Где бойкот? Как Костнер после дисквалификации мешает России

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Новая ученица Профессора
Если бы западные спортсмены в фигурном катании были столь же принципиальны, как в биатлоне, то возвращение Каролины Костнер в большой спорт ознаменовалось бы многочисленными резкими высказываниями. Ведь Каролина Костнер вернулась после дисквалификации, наложенной на неё за помощь в снабжении бывшего бойфренда ходока Алекса Швацера запрещёнными препаратами.
Но никто ничего не сказал, и это совершенно правильно. Что было, то прошло, Каролина своё отсидела. Может быть, те же принципиальные в биатлоне чехи промолчали потому, например, что в фигурном катании далеко не на первых ролях, а последняя победа в женском катании, например, датирована памятным для страны 1968 годом. А может быть, просто здравый смысл возобладал.
Костнер, которую с нынешнего сезона начал тренировать великий Алексей Мишин, выступила во второй разминке и получила какие-то невероятные баллы. Судьи, конечно, явно соскучились по Каролине и оценок не пожалели. Да, её прокат был чистым, но чтобы за компоненты получить больше Анны Погорилой… Впрочем, все россиянки выступали в последней разминки, а потому арбитры сразу оценили Костнер так, чтобы показать – это претендентка на медали. Но это и хорошо как минимум для интриги, российским фигуристкам расслабляться было нельзя.
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Безупречные Погорилая и Сотскова
Своего выхода на лёд наши девушки ждали очень долго, а когда дождались, показали, как нужно кататься. Все, кто выступал между Костнер и нашими, были совершенно другого уровня. Конечно, были и очень симпатичные выступления, например, француженки Лорин Лекавалье, венгерки Иветт Тотт, армянки Анастасии Галустян, которой судьи очень любят ставить недокруты.
Но настоящее катание началось с выходом на лёд Анны Погорилой. Выступавшая на чемпионате России с травмой колена Погорилая тогда стала четвёртой, но серебряный призёр Алина Загитова по возрасту ещё не может кататься на взрослых турнирах, а потому Анна получила третью путёвку на чемпионат Европы. И сразу доказала, что не зря. Погорилая откатала безошибочно, серьёзно превзошла Костнер по технической оценке, но более балла проиграла по компонентам.
В итоге россиянка обошла итальянку почти на два балла и получила за своё выступление от болельщиков огромного медведя практически с неё ростом.
А впереди было выступлении Марии Сотсковой, которая первый сезон проводит на взрослом уровне. И Сотскова откатала превосходно. Ну нет других слов для её катания. Дебют на крупнейшем турнире с очень сильными соперницами, и всё сделано красиво и уверенно. Маша дала лишь небольшой повод судьям для раздумий на первом прыжке из каскада (тройном лутце), но всё остальное было безупречно. Она также превзошла Костнер по первой оценке, но второй судьи отодвинули Сотскову на третье место с отставанием от Каролины в смешные 0,23 балла. Но Маша при этом получила высшую оценку в карьере за короткую программу.
Фото: РИА Новости
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Невероятная Медведева
Чемпионка мира и Европы приехала в Остраву за очередной победой. Евгения Медведева на официальных стартах (Гран-при – коммерческая серия) на взрослом уровне не проигрывает и не собирается. Её очень тепло встретили болельщики, а проводили овацией.
И было за что. Сложную программу Медведева откатала очень хорошо. Перебить личный рекорд, который также является мировым, Евгении не удалось, но она была близка к этому. Вместе со своим тренером Этери Тутберидзе Медведева постоянно ищет, как ещё усложнить выступление в рамках дозволенных правил и находит это. Достаточно посмотреть на её заходы на прыжки и выезды, когда к прыжкам добавляются такие элементы, как твиззл.
Сомнений в том, что Евгения Медведева выиграет чемпионат Европы, наверное, нет ни у кого. А вот в борьбе за два других призовых места ожидается серьёзная борьба. И всё благодаря Профессору Мишину, вернувшему почти 30-летнюю Каролину Костнер на высокий уровень.