«Слово „папа“ ни разу в жизни не сказала». Великой Ивановой — 80

Жертва по ошибке

Фото: РИА Новости

Лидия Гавриловна налетела на меня, словно коршун, и стала «клевать» в самое темечко — «обливала грязью» с ног до головы, употребляя самые неудобоваримые выражения.

Фото: РИА Новости

«Моя стипендия была в два раза больше маминой зарплаты»

«Это — Лида, а это – Валя. И всё знакомство»

Фото: РИА Новости

«Ту-ту»

Фото: Из личного архива Лидии Ивановой

«Калинина, выйти из строя»

«Советские люди белые полотенца на ринг не выбрасывают»

Американец нашего просто убивает. Всё лицо у парня в крови, а наши секунданты белое полотенце не выбрасывают.

«Парадная форма: пиджаки и галстуки… на голое тело»

«Каждый хотел дотронуться до живого чемпиона»

Это были 20 дней веселья. Вино и водка имелись всегда, но пьяных я не видела.

Фото: Из личного архива Лидии Ивановой

Сегодня двукратной олимпийской чемпионке, принимавшей участие в 15 Олимпийских играх в качестве спортсменки, судьи и телекомментатора, исполняется 80 лет. Лев Россошик в своей рубрике «В Мемориз» поздравляет юбиляра, а вся редакция «Чемпионата» с удовольствием присоединяется к этим поздравлениям!Думать не думал, гадать не гадал, что когда-нибудь буду писать о Лидии Ивановой (в девичестве Калининой). Тут такая история приключилась. Ровно 10 назад по приглашению одного из спортивных изданий в Москве гостил известный на весь мир футбольный арбитр — колоритный итальянец. По задумке журналистов именно он должен был вручать приз лучшему отечественному футбольному арбитру под названием «Золотая мантия». И я неким образом был причастен к этому событию: проводил пресс-конференцию, присутствовал на официальных и неофициальных мероприятиях. И везде оказывался в компании четы олимпийских чемпионов — футболистаи его супруги Лидии Гавриловны.Дело в том, что приз выиграл их сын — судья международной категории, но именно в это время его срочно вызвали обслуживать некий турнир в Арабских Эмиратах. Так что родители как бы подменяли младшего Иванова, получили за него приз и, естественно, были приглашены на обед, который редакция устраивала в честь Коллины.Тут я ближе познакомился с бывшей гимнасткой, тренером, международным арбитром, а в последнее время (в том числе и в момент знакомства) коллегой по цеху — телекомментатором всех крупнейших гимнастических соревнований, в основном олимпийских, которые транслировало отечественное ТВ.И во время трапезы понял, что вовсе не случайно именно Лидию Гавриловну призвали комментировать раз и навсегда выбранный ей вид спорта: за обедом в центре внимания оказался не уважаемый гость с Апеннин, а двукратная олимпийская чемпионка, которая моментально подхватывала любую поднятую в разговоре тему. Мне было жаль своего коллегу, в то время работавшего в Италии, который остался голодным, потому что вынужден был переводить пространные монологи Ивановой.Встретились мы в следующий раз спустя примерно полгода, кажется, на Олимпийском балу. И тут я поначалу ничего не понял: Лидия Гавриловна налетела на меня, словно коршун, и стала «клевать» в самое темечко — «обливала грязью» с ног до головы, употребляя самые неудобоваримые выражения. Валентин Козьмич пытался было урезонить супругу, объяснить, что она не на того напала, что я здесь ни при чём, но та была неугомонна. Я же в толк взять не мог, что могло произойти за несколько месяцев, что мы не виделись. На всякий случай решил ретироваться, не вступая в спор.Чуть позже, в тот же вечер, Козьмич нашёл меня, чтобы объяснить ситуацию и извиниться за супругу. Оказалось, что кто-то из коллег, пишущих о футболе, за несколько дней до той встречи нелицеприятно отозвался о судействе Иванова-младшего. И мама пошла в атаку, выбрав жертвой меня, никакого отношения к опубликованной заметке не имевшего. Только, наверное, по той причине, что представлял издание, в котором критические замечания про судейство были опубликованы.Мы позже не раз сталкивались случайно на различных мероприятиях, и каждый раз я вынужден был выслушивать от Лидии Гавриловны (Валентина Козьмича, увы, уже не было в живых), хотя и в более мягкой форме, редко употребляемые в русской речи лексические выражения про газету, в которой уже давно не работал. Даже как-то попытался сказать ей об этом. Но жертва была выбрана раз и навсегда, и «палач» слышать ни о чём не хотел. Лишь в последние годы Иванова «снизошла» до того, что даже здоровалась, мило улыбаясь, при этом ни о чём не вспоминая.А тут мы оказались за одним столом на дне рождения великой Ларисы Семёновны Латыниной, позже в одной машине возвращались домой после предновогоднего торжества. Говорили о недавнем Олимпийском бале в Манеже, в ходе которого чествовали победителей и призёров Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а заодно отдали дань чемпионам мельбурнской Олимпиады 1956 года: бал проходил 8 декабря — день в день через 60 лет после церемонии закрытия Игр ХVI Олимпиады.— Вы не представляете, Лидия Гавриловна, как приятно было видеть вас, великих, на сцене, а наш гость — греческий журналист— не мог поверить, что это живые победители Игр 1956 года.И услышал ответ абсолютно в стиле Ивановой:— Да на кого там было смотреть: один слепой — Лёша Парамонов, другой хромой, на сцену с трудом поднялся — Славка Иванов. Разве что на меня. Но я уже тоже не в лучшей форме. Слава богу, пока ещё живы — это самое главное.И дальше безо всякой паузы.— Но вас, наверное, интересует, как я оказалась в сборной страны и поехала в Австралию?— Слушаю с большим интересом.И Лидия Гавриловна, перескакивая с одного на другое, начала свой рассказ.«В сборной СССР я оказалась неожиданно для самой себя сразу после окончания детской спортивной школы, на то время лучшей в Москве. Уже выигрывала чего-то, в том числе московские соревнования. И в какой-то момент мой личный тренер решил передать меня в „Динамо“ своему коллеге.И вот я прихожу в динамовский зал, а там сборная страны тренируется —олимпийская чемпионка Хельсинки-1952,… Я как на балконе встала, так дальше двинуться не могу: красота необыкновенная, больше всего ковёр меня потряс — бордового цвета. В спортшколах того времени такого не было.И я начала тренироваться вместе со всеми у замечательного тренера. Это был 1954 год, а в 1955-м меня уже включили в сборную страны после чемпионата Союза в Ленинграде, где я заняла место в десятке, точно не помню какое. И меня не только пригласили в главную команду, а, что самое приятное, поставили на стипендию — ведь я из очень бедной семьи.Поймите нас, детей войны, вот я слово „Папа!“ ни разу в жизни не произнесла. Да, собственно, вся наша мельбурнская команда — сплошная безотцовщина…Так вот, когда я принесла свою первую стипендию — такие большого размера — не номинала, а именно размера — бумажные ассигнации были — 1200 рублей, а мама получала 500, она поначалу испугалась. Наверняка подумала о чём-то нехорошем — не дай бог, дочка что-то незаконное сотворила. Дело в том, что мои занятия спортом мама никогда не считала серьёзным делом. Так мне долгое время казалось. Но однажды стала свидетелем, как она хвалилась одной из соседок по нашей коммуналке какой-то моей очередной грамотой. Тогда и поняла, что ей не совсем безразлично моё увлечение гимнастикой.Пришлось долго объяснять, убеждать даже, что теперь буду приносить такую же сумму каждый месяц.— Перед отъездом в Мельбурн был предолимпийский сбор в Ташкенте. И на том сборе я оказалась самой молодой в элитной компании. Муратова — так та вообще была для меня символом классической гимнастики. Всегда хотела брать с неё пример. К тому же я впервые уехала из дома так надолго и очень скучала по маме, маленькая была — 20 ещё не исполнилось. А почему местом тренировок выбрали Ташкент? Кто-то из мудрых учёных посчитал, что осенний узбекский климат очень похож на австралийскую весну.Сбор в Ташкенте был длиннющий: мы в сентябре заехали, а улетали в Австралию только в ноябре, ближе к началу Игр, открытие которых состоялось 22 ноября. До Ташкента я ни разу в жизни не пробовала виноград. А там каждый день на тренировку и после неё проходили через аллею из виноградников. А ягоды все такие крупные, прозрачные, на солнце сверкающие каким-то особым отливом — руку протяни, сорви и в рот. Нужно было огромную силу воли иметь, чтобы удержаться от соблазна попробовать… Но всё равно ели — и все начали вес набирать, а потом пришлось сгонять.Перед самым вылетом из Ташкента я познакомилась с Валей Ивановым. Футболисты прилетели туда буквально на три дня. На стадионе «Пахтакор» устроили торжественные проводы — большой спортивный праздник. Олимпийцы в нём участие не принимали — мы сидели на трибунах в качестве почётных гостей. Гимнастки оказались рядом с футболистами. И, олимпийская чемпионка Хельсинки-1952, она же из Ташкента, жена футболиста, неожиданно говорит: «Хочешь с мальчиком симпатичным познакомиться?». А я ещё девчонка совсем — с косичками, с бантиками, зашибленная — ничего понять не могу. Я ни да, ни нет сказать не успела, а она уже его похлопала по плечу. Парень повернулся. А Галя говорит: «Это — Лида, а это — Валя». На этом знакомство и закончилось.В Мельбурне меня, юную москвичку, которая вообще впервые оказалась за границей, больше всего потрясло разделение Олимпийской деревни на две части: женскую и мужскую. Между ними колючая проволока, солдаты с автоматами. И мужчинам вход на женскую территорию заказан.После этого я была свидетелем 15 Олимпиад в разных ипостасях: на двух в качестве участницы, затем шесть Игр отсудила — была единственным арбитром от огромной страны, причём и в Лос-Анджелесе, где советская команда не выступала, а потом ещё и комментировала. Вот в Рио не поехала, вела репортажи под картинку в Москве. Так вот, более нигде ничего подобного не видела. Мужчины на свободе, а мы, как заключённые, за колючей проволокой.А всё остальное — столовая, рестораны, кафе, клуб — всё находилось на мужской территории. Надо ещё обязательно рассказать про столовую — это моя слабость. Мы с той поры дружим втроём — Лора Латынина, я иСкоро повстречаемся на моём юбилее. Втроём на завтраки, обеды и ужины и ходили. Лариска всегда была похитрее, режимила, не позволяла себе ничего лишнего. А вот меня это совершенно не волновало.Так вот, заходишь в столовую и глаза разбегаются: такой выбор блюд, какого мы в жизни не видели. Ну, берёшь поднос, набираешь себе, чего хочешь, постепенно доходишь до десерта. Я этого парнишку, который подавал мороженое, до сих пор помню. И этот юноша спрашивает меня: «Two?» Я машинально в ответ: «Ту-ту». Он и даёт мне две креманки в каждой по два заветных шарика. А в мороженом — вафли, кусочки банана, киви, ананаса, манго… Я тогда названий-то подобных не знала. В Советском Союзе в те времена фруктов таких никто в глаза не видел. Тамара шла за мной. Парнишка на десерте и её спрашивает: «Two-two?» А я вместо подруги отвечаю: «Ту-ту!» И ей обломилось то же самое. Мы забрались в какой-то укромный уголок столовой, чтобы никто нас не увидел. И быстро-быстро слямзили все четыре порции.Идём обратно в свой «концлагерь» и понимаем, что десерт этот даром не пройдёт — надо идти в парную, вес гонять. А тут по пути ещё бочонок стоял с жидким горячим шоколадом, вкус которого нам тоже знаком не был. Ну как было не попробовать! Тем более что всё равно решили идти в баню. Правда, пришлось проявить всё-таки силу воли — налили не по полному стакану…Знакомство наше с Валей Ивановым, как вы уже знаете, было коротким — на трибуне стадиона «Пахтакор» в Ташкенте. А встретились мы уже в Мельбурне. Валя пригласил меня потанцевать в клуб в интернациональной зоне Олимпийской деревни. По ходу танца обратила внимание, что мой футболист прекрасно чувствует ритм, понимает музыку. Уже гораздо позже узнала, что он на чём-то играл в оркестре.На следующее утро на традиционном построении вдруг слышу свою фамилию: «Калинина, шаг вперёд!» И пошёл наезд по полной: кто разрешил пойти в клуб, ты, мол, сюда приехала танцульками заниматься? А Валя потом рассказывал, что ему то же самое чуть ли не слово в слово и также перед строем выговаривал, в то время гостренер, выполнявший на Играх обязанности начальника команды футболистов.В Мельбурне мы мало что видели: из Деревни на тренировку и обратно. Однажды всё-таки решили нас свозить на финальные бои боксёров — начальство решило, что мы слишком засиделись взаперти. Это было страшно! До сих пор не могу забыть бой тяжеловесов. Нашдрался с американцем (). И тот нашего просто убивает. А мы сидели в первом ряду — и переживали. Мухин раз упал, потом второй. Всё лицо у парня в крови, а наши секунданты белое полотенце не выбрасывают. Я даже отвернулась от ринга, не могла смотреть на это избиение. А потом мне объяснили: «Советские не сдаются» — никаких белых полотенец быть не могло…Больше нас на соревнования до старта собственного турнира не возили. В самой Деревне было огромное табло, на котором после каждого дня Игр менялись результаты. На первом месте долго-долго значились США — гимнастическая программа начиналась ближе к концу — 3 декабря, а Олимпиада закрывалась 8-го. И в один день мы — гимнасты — как бабахнули сразу 11 золотых! Финалов ни в многоборье, ни на отдельных снарядах не было, в первый день обязательная программа, во второй — произвольная. А потом награждение. Так и получилось, что за один час советский гимн звучал 11 раз, а ещё в активе гимнастов СССР оказалось 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.Сколько себя помню, за нас никогда не болели. И на благосклонность судей никогда рассчитывать не приходилось. Только благодаря реальной силе, умению, мастерству нам удавалось побеждать. Надо было постоянно доказывать своё превосходство.И после нашего выступления на той огромной таблице на первом месте вместо трёх букв USA появились четыре — USSR. Когда уезжали, против этих букв значились цифры 37 — 29 — 32, столько у нас было золота, серебра и бронзы. А строчкой ниже у американцев только 32 — 25 — 17. Мы выиграли по всем статьям.А потом был теплоход «Грузия». И «не повторяется такое никогда», прямо как в известной песне.Пока поднимались по трапам, мне казалось, что верхняя палуба находится где-то на высоте трёхэтажного дома. Нет, наверное, побольше. Запомнилось, когда корабль отходил от причала, белые тонкие верёвочки с разноцветными флажками, соединяющие берег и судно, которые создавали праздничный эффект, рвались, и это было неповторимое зрелище… Было невозможно не прослезиться.Наши каюты находились на палубе, а вот футболистов поселили в трюме — без окон, с трёхъярусными кроватями. Но они не роптали, потому что даже их тренержил в таких же условиях. Ребята находчивые, они тут же установили контакт с местными поварами, ичуть ли ни в первый же день притащил целую сумку «Панамерикэн» с… квашенной капустой — мировая закуска. А перед этим они у нас выпросили все корабельные деньги — боны: каждый получил по 300 на душу: «Нам они нужнее, а конфеты мы и так вам купим».Когда пересекали экватор — за пять дней до и пять дней после — на каждом столе ежедневно у нас стояла бутылка вина. Таков был закон моряков.Больше всего запомнился праздник Нептуна.по корабельному радио сделал объявление, что все члены спортивной делегации должны явиться на палубу в парадных костюмах. Ребята ушлые — они пришли в пиджаках и галстуках… на голое тело. У Нептуна была серьёзная свита из крепких ребят, борцов скорее всего. Они всех мазали белой краской, а потом кидали в бассейн. А я всё время рядом с ними ходила, вроде как тоже из нептунской свиты, и меня сия участь купания в одежде миновала.Сложности случились с, который с его ростом 2,18 был самым высоким вообще среди участников баскетбольного турнира. Скромный такой парень, улыбчивый, всё понимал. Мы любили с ним фотографироваться. Причём, в любых позах. Особенно смешно выглядели наши ступни в сравнении с его лапищей.Так вот, попытались ребята Нептуна закинуть в бассейн нашего гиганта — у них ничего не получилось. Тогда они вначале предложили ему самому в бассейн прыгнуть — тот отказался. Тогда свита бога морей призвала на помощь желающих. И им удалось поднять баскетболиста, но тот сложился, как перочинный нож, и в бассейн полетел в таком виде. Нахлебались все свидетели этой сцены, в том числе и непосредственные участники: вода из бассейна от такой массы «вышла из берегов».Это действительно было 20 дней веселья. Вино и водка были всегда, но пьяных я не видела. Даже на девятибалльный шторм в момент празднования дня рождения Лоры Латыниной внимания почти не обращали — все вокруг гуляли, и в этом было наше спасение.Когда «Грузия» 30 декабря вошла в бухту Золотой Рог, все находившиеся там корабли включили сирены, а экипажи судов выстроились на своих палубах в почётном карауле. Меня же потрясло огромное черное не поймёшь что — издали казалось что чем-то чёрным накрыли все подходы к причалу. А это были всего лишь встречавшие нас морячки в бушлатах. И меня в какой-то момент просто выбросили в эту толпу, когда мы спускались с трапа: первый — и последний — раз летела по воздуху, когда меня ловили мужчины. Каждый из встречавших хотел хотя бы дотронуться до живого чемпиона: телевизоров же тогда не было, все новости узнавали по радио и из газет, а в глаза никого не видели.Из Владивостока в Москву добирались двумя железнодорожными составами. На паровозе первого из них красовался огромный герб СССР и цифра 37. Да, мы все были в лёгких габардиновых макинтошах. А в Сибири уже ниже 30 градусов почти везде… Но все были настолько тронуты необычной встречей, что мало кого волновало, что мы из лета попали в нашу суровую русскую зиму.Выехали мы из Владивостока 31 декабря, и первый раз Новый год встретили уже в поезде, совсем недалеко отъехав от столицы Приморья. У нас в купе стояла маленькая ёлочка и торт от поклонников. Чуть позже праздновали 1957-й уже по московскому времени. А старый Новый год встречали в Москве…В первом вагоне ехали футболисты, второй — вагон-ресторан, в третьем расположилась наша команда. Поезда буквально ползли, чтобы даже на маленьких полустанках, где собирались толпы народа, люди могли пообщаться с нами пару-тройку минут. А на больших станциях столпотворение. Нас встречали с цветами — и это зимой, с пирогами, кедровыми ветками, а кто и с самогоном.Больше всего запомнился дед на одном из полустанков — с длинной белой от инея бородой в сосульках. Признался, что полсотни вёрст прошёл по морозу, чтобы взглянуть на живогоВ тамбуре рядом со мной стоял, тренер Латыниной. Он тут же нашёлся: «Яшина мы сейчас приведём, а пока пообщайтесь с нашей „футболисткой“ — и вытолкнули меня вперёд…Нет, подобное не забывается. Обнимашки, пожелания, подарки… Благо, мы выиграли. А если бы, как сейчас, когда всё проигрываем…Вообще, этот переход и переезд из Мельбурна в Москву через Владивосток был для меня судьбоносным. Ну скажите, могли ли даже в те времена молодые люди, да ещё спортсмены из разных видов, провести вместе чуть ли не месяц. Причём не в отпуске. А мы на корабле не расставались — говорили обо всём, о чём только можно. И в поезде почти все восемь дней вдвоём простояли в проходе. Каждое утро, как по расписанию, Валя стучался к нам в купе и клал яблочко мне на вторую полку. Это было настолько трогательно, что эти яблочки запечатлелись в моей памяти, как фото.По приезду в Москву начались многочисленные встречи и приёмы. Опять-таки было не до свиданий. А потом начались суровые будни — то я на сборах, то Валя в отъезде. И здорово, что он своим главным делом жизни считал футбол. Да и мне нравилась гимнастика, у меня всё было хорошо: соревнования — ещё одна Олимпиада, чемпионаты мира, сборы. Мне почему-то всё легко давалось. И я не готова была по триста раз выполнять одно и то же движение, как Лора. Наверное, во мне уже жила любовь, которая превалировала над спортом. Но Валя сделал мне предложение только через три года — в 1959 году, по окончании футбольного сезона…Москва встретила нас переполненной людьми Комсомольской площадью, „прилипшими“ друг к другу грузовиками с опущенными бортами, выполнявшими роль большой импровизированной трибуны и, как положено было в те годы, да и сейчас, приветственными речами».— Ну что, есть ещё вопросы, товарищ корреспондент? А то мы уже приехали.Мне оставалось лишь поблагодарить Лидию Гавриловну за интересный рассказ.А сегодня мы всем «Чемпионатом» поздравляем замечательную спортсменку и коллегу с её юбилеем. Оставайтесь всегда такой же замечательной собеседницей и дай вам бог долгих лет жизни.