, мои.
Я работать готов, но и понимания со стороны других хотелось бы.

— Вы довольны работой тренера по физподготовке Александра Янушевича?
— Более чем. И ребята все довольны. Мы привлекали его и в прошлом году перед чемпионатом Европы. Тогда и сейчас игроки говорили, что усталость накапливалась, но было намного лучше, чем в предыдущие годы, они чувствовали себя нормально.

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«Я готов продолжить работу на своём посту. Сложностей не боюсь»


— Нынешний состав команды может играть только так, как сейчас? Играли мы медленно.
— Стиль игры диктуется возможностями игроков. Под это надо подстраиваться. Можно предложить совершенную иную схему игры как в атаке, так и в обороне, но если гандболисты просто не смогут это сделать, зачем такие схемы нужны? Не побежим мы, как норвежцы. Для этого нужна свежая кровь. А у нас сейчас провал, который случилось после развала СССР. Нет мальчиков 1993-2000 годов рождения, которых можно было подвести к основному составу. Вот мальчики 2000-х годов уже появились, но они силу наберут только к Олимпиаде-2024. При условии, что их будут правильно готовить. Вот у девочек, как ни парадоксально, но резервы хорошие. Провал у них тоже был, но он остался в прошлом.


— Вы готовы продолжать работу на посту главного тренера сборной России?
— Честно? Готов. Но у меня есть вопросы, которые я и задам на исполкоме ФГР 3 февраля. Вопросы эти касаются не доверия, а того, чего ждут от сборной и её главного тренера.

— Готовы сказать те же слова, что и Талант Дуйшебаев?
— Сначала надо понять, готова ли ФГР продлить со мной контракт. Если готова, я расскажу о своих пожеланиях.
Для развития нужны хотя бы четыре команды, которые на равных боролись бы в чемпионате России. Вот тогда в условиях конкуренции возможен рост мастерства.

— А перспектива есть? Вы же сами говорите, что нет резерва.
— Сейчас мы собрали всех сильнейших, чтобы, если уж говорить откровенно, попробовать удержаться в числе лучших команд мира. Но не исключён вариант, что международную карьеру некоторые ребята будут завершать. У многих нынешних игроков основной сборной просто нет замены. Давайте посмотрим, кто из российского чемпионата играл на чемпионате мира – Черноиванов, Павленко, Шкуринский, Ковалёв и Киселёв. Всё. Резерв – это молодёжная сборная, в которой есть некоторые перспективные ребята, но сейчас они не уровня основной команды и не готовы играть на крупных турнирах. Когда я играл в составе молодёжной сборной СССР, то на чемпионате мира 1991 года мы заняли третье место, и этот результат посчитали провальным. Мы сейчас радуемся, что просто попадаем на такие турниры, а те же французы выигрывают. У них и сборная 1994 года чемпионы, и 1996 года тоже. Им можно оттуда можно брать ребят и смело задействовать в основной сборной. Но меня трудности никогда не пугали. Я работать готов, но и понимания со стороны других хотелось бы.

— Максимов предложил за счёт спонсоров собрать в чемпионате России всех лучших игроков, а под их возвращение найти деньги и на подготовку молодёжи.
— Ну, соберём мы одну команду — и что? Да, она будет сильной, возможно, даже в Лиге чемпионов будет играть не в слабой группе, а в одной из сильных. Но для развития нужны хотя бы четыре команды, которые на равных боролись бы в чемпионате России. Вот тогда в условиях конкуренции возможен рост мастерства. А у нас сейчас все, кто более-менее может мяч отдать и по воротам бросить, уезжают за границу. Условия там несравнимо лучше. И ладно бы уезжали в такие клубы, как «Кельце», «Барселона», «ПСЖ» или любой клуб немецкого чемпионата. Но мы не так давно с «Невой» проводили товарищеские матчи с турецкой «Анкарой», так там восемь человек русскоязычных, и большинство – россияне. Это серьёзнейшая проблема.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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