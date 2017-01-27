Победа вместо ультра-си. Тарасова и Морозов покорили Европу

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Короли поневоле
На парное катание российские болельщики очень надеялись. Это всё же российская вотчина, несмотря на то, что два последних чемпионата мира выиграли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Они регулярно исполняют сложнейшие элементы сами и вынуждают делать это других. Но можно выигрывать и без элементов ультра-си. Турнир спортивных пар в Остраве это только подтвердил.
В фантастической борьбе на высочайшем уровне победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков прервали карьеру ради пополнения в семье, а олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов только к декабрьскому чемпионату России смогли восстановиться от бесконечных травм. Время Юко Кавагути и Александра Смирнова просто прошло, а других кандидатов в лидеры просто не было.
И Евгения с Владимиром не подвели. Они вышли на совершенно иной по сравнению с прошлым сезоном уровень. В межсезонье подготовили подкрут в четыре оборота и четверной выброс, но пока используют эти элементы с большой осторожностью. Если нет необходимости, то лишнего риска избегают. В победном финале Гран-при в Марселе они сделали четверную подкрутку, но на чемпионате Европы в последний момент от неё отказались по настоянию тренера Нины Мозер.
В борьбе на высочайшем уровне победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым в текущем сезоне просто пришлось стать лидерами нашего парного катания.
Да и зачем, если после великолепной короткой программы Тарасова и Морозов опережали всех конкурентов на шесть баллов, набрав больше 80 баллов? В произвольной подкрутка была тройной, но очень качественной. На высочайшем уровне было и всё остальное – тройные выбросы риттбергер и сальхов, невероятные поддержки, тройные прыжки в каскаде и без, тодес, сделанный на высокой скорости. Только на параллельном вращении они разошлись, но никакого решающего влияния это уже не могло оказать.
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Рядом с медалями
Сразу после объявления оценок Тарасова и Морозов поняли, что победили. Ведь оставалось выступить только французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре, но обыграть россиян они не могли просто математически. Тем не менее французы показали великолепную, красивейшую программу, которая завершилась сложнейшей поддержкой. И они стали единственными, кто решился на элемент ультра-си и выполнил его – выброс четверной сальхов (правда, с приземлением на две ноги). Джеймс и Сипре не оставили шансов на призы Столбовой и Климову.
Наша пара, которая в финале Гран-при – 2015 набрала под 130 баллов, обе программы откатала неидеально, допустив два падения с выбросов. Сделай они эти элементы чисто, поборолись бы с французами за третье место, но не больше. Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.
Но Столбовой и Климову действительно было сложно выступать не только из-за недостатка практики. Выступавшие до них Алёна Савченко и Бруно Массо получили какие-то невероятные оценки за свой прокат. Но и катали они невероятно, как ещё никогда не катали с тех пор, как встали в пару. Произвольную программу они выиграли, опередив даже Тарасову и Морозова, но ошибки в короткой не позволили им серьёзно приблизиться к чемпионам.
Ксения и Фёдор пока только набирают форму, и можно не сомневаться, что к чемпионату мира в Хельсинки ещё отшлифуют своё катание.
Немцы – вторые, французы – третьи, Столбова и Климов – четвёртые. Ещё одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт впервые по сумме двух программ перешагнула рубеж в 200 баллов. И если бы не срыв тройного сальхова, перешагнула бы ещё шире. Но для дебюта на таком турнире – отличное выступление.
Можно отметить и выступление чешской пары Анны Душковой и Мартина Бидара. В финале юниорского Гран-при они стали вторыми, а сейчас ужен седьмые на взрослом чемпионате Европы. Кстати, в Марселе они проиграли россиянам Анастасии Мишиной и Владиславу Мирзоеву. Но чехи уже выступают среди взрослых, а наша пара, как стало известно незадолго до старта чемпионата Европы, распалась.
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Игры на раздевание в танцах на льду
После короткого танца шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, в прошлом году пропустившие оба главных старта сезона из-за скандала с мельдонием, занимают второе место. К их оценкам (личный рекорд!) и катанию нет никаких претензий. Они всего полбалла проигрывают лидирующим итальянцам Анне Капеллини и Луке Ланотте и примерно на столько же опережают двукратных чемпионов мира французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Три дуэта в пределах одного балла – это интрига перед произвольным танцем.
Предположить, что тройка лидеров будет именно такой, не составляло никакого труда. Разве что места виделись немного иначе, но французы за один обязательный элемент получили второй уровень, у нашей пары два элемента (дорожки шагов) третьего уровня, а у французов – только один элемент третьего, а ещё четыре – четвёртого уровня. Вот и разница.
Кстати, в Остраве во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное.
Эти самые уровни позволяют судьям играть оценками. Второму нашему дуэту Александре Степановой и Ивану Букину за обе дорожки и блюз поставили второй уровень, а твиззлы и поддержку оценили четвёртым. При этом сами спортсмены после проката искренне не понимали, почему впервые в сезоне им поставили всего второй уровень за дорожки.
Но форменное раздевание судьи устроили третьей российской паре Виктории Синициной и Никите Кацалопову. Единственный из первой десятки дуэт, который получил за один из элементов (всё ту же дорожку) вообще первый уровень. Балл с россиян сняли и за то, что они не уложились в 30 секунд, отведённых на то, чтобы занять исходную позицию для выполнения программы. Никита после проката и оценок даже обратился к техническим специалистам с просьбой подробно рассказать, где и что они делают не так.
Опытнейшая Елена Чайковская, взявшая шефство над Синициной и Кацалаповым в декабре, отметила, что оценки к прокату её подопечных не имеют никакого отношения, и через это нужно просто пройти, и судьи поменяют отношение. Она всё понимает, но сколько терпения нужно фигуристам…
Кстати, во время короткого танца было не только виртуальное раздевание с помощью оценок, но и вполне реальное. Во время своего проката поляков Натальи Калишек и Максима Сподырева партнёрша по завершении первой половины расстегнула платье, которое превратилось в юбку. Но за рамки дозволенного никто не вышел – под платьем был розовый топ. Поляки отметились не только необычной трансформацией костюма, но и вполне приличным катанием, попав после короткого танца в первую десятку. Призёры в этом виде программы определятся в субботу.