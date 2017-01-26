Воронин: буду отвечать за неудачу вместе с Торговановым

«Парни горели, были настроены, но не получилось»

«Блока у нас не было – не успевали в центре»

Наверняка мы совершили ошибки. Будем досконально разбирать, что делали не так.

Никаких претензий игрокам предъявить нельзя. Очень жаль, что их труды не вознаградились достойным образом.

«Я за то, чтобы Торгованов продолжал работу. И отвечать буду вместе с ним»

Можно нанять иностранца, но я глубоко убеждён – чтобы работать в России, нужно здесь жить и знать всю нашу «кухню», и игроков в том числе.

Мужская сборная России заняла только 12-е место на чемпионате мира по гандболу во Франции. Одним из тренеров нашей команды на этом турнире был олимпийский чемпион 2000 года, который теперь полностью сосредоточится на работе на посту генерального директора ФГР. В интервью «Чемпионату» он признал, что и тренеры где-то недоработали, и не все игроки сыграли так, как требовалось. Но при этом Воронин подчеркнул, что будет отвечать за неудачу вместе с главным тренером, а к гандболистам претензий нет и быть не может.— Поставленную перед чемпионатом задачу мы не выполнили, — заявил Лев Воронин. — Сами для себя уже оценили выступление команды как неудачное. Мы вполне могли выступить лучше. Посмотрите – на первойстадии плей-офф сборные, которые в своих группах были четвёртыми, обыгрывали лидеров. Так что всё было реально, но мы этого сделать не смогли. Возможно, стечение обстоятельств.— Не получилась игра в защите. Не получилось сохранить здоровыми тех игроков, у которых до старта чемпионата мира были небольшие повреждения. Без Паши Атьмана и Сергея Горбока игравшие без замен Дима Житников и Саша Деревень просто не вынесли нагрузки. Не получилось раскрыть потенциал Димы Киселёва и Саши Шкуринского, и вряд ли возможно было сделать это при том количестве игрового времени, которое они получали. Но вокруг этих игроков будет строиться новая сборная России – это будущие лидеры команды, уверен на 100 процентов. Не получилась в какой-то степени игра у наших вратарей, хотя и Вадим Богданов был признан лучшим в матчах с Японией и Польшей, и Виктор Киреев порой чудеса творил.— Да, с первым номером, который в каждом матче свои минимальные 40% мячей мог отбить. Так бывает. Я всё видел изнутри – парни горели, были настроены, но не получилось.— На блоке действительно не совсем удачно сыграли. Того же Азата Валиуллина можно только с помощью пожарной лестницы перепрыгнуть. Но тут дело не в росте. Мы теряли инициативу, когда надо было встретить соперника и предупредить его бросок.— Именно в тот момент, когда нужно, – не делали. Если человек бросает издалека, ты в любом случае до него добежать не успеешь. Но если он летит в тебя, находится на расстоянии вытянутой руки, то надо делать шаг вперёд и опускать на него свои руки. Вот тогда сопернику будет тяжело нанести прицельный бросок.— Саша действительно не успевал, а Миша в обороне играл второго защитника, и к нему никаких претензий нет. Как раз Чипурин весь чемпионат отыграл на стабильно высоком уровне. Последнюю игру в расчёт не берём – он вышел на площадку с температурой 38,5 и просто не понимал, где он и что делать.— Понимаете, тот же Тимур Дибиров играет в Лиге чемпионов в «Вардаре». Даже на клубном уровне его игру разбирают досконально, не говоря про сборные. У всех есть видео, каждый изучает возможности соперников, делает соответствующие установки. Предполагаю, что тренеры почти всех команд, с которыми мы играли, говорили подопечным: «Дибирова с края не пускайте, лучше пусть бросают другие». И в такой ситуации мы не могли довести мяч до Тимура, поскольку защитники с ним стояли персонально. Если говорить в целом, то в атаке у нас были определённые сложности, но именно в этом компоненте мы сыграли прилично.— Парадоксально, но мы при игре пять на шесть забили примерно столько же, сколько и при игре в равных составах. А задействовать схему семь на шесть… Мы посмотрели на другие матчи, увидели, сколько голов влетало в пустые ворота, и поняли, что рисков в таких манёврах гораздо больше, чем потенциальных выгод.— Вина тренерского штаба при любом неудачном выступлении первостепенна. Понимаете, даже при победном выступлении любой тренер совершает те или иные ошибки. Наверняка мы их тоже совершили. Будем досконально разбирать, что делали не так. Пока я очень зол на самого себя, но надо двигаться вперёд.— Мы собрались вечером в гостинице и вместе с Дмитрием Торговановым поблагодарили игроков за самоотдачу. Никаких претензий им предъявить нельзя. Очень жаль, что их труды не вознаградились достойным образом.— Задним умом все умны. Но если бы была такая возможность, мы бы дали больше отдыха и времени на восстановление Сергею Горбоку, чтобы он полностью оправился от повреждения ахилла, а Пашу Атьмана не ставили бы на игру с Францией. В защите мы бы всё равно использовали схему «6-0» в надежде на то, что сыграем. По нападению тоже вряд ли отклонялись бы от того, что было. Просто при наличии полного состава игроков появляется больше возможностей, а у нас не было ни того, ни другого.— Он мне сказал после окончания чемпионата мира, что намерен выступать один и взять на себя всю ответственность за неудачу. Но с этим я категорически не согласен. Команду мы готовили вдвоём и ответственность будем нести вместе. Любой другой вариант считаю неправильным.— Нет, и своё мнение повторю на исполкоме: я за то, чтобы Дмитрий Торгованов продолжал свою работу. Можно нанять иностранца, но я глубоко убеждён: чтобы работать в России, нужно здесь жить и знать всю нашу «кухню», и игроков в том числе.