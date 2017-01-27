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175 лет назад 2016
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Александр Логинов
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Выбивать из колеи. Почему Логинов должен ехать на чемпионат мира

Александр Логинов должен ехать на чемпионат мира, чтобы усилить нашу сборную и доказать, что шантаж и ультиматумы неэффективны.
27 января 2017, пятница. 14:15. Другие
Самый обсуждаемый российский биатлонист последних дней Александр Логинов к победе в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруе добавил серебряную медаль в спринте, уступив лишь топовому болгарскому биатлонисту Владимиру Илиеву и снова став лучшим среди россиян. Позади остались такие именитые атлеты, как Евгений Гараничев, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Можно сказать, что на сегодня в России лишь Антон Шипулин однозначно сильнее Логинова. Однако вопрос с участием в чемпионате мира 25-летнего атлета, отбывшего дисквалификацию по-прежнему открыт. Самое время помочь тренерам сделать правильный выбор и отметить главные причины, по которым Логинов должен ехать в Хохфильцен.

>>> Гараничев? Волков? Слепцова? Кого из звёзд прокатят мимо ЧМ

Отличная готовность и его величество результат


Помните старый анекдот про то, как студент поставил профессора в тупик своим ребусом о логичности и законности? Так вот в случае со включением Логинова в заявку сборной России этой дилеммы быть вообще не должно.
О том, что это законно, уже публично заявил глава IBU Андерс Бессеберг, а о логике говорит результат на табло. В январе Александр выиграл четыре подряд гонки на этапах Кубка IBU и чемпионате Европы в одну калитку и тем самым доказал, что уже перерос уровень второго эшелона. По критериям отбора призёры чемпионата Европы в личных гонках имеют право на поездку на чемпионат мира. Логинов выполнил этот критерий дважды, обогнав своих основных соперников внутри команды.

Да, в спринте у него уже не было прежней лёгкости, что говорит о том, что пик формы может оказаться позади, но поражает психологическая устойчивость атлета. В условиях колоссального прессинга и негативных высказываний со стороны иностранных коллег Александр ничуть не тушуется и демонстрирует потрясающую стабильность в стрельбе и психологическую непоколебимость. Кроме того, ему совершенно не присуще характерное для многих россиян западение скорости на последнем круге. Если с такими результатами не брать спортсмена на чемпионат мира, то о каком спортивном принципе и главенстве критериев отбора может идти речь?
Если с такими результатами не брать спортсмена на чемпионат мира, то о каком спортивном принципе и главенстве критериев отбора может идти речь?

Талант и перспектива


Уже сейчас очевидно, что Логинов за два года простоя ничуть не заржавел. Если на индивидуальной подготовке, на фоне тяжёлой травмы руки и при отсутствии соревновательной практики он сумел подготовиться к сезону лучше, чем большая часть сборной России, то на какие подвиги он будет способен при идеальных условиях под чутким руководством блестящего наставника и психолога Рикко Гросса? Логинов — уникальный талант, готовый пробиваться сквозь любые тернии, чтобы искупить свою самую страшную ошибку молодости.

Включение его в состав стало бы внятным посланием в преддверии Олимпиады, где Александр вполне может стать реальным претендентом на медали. Возникает только вопрос, о чём в 2013 году думали тренеры и врачи, предложившие Логинову авантюру с эритропоэтином. Зачем нужно было идти на сомнительный риск, если спортсмен способен показывать результат и без допинга, а в том, что находящийся сейчас под микроскопом у ВАДА Логинов чист, нет никаких сомнений.

Эстафетная вакансия


Сейчас в сборной России три железных эстафетчика: Максим Цветков в качестве стартёра, Антон Шипулин — в ранге финишёра и Антон Бабиков на третьем этапе. Второй этап пока остаётся вакантным. Неплохо проявивший себя на нём Матвей Елисеев в январе угодил в функциональную яму, и неизвестно, в каком состоянии подойдёт к чемпионату мира. Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко слишком ненадёжны, что подтвердила эстафета в Антхольце, и могут на ровном месте похоронить гонку штрафным кругом. Логинов с его уверенностью и психологической устойчивостью — идеальный кандидат на второй этап, где большинство соперников ему по зубам, а в таком случае можно будет замахнуться и на награду высшей пробы.
Зачем нужно было идти на сомнительный риск, если спортсмен способен показывать результат и без допинга, а в том, что находящийся сейчас под микроскопом у ВАДА Логинов чист, нет никаких сомнений.

«Не врать и не бояться»


Об этом всё чаще в последнее время говорит Александр Тихонов. Кратко его простые воззвания можно обобщить одним из предвыборных лозунгов ЛДПР — «Не врать и не бояться!» Если доказательств вины наших биатлонистов до сих пор не предъявлено, а обобщение 31 биатлониста в докладе Макларена оказалось мыльным пузырём, то почему мы должны спрашивать у кого-то разрешения включить в заявку на законном основании чистого на сегодня атлета? Если мы уверены в своей правоте и невиновности, то Логинов должен выступать, как и сотни вернувшихся из дисквалификации спортсменов из западных стран.

Психологическая атака на Фуркада


Великий француз заговорил о Логинове, едва тот успел появиться на Кубке IBU. Его вместе с другом по команде Аристидом Бегю просто тошнит от появления россиянина в биатлонной семье. Когда на собрании спортсменов и представителей команд в Антхольце ультиматум Фуркада и компании не был принят, француз выбежал из зала буквально в истерике, а на следующий день грозил бойкотом. В итоге в масс-старте он второй раз в сезоне остался без наград, а Антхольц в этом сезоне стал единственным этапом, откуда он вернулся без золота. Может, появление Логинова снова выбьет «инопланетянина» из колеи и он подарит шанс нашим, норвежцам, немцам и другим землянам?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Чемпионат мира по биатлону 2017
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