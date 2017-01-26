«Сэр Уиггинс герой? Он обманщик». Кук взорвала парламент Британии

«Армстронг многим разрушил карьеру»
Речь идёт о Николь Кук – олимпийской чемпионке в групповой гонке на Играх 2008 года. Первых успехов валлийская спортсменка добилась ещё в 1999 году – тогда она выиграла чемпионат Великобритании и отобралась в женскую национальную сборную. С 2002 по 2009 год Николь стабильно была одной из лучших велогонщиц в мире. Помимо титула чемпионки Олимпиады в её активе есть победа на чемпионате мира, на Играх Содружества, первые места в пяти различных веломногодневках, включая женскую «Джиро д'Италия». В 2010 году результаты спортсменки пошли на спад, и она, посоревновавшись ещё два года, решила завершить спортивную карьеру в 29 лет.
Впрочем, после спорта Николь не ушла в тень. То и дело в прессе мелькали резкие заявления чемпионки, ярко выступавшей против допинга. «Пока Лэнс Армстронг и подобные ему забирали денежные призы, другие спортсмены, которые, как я, соревновались честно, оставались без побед. Он разрушил спортивную карьеру многим людям», – отреагировала Кук на признания Армстронга в 2013 году. Также Николь стремилась отстаивать права женщин в велоспорте во всех их проявлениях: и называла сексизмом отсутствие в мировом календаре женской многодневки «Тур де Франс», и поддерживала колумбийскую женскую команду, показавшую миру весьма провокационные комбинезоны.
В Великобритании Николь Кук довольно популярна: успехи 2008 года позволили ей стать членом ордена Британской империи и лучшей спортсменкой страны по итогам года. А тесное сотрудничество с прессой не позволяет болельщикам о ней забыть.
Нападение на героя
И помнить Николь будут ещё долго, даже если она завтра, скажем, отключит все телефоны и отправится на какой-нибудь уединённый остров в Карибском море. Ведь 24 января Кук, как член ордена Британской империи, получила право выступить перед парламентом Великобритании, и её речь получила мощный резонанс. Дело в том, что чемпионка открыто высказала все те сомнения, которые накопились у людей близких к велоспорту. Сразу стоит оговориться: хотя в некоторых англоязычных источниках говорится о неких «убийственных доказательствах», почти всё, о чём говорила Николь касательно допинга, – предположения и риторические вопросы, которые, вероятнее всего, так и останутся без ответа.
Пока Лэнс Армстронг и подобные ему забирали денежные призы, другие спортсмены, которые, как я, соревновались честно, оставались без побед.В первую очередь привлекает к себе внимание атака на велогонщика Брэдли Уиггинса – национального героя Великобритании, пятикратного олимпийского чемпиона. Николь Кук проанализировала вскрытую хакерской группировкой Fancy Bears информацию и обнаружила, что Уиггинс трижды в рамках терапевтических исключений принимал сильнодействующий препарат триамцинолон. При этом периоды действия этих исключений попадали на подготовку к важнейшим стартам: «Тур де Франс» 2011 и 2012 годов, а также «Джиро д'Италия» 2013 года. При этом в 2012 году британец победил.
Николь Кук не поверила коллеге, утверждавшему, что препарат он принимал в связи с аллергической реакцией на пыльцу. Британка призналась, что сама применяла триамцинолон, но делала это в связи с операцией на колене и под воздействием препарата в гонках участия не принимала, а потому сочла действия Уиггинса нечестными.
Сексизм, допинг, рок-н-ролл
Одними терапевтическими исключениями Уиггинса Николь Кук, рассказывая о проблемах в британском велоспорте, не ограничилась. По мнению чемпионки, известное заявление о том, что Team Sky – самая чистая от допинга команда, не соответствует действительности. Кук вспомнила историю о том, как в 2011 году тренер британской сборной по велоспорту Саймон Коуп в последний день гонки «Критериум Дофине» привёз в расположение команды загадочный пакет. Когда оргкомитет решил разобраться, что же в нём было, директор Team Sky рассказал, что там был флуимуцил – нелицензированное, но и не запрещённое в Британии средство для разжижения мокроты. На этом история и закончилась – дополнительных проверок по этому вопросу не проводилось.
Привлекает к себе внимание атака на велогонщика Брэдли Уиггинса – национального героя Великобритании, пятикратного олимпийского чемпиона.Николь предположила, что столь спокойная реакция на загадочный пакет могла быть обусловлена тесным сотрудничеством федерации велоспорта Великобритании и команды Team Sky, которые связывал один человек – технический директор Шейн Саттон. Кстати, Саттон и Кук особенно «любят» друг друга после истории, произошедшей весной 2016 года. Велогонщица Джессика Варниш обвинила Саттона в дискриминации по половому признаку. Николь Кук подтвердила обвинения бывшей подруги по команде, и Шейну пришлось подать в отставку с поста технического директора федерации велоспорта.
В выступлении перед парламентом Николь Кук прошлась и по британскому антидопинговому агентству. Во-первых, раскритиковала политику выдачи терапевтических исключений, а во-вторых, вспомнила историю «конюшни» Linda McCartney. Пять человек свидетельствовали о том, что в команде, которая спонсировалась женой музыканта Пола Маккартни, применяли допинг, однако проверка, инициированная в 2012 году, до сих пор считается незавершённой. Напоследок Кук затронула и тему сексизма, отметив, что в 2005 и 2006 годах федерация велоспорта Великобритании не нанимала тренера для женской команды, а в 2008 году не спонсировала подготовку спортсменки к послеолимпийскому чемпионату мира".
Пять человек свидетельствовали о том, что в команде, которая спонсировалась женой музыканта Пола Маккартни, применяли допинг.Обращение Николь Кук к парламенту длилось около часа, и в своём выступлении спортсменка успела вскрыть множество болевых точек современного спорта. Что двигало чемпионкой – желание добиться справедливости или, может быть, жажда мести – неважно. Гораздо важнее, как будет развиваться ситуация дальше – смогут ли федерация, Sky Team и Брэдли Уиггинс ответить Кук или не сочтут нужным это делать. А если они предпочтут молчать, то, может, стоит нанести зеркальный ответ: снять фильм про допинг в Великобритании, подготовить специальный доклад и очистить британский спорт? Они же сами твердят нам, что с допингом нужно бороться всегда и всюду.