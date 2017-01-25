Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анна Погорилая
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Где бойкот? Как Костнер после дисквалификации мешает России

Каролина Костнер вернулась после дисквалификации и помешала доминированию России. Но превзойти Медведеву и Погорилую не удалось даже Мишину.
25 января 2017, среда. 19:15. Другие
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Остраве начался короткой программой женщин. То есть тем видом, где практически гарантированно победу одержат россиянки. И выступление наших девушек было великолепным. Однако главное внимание было приковано не к ним. Впервые с 2014 года на официальном турнире выступила спортсменка, которая была и чемпионкой мира, и трижды выигрывала чемпионат Европы.

>>> Наступление на Европу. Российский триумф на ЧЕ – неизбежное добро

Новая ученица Профессора


Если бы западные спортсмены в фигурном катании были столь же принципиальны, как в биатлоне, то возвращение Каролины Костнер в большой спорт ознаменовалось бы многочисленными резкими высказываниями. Ведь Каролина Костнер вернулась после дисквалификации, наложенной на неё за помощь в снабжении бывшего бойфренда ходока Алекса Швацера запрещёнными препаратами.

Но никто ничего не сказал, и это совершенно правильно. Что было, то прошло, Каролина своё отсидела. Может быть, те же принципиальные в биатлоне чехи промолчали потому, например, что в фигурном катании далеко не на первых ролях, а последняя победа в женском катании, например, датирована памятным для страны 1968 годом. А может быть, просто здравый смысл возобладал.
ЧЕ-2017. Женщины. Короткая программа
25 января 2017 года, среда. 13:00 МСК
1 Евгения МедведеваРоссия 78.92
2 Анна ПогорилаяРоссия 74.39
3 Каролина КостнерИталия 72.40

Костнер, которую с нынешнего сезона начал тренировать великий Алексей Мишин, выступила во второй разминке и получила какие-то невероятные баллы. Судьи, конечно, явно соскучились по Каролине и оценок не пожалели. Да, её прокат был чистым, но чтобы за компоненты получить больше Анны Погорилой… Впрочем, все россиянки выступали в последней разминки, а потому арбитры сразу оценили Костнер так, чтобы показать – это претендентка на медали. Но это и хорошо как минимум для интриги, российским фигуристкам расслабляться было нельзя.

>>> Третий – не лишний. Медведева пошла на риск, но стала чемпионкой

Безупречные Погорилая и Сотскова


Своего выхода на лёд наши девушки ждали очень долго, а когда дождались, показали, как нужно кататься. Все, кто выступал между Костнер и нашими, были совершенно другого уровня. Конечно, были и очень симпатичные выступления, например, француженки Лорин Лекавалье, венгерки Иветт Тотт, армянки Анастасии Галустян, которой судьи очень любят ставить недокруты.

Но настоящее катание началось с выходом на лёд Анны Погорилой. Выступавшая на чемпионате России с травмой колена Погорилая тогда стала четвёртой, но серебряный призёр Алина Загитова по возрасту ещё не может кататься на взрослых турнирах, а потому Анна получила третью путёвку на чемпионат Европы. И сразу доказала, что не зря. Погорилая откатала безошибочно, серьёзно превзошла Костнер по технической оценке, но более балла проиграла по компонентам.

В итоге россиянка обошла итальянку почти на два балла и получила за своё выступление от болельщиков огромного медведя практически с неё ростом.
Фото: РИА Новости
А впереди было выступлении Марии Сотсковой, которая первый сезон проводит на взрослом уровне. И Сотскова откатала превосходно. Ну нет других слов для её катания. Дебют на крупнейшем турнире с очень сильными соперницами, и всё сделано красиво и уверенно. Маша дала лишь небольшой повод судьям для раздумий на первом прыжке из каскада (тройном лутце), но всё остальное было безупречно. Она также превзошла Костнер по первой оценке, но второй судьи отодвинули Сотскову на третье место с отставанием от Каролины в смешные 0,23 балла. Но Маша при этом получила высшую оценку в карьере за короткую программу.

>>> Фигурки что надо. Самые красивые фигуристки финала Гран-при

Невероятная Медведева


Чемпионка мира и Европы приехала в Остраву за очередной победой. Евгения Медведева на официальных стартах (Гран-при – коммерческая серия) на взрослом уровне не проигрывает и не собирается. Её очень тепло встретили болельщики, а проводили овацией.

И было за что. Сложную программу Медведева откатала очень хорошо. Перебить личный рекорд, который также является мировым, Евгении не удалось, но она была близка к этому. Вместе со своим тренером Этери Тутберидзе Медведева постоянно ищет, как ещё усложнить выступление в рамках дозволенных правил и находит это. Достаточно посмотреть на её заходы на прыжки и выезды, когда к прыжкам добавляются такие элементы, как твиззл.

Сомнений в том, что Евгения Медведева выиграет чемпионат Европы, наверное, нет ни у кого. А вот в борьбе за два других призовых места ожидается серьёзная борьба. И всё благодаря Профессору Мишину, вернувшему почти 30-летнюю Каролину Костнер на высокий уровень.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Анна Погорилая Евгения Медведева Мария Сотскова
Новости. Другие
25 января 2017, среда
19:39 Казань претендует на Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло
19:25 Медведева: хотела побить мировой рекорд, но оценками довольна
18:43 Лебедева не считает себя виновной в приёме допинга и подаст апелляцию
18:37 Первый канал покажет чемпионат мира по биатлону
18:36 Гурьев: стрелять на ноль Старых прекрасно умеет, что и показала
18:21 Спринтер Болт лишён одной из своих золотых олимпийских медалей
18:19 Компания Netflix купила права на показ фильма о допинге в России за $ 5 млн
18:08 Тренер Догонкин: Лебедева стала очередной жертвой политических разборок
18:05 Фигуристка Медведева захватила лидерство на ЧЕ после короткой программы
17:33 Лебедева лишена двух медалей Игр-2008 в Пекине
16:58 Старых выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше, Слепцова — 2-я
16:53 Конева и ещё 5 россиян подали заявки в IAAF на участие в международных турнирах
16:31 Путин: если удастся, приеду в МГУ вместе с основателями дзюдо
15:59 Логинов: после первого промаха я просто старался делать свою работу
15:45 Слепов: в последний раз я провёл гонку без промахов пять лет назад
15:36 Садовничий: антидопинговую лабораторию можно разместить на территории МГУ
15:15 Чепиков: у Норвегии в международных организациях свои люди, отсюда и послабления
14:43 Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону
13:51 Логинов выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону в Польше, Слепов — третий
13:44 Тарьей Бё выступит на этапе Кубка IBU в Осрблье
12:51 Торгованов: в матче со Словенией судьи у нас в атаке просто забирали мяч
12:47 Бобслеисты Попов и Мордасов стали 4-ми на этапе Кубке Европы в Винтерберге
12:44 Балахничёв: для участия в коммерческих стартах россиянам мнение ВФЛА не нужно
11:57 Граф пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
11:39 Демченко: российские саночники на ЧМ готовы показать свой максимум
11:03 Лукин: вопрос с альтернативными играми пока не рассматривался, ждём решения МПК
10:49 Бэйли: сейчас получилось так, что IBU остался без поддержки биатлонистов
10:36 Данкли: главная проблема — нежелание IBU препятствовать применению допинга
09:59 ПКР может провести альтернативные соревнования при недопуске РФ на Игры-2018
09:56 Свидлер, Витюгов, Матлаков победили на старте шахматного турнира в Гибралтаре
09:24 Филатов: МФК «Спартак» постарается взять шесть очков в матчах с «Зарёй»
09:17 Соколова заняла восьмое место на турнире по конкуру в Драхтене
09:12 Сборные Норвегии, Франции, Словении и Хорватии вышли в полуфинал ЧМ по гандболу
03:42 Сборная России по мини-футболу повторно победила голландцев в товарищеском матче
01:52 Мутко: уверен в чистоте всех наших призёров Игр-2014
00:43 ВАДА в контакте с рабочей группой IAAF расследует данные, переданные Дмитриевым
00:05 Хорошилов — третий в слаломе на этапе Кубка мира в Шладминге
24 января 2017, вторник
23:31 Карякин сыграл вничью с Войташеком на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
23:20 В Саранске начал разваливаться недостроенный спортивный комплекс
23:08 Слепцова стартует 37-й в индивидуальной гонке на ЧЕ, Старых — 62-й
22:57 Россиянки проиграли сборной Греции в матче Мировой лиги по водному поло
22:05 Из эфира Первого канала убраны новости спорта
21:32 Волков стартует 16-м в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону в Польше
21:14 ВФЛА расследует факт массового снятия спортсменов с «Оренбургской мили»
20:32 Рогозин: главная проблема российского мужского гандбола — отсутствие конкуренции
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+