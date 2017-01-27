Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фигурное катание. Россияне Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Победа вместо ультра-си. Тарасова и Морозов покорили Европу

Как отказаться от сложнейшего элемента и выиграть чемпионат Европы? Нина Мозер всё рассчитала и привела учеников к победе без лишнего риска.
27 января 2017, пятница. 00:53. Другие
Обладателями первых золотых наград на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В напряжённой борьбе, но с хорошим запасом они заняли первое место в соревнованиях спортивных пар. Две другие российские пары остались за пределами тройки сильнейших.

>>> Где бойкот? Как Костнер после дисквалификации мешает России

Короли поневоле


На парное катание российские болельщики очень надеялись. Это всё же российская вотчина, несмотря на то, что два последних чемпионата мира выиграли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Они регулярно исполняют сложнейшие элементы сами и вынуждают делать это других. Но можно выигрывать и без элементов ультра-си. Турнир спортивных пар в Остраве это только подтвердил.

В фантастической борьбе на высочайшем уровне победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков прервали карьеру ради пополнения в семье, а олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов только к декабрьскому чемпионату России смогли восстановиться от бесконечных травм. Время Юко Кавагути и Александра Смирнова просто прошло, а других кандидатов в лидеры просто не было.
ЧЕ-2017. Спортивные пары. Произвольная программа
26 января 2017 года, четверг. 21:00 МСК
1 Россия 227.58
2 Германия 222.35
3 Франция 220.02

И Евгения с Владимиром не подвели. Они вышли на совершенно иной по сравнению с прошлым сезоном уровень. В межсезонье подготовили подкрут в четыре оборота и четверной выброс, но пока используют эти элементы с большой осторожностью. Если нет необходимости, то лишнего риска избегают. В победном финале Гран-при в Марселе они сделали четверную подкрутку, но на чемпионате Европы в последний момент от неё отказались по настоянию тренера Нины Мозер.
В борьбе на высочайшем уровне победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания.

Да и зачем, если после великолепной короткой программы Тарасова и Морозов опережали всех конкурентов на шесть баллов, набрав больше 80 баллов? В произвольной подкрутка была тройной, но очень качественной. На высочайшем уровне было и всё остальное – тройные выбросы риттбергер и сальхов, невероятные поддержки, тройные прыжки в каскаде и без, тодес, сделанный на высокой скорости. Только на параллельном вращении они разошлись, но никакого решающего влияния это уже не могло оказать.

>>> Наступление на Европу. Российский триумф на ЧЕ – неизбежное добро

Рядом с медалями


Сразу после объявления оценок Тарасова и Морозов поняли, что победили. Ведь оставалось выступить только французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре, но обыграть россиян они не могли просто математически. Тем не менее французы показали великолепную, красивейшую программу, которая завершилась сложнейшей поддержкой. И они стали единственными, кто решился на элемент ультра-си и выполнил его – выброс четверной сальхов (правда, с приземлением на две ноги). Джеймс и Сипре не оставили шансов на призы Столбовой и Климову.

Наша пара, которая в финале Гран-при – 2015 набрала под 130 баллов, обе программы откатала неидеально, допустив два падения с выбросов. Сделай они эти элементы чисто, поборолись бы с французами за третье место, но не больше. Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.

Но Столбовой и Климову действительно было сложно выступать не только из-за недостатка практики. Выступавшие до них Алёна Савченко и Бруно Массо получили какие-то невероятные оценки за свой прокат. Но и катали они невероятно, как ещё никогда не катали с тех пор, как встали в пару. Произвольную программу они выиграли, опередив даже Тарасову и Морозова, но ошибки в короткой не позволили им серьёзно приблизиться к чемпионам.
Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.

Немцы – вторые, французы – третьи, Столбова и Климов – четвёртые. Ещё одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт впервые по сумме двух программ перешагнула рубеж в 200 баллов. И если бы не срыв тройного сальхова, перешагнула бы ещё шире. Но для дебюта на таком турнире – отличное выступление.

Можно отметить и выступление чешской пары Анны Душковой и Мартина Бидара. В финале юниорского Гран-при они стали вторыми, а сейчас ужен седьмые на взрослом чемпионате Европы. Кстати, в Марселе они проиграли россиянам Анастасии Мишиной и Владиславу Мирзоеву. Но чехи уже выступают среди взрослых, а наша пара, как стало известно незадолго до старта чемпионата Европы, распалась.

>>> Фигурки что надо! Самые красивые фигуристки финала Гран-при

Игры на раздевание в танцах на льду


После короткого танца шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, в прошлом году пропустившие оба главных старта сезона из-за скандала с мельдонием, занимают второе место. К их оценкам (личный рекорд!) и катанию нет никаких претензий. Они всего полбалла проигрывают лидирующим итальянцам Анне Капеллини и Луке Ланотте и примерно на столько же опережают двукратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Три дуэта в пределах одного балла – это интрига перед произвольным танцем.


Предположить, что тройка лидеров будет именно такой, не составляло никакого труда. Разве что места виделись немного иначе, но французы за один обязательный элемент получили второй уровень, у нашей пары два элемента (дорожки шагов) третьего уровня, а у французов – только один элемент третьего, а ещё четыре – четвёртого уровня. Вот и разница.
Кстати, в Остраве во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное.

Эти самые уровни позволяют судьям играть оценками. Второму нашему дуэту Александре Степановой и Ивану Букину за обе дорожки и блюз поставили второй уровень, а твиззлы и поддержку оценили четвёртым. При этом сами спортсмены после проката искренне не понимали, почему впервые в сезоне им поставили всего второй уровень за дорожки.

Но форменное раздевание судьи устроили третьей российской паре Виктории Синициной и Никите Кацалопову. Единственный из первой десятки дуэт, который получил за один из элементов (всё ту же дорожку) вообще первый уровень. Балл с россиян сняли и за то, что они не уложились в 30 секунд, отведённых на то, чтобы занять исходную позицию для выполнения программы. Никита после проката и оценок даже обратился к техническим специалистам с просьбой подробно рассказать, где и что они делают не так.

Опытнейшая Елена Чайковская, взявшая шефство над Синициной и Кацалаповым в декабре, отметила, что оценки к прокату её подопечных не имеют никакого отношения, и через это нужно просто пройти, и судьи поменяют отношение. Она всё понимает, но сколько терпения нужно фигуристам…


Кстати, во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное. Во время своего проката поляков Натальи Калишек и Максима Сподырева партнёрша по завершении первой половины расстегнула платье, которое превратилось в юбку. Но за рамки дозволенного никто не вышел – под платьем был розовый топ. Поляки отметились не только необычной трансформацией костюма, но и вполне приличным катанием, попав после короткого танца в первую десятку. Призёры в этом виде программы определятся в субботу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова Ксения Столбова Наталья Забияко Фёдор Климов
Новости. Другие
27 января 2017, пятница
00:56 Результаты короткого танца на ЧЕ пересмотрены, Боброва и Соловьёв лидируют
00:19 Слепцова стартует 51-й в спринте на чемпионате Европы, Старых — 68-й
00:10 Витюгов выиграл третью партию кряду на шахматном турнире в Гибралтаре
00:01 Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы
26 января 2017, четверг
23:33 Логинов стартует 24-м в спринте на чемпионате Европы по биатлону
23:08 Дмитрий Попов стал первым российским обладателем Кубка Европы по бобслею
22:46 Бутов: у меня возникают вопросы по случаю с Лебедевой
22:20 Букин: нет такого, что мы со Степановой приехали на ЧЕ, чтобы попасть на ЧМ
22:16 Губерниев: идём навстречу пожеланиям IBU и ведём беспощадную борьбу с допингом
22:12 Белорусский штангист Чадович дисквалифицирован за попытку подмены пробы
22:02 Карякин: я же не в первый раз играю с Карлсеном, всё будет в обычном режиме
21:28 Шумилова и Корнев — чемпионы России по биатлону в суперпреследовании
21:28 Тихонов: условия получения TUE должны исключать возможность мошенничества
21:13 Бьорген: я бы в этой ситуации поступила так же, как Йохауг
20:52 Тарасов: надо брать на чемпионат мира по биатлону и Логинова, и Старых
20:29 ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF об отстранении
20:29 В Осло завершились слушания по делу Йохауг, уличённой в употреблении допинга
20:06 Зеппельт: МОК позволил улизнуть обманщикам Игр-2008, перепроверено лишь 20% проб
19:39 Боброва: здорово, что мы с Димой радуем зрителей, тренеров и себя
19:34 Соловьёв: прокат короткого танца получился сдержанным в плане эмоций
19:30 28 января пройдут соревнования по дартсу в честь 70-летия ХК «Спартак»
19:23 Степанова: нет ощущения, что на ЧЕ на российскую команду оказывается давление
19:13 Степанова выступит на соревнованиях в Бостоне под нейтральным флагом
18:43 Цыплаков и Мальцева подали заявки на участие в международных соревнованиях
18:41 Боброва и Соловьёв — вторые в коротком танце на ЧЕ в Остраве
18:28 Акимова: мыслей о смене гражданства не было, всегда мечтала выступать за Россию
18:16 Синицина: у нас с Кацалаповым большая и дружная команда
18:12 Кацалапов: у нас есть вопросы по судейству, но мы очень довольны прокатом
17:29 Европейская легкоатлетическая ассоциация оценит идею пересмотра рекордов
17:26 Федоровцев: в документах у меня стоит номер совершенно другой допинг-пробы
16:53 Родионенко: Пасеке не потребуется операция, она продолжит карьеру
16:11 Меркушина: вчера утром подумала, что, наверное, это пока не мой чемпионат Европы
15:22 Пропавший «пляжник» Пелецкий нашёлся в Санкт-Петербурге
15:05 Игэн: мне жаль российских спортсменов, которые являются жертвами системы
14:38 Шумилова и Клячин победили в спринте на этапе КР по биатлону в Уфе
14:32 Типаев: официально к Кривошапке никаких претензий нет
13:48 Мамедов, Павлов и Барашков избраны вице-президентами Федерации фехтования России
13:36 Источник: РФ может лишиться ещё двух медалей Олимпиады-2012 из-за допинга
13:05 Воронин: для себя оценили выступление сборной на ЧМ по гандболу как неудачное
12:55 Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования России
12:30 Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования России
12:27 Слепцова: в Кубке IBU не выступаешь среди лидеров, мотивация теряется
12:06 Олимпийский чемпион борец Снайдер выступит на турнире Ивана Ярыгина
11:59 Работа Федерации фехтования России в олимпийском цикле признана успешной
11:48 Колобков: Лебедева — выдающаяся спортсменка, но если есть нарушения, это плохо
Все новости RSS
Как вы относитесь к употреблению спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+