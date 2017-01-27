Победа вместо ультра-си. Тарасова и Морозов покорили Европу

Короли поневоле

В борьбе на высочайшем уровне победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания.

Рядом с медалями

Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.

Игры на раздевание в танцах на льду

Кстати, в Остраве во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное.

Обладателями первых золотых наград на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве стали россияне. В напряжённой борьбе, но с хорошим запасом они заняли первое место в соревнованиях спортивных пар. Две другие российские пары остались за пределами тройки сильнейших.На парное катание российские болельщики очень надеялись. Это всё же российская вотчина, несмотря на то, что два последних чемпионата мира выиграли канадцы. Они регулярно исполняют сложнейшие элементы сами и вынуждают делать это других. Но можно выигрывать и без элементов ультра-си. Турнир спортивных пар в Остраве это только подтвердил.В фантастической борьбе на высочайшем уровне победу одержали, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания. Двукратные олимпийские чемпионыпрервали карьеру ради пополнения в семье, а олимпийские чемпионытолько к декабрьскому чемпионату России смогли восстановиться от бесконечных травм. Времяпросто прошло, а других кандидатов в лидеры просто не было.И Евгения с Владимиром не подвели. Они вышли на совершенно иной по сравнению с прошлым сезоном уровень. В межсезонье подготовили подкрут в четыре оборота и четверной выброс, но пока используют эти элементы с большой осторожностью. Если нет необходимости, то лишнего риска избегают. В победном финале Гран-при в Марселе они сделали четверную подкрутку, но на чемпионате Европы в последний момент от неё отказались по настоянию тренераДа и зачем, если после великолепной короткой программы Тарасова и Морозов опережали всех конкурентов на шесть баллов, набрав больше 80 баллов? В произвольной подкрутка была тройной, но очень качественной. На высочайшем уровне было и всё остальное – тройные выбросы риттбергер и сальхов, невероятные поддержки, тройные прыжки в каскаде и без, тодес, сделанный на высокой скорости. Только на параллельном вращении они разошлись, но никакого решающего влияния это уже не могло оказать.Сразу после объявления оценок Тарасова и Морозов поняли, что победили. Ведь оставалось выступить только французам, но обыграть россиян они не могли просто математически. Тем не менее французы показали великолепную, красивейшую программу, которая завершилась сложнейшей поддержкой. И они стали единственными, кто решился на элемент ультра-си и выполнил его – выброс четверной сальхов (правда, с приземлением на две ноги). Джеймс и Сипре не оставили шансов на призы Столбовой и Климову.Наша пара, которая в финале Гран-при – 2015 набрала под 130 баллов, обе программы откатала неидеально, допустив два падения с выбросов. Сделай они эти элементы чисто, поборолись бы с французами за третье место, но не больше. Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.Но Столбовой и Климову действительно было сложно выступать не только из-за недостатка практики. Выступавшие до них Алёна Савченко и Бруно Массо получили какие-то невероятные оценки за свой прокат. Но и катали они невероятно, как ещё никогда не катали с тех пор, как встали в пару. Произвольную программу они выиграли, опередив даже Тарасову и Морозова, но ошибки в короткой не позволили им серьёзно приблизиться к чемпионам.Немцы – вторые, французы – третьи, Столбова и Климов – четвёртые. Ещё одна российская паравпервые по сумме двух программ перешагнула рубеж в 200 баллов. И если бы не срыв тройного сальхова, перешагнула бы ещё шире. Но для дебюта на таком турнире – отличное выступление.Можно отметить и выступление чешской пары. В финале юниорского Гран-при они стали вторыми, а сейчас ужен седьмые на взрослом чемпионате Европы. Кстати, в Марселе они проиграли россиянам Анастасии Мишиной и Владиславу Мирзоеву. Но чехи уже выступают среди взрослых, а наша пара, как стало известно незадолго до старта чемпионата Европы, распалась.После короткого танца шестикратные чемпионы России, в прошлом году пропустившие оба главных старта сезона из-за скандала с мельдонием, занимают второе место. К их оценкам (личный рекорд!) и катанию нет никаких претензий. Они всего полбалла проигрывают лидирующим итальянцами примерно на столько же опережают двукратных чемпионов мира французов. Три дуэта в пределах одного балла – это интрига перед произвольным танцем.Предположить, что тройка лидеров будет именно такой, не составляло никакого труда. Разве что места виделись немного иначе, но французы за один обязательный элемент получили второй уровень, у нашей пары два элемента (дорожки шагов) третьего уровня, а у французов – только один элемент третьего, а ещё четыре – четвёртого уровня. Вот и разница.Эти самые уровни позволяют судьям играть оценками. Второму нашему дуэтуза обе дорожки и блюз поставили второй уровень, а твиззлы и поддержку оценили четвёртым. При этом сами спортсмены после проката искренне не понимали, почему впервые в сезоне им поставили всего второй уровень за дорожки.Но форменное раздевание судьи устроили третьей российской паре. Единственный из первой десятки дуэт, который получил за один из элементов (всё ту же дорожку) вообще первый уровень. Балл с россиян сняли и за то, что они не уложились в 30 секунд, отведённых на то, чтобы занять исходную позицию для выполнения программы. Никита после проката и оценок даже обратился к техническим специалистам с просьбой подробно рассказать, где и что они делают не так.Опытнейшая, взявшая шефство над Синициной и Кацалаповым в декабре, отметила, что оценки к прокату её подопечных не имеют никакого отношения, и через это нужно просто пройти, и судьи поменяют отношение. Она всё понимает, но сколько терпения нужно фигуристам…Кстати, во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное. Во время своего проката поляковпартнёрша по завершении первой половины расстегнула платье, которое превратилось в юбку. Но за рамки дозволенного никто не вышел – под платьем был розовый топ. Поляки отметились не только необычной трансформацией костюма, но и вполне приличным катанием, попав после короткого танца в первую десятку. Призёры в этом виде программы определятся в субботу.