Нераскрытая тайна. Как погибла олимпийская чемпионка

Слабая стопа будущей чемпионки

Повзрослевшая ученица повергла своего тренера в шок лишь однажды, когда объявила ему, что забеременела от Александра Романова – другого ученика Наумова.

Тактика превыше скорости

Несмотря на то что результат победительницы оказался почти на 20 секунд медленнее, чем на Играх-88, забег и по сей день показывают в качестве эталона ученикам спортшкол.

Тайна последних дней

Врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Была ли она следствием удара или падения, выяснить так и не удалось.

Советская школа бега воспитала немало выдающихся чемпионок, устанавливавших рекорды и побеждавших на Олимпиадах. Одной из них была, выигравшая забег на 3000 метров на Играх 1992 года в Барселоне. По приблизительным подсчётам за свою карьеру чемпионка пробежала почти 70 тысяч километров. Однако слава и почёт в эпоху разрухи в стране быстро исчезли, а добраться до новых высот Романова не смогла. Ровно 10 лет тому назад, в конце января 2007 года, жизнь чемпионки прервалась загадочным образом. Следствие так и не сумело разгадать тайну.Тренери будущая чемпионка, а тогда ещё только пятиклассница Лена, встретили друг друга в 1975 году, когда девочка пришла в секцию лёгкой атлетики. Часто спортсмены на протяжении карьеры меняют тренеров, но это был не тот случай. Для Елены Геннадий Сергеевич был первым и единственным тренером, а наставник души не чаял в своей ученице, заботился о ней как о дочери, а та верила ему как второму отцу.На первом просмотре Наумов намётанным глазом сразу выделил для себя бойкую, активную девочку. Рост, телосложение – всё это позволяло Лене бегать на длинные дистанции. Вот только стопа у неё была очень слабой. Чтобы укрепить её и побороть плоскостопие, Наумов предложил ученице ходить на занятия физкультуры босиком. А когда учитель что-то объяснял своим ученикам, Лена поднималась на носочки и стояла. Со временем такие нехитрые упражнения дали видимый результат.Лена была очень целеустремлённой ученицей – никогда не пропускала тренировки и не опаздывала на них. Этому её научил Наумов – очень требовательный наставник. Повзрослевшая ученица повергла своего тренера в шок лишь однажды, когда объявила ему, что забеременела от– другого ученика Геннадия Сергеевича. Молодые люди скрывали свои отношения, пока это было возможно. А когда смысла утаивать их уже не было, решили пожениться.Лучшая ученица Наумова точно не поехала бы на Олимпиаду-84, но поскольку туда из-за бойкота не поехала вся советская команда, Наумов смирился с тем, что главный старт был отложен на четыре года.После рождения сына Елена, взявшая фамилию мужа, очень быстро вернулась на дорожку. В день приходилось пробегать по 15-20 километров, ноги спортсменки были сбиты в кровь, но она сдаваться не привыкла. В 1987-м она впервые поднялась на пьедестал чемпионата мира по кроссу, в 1988-м выиграла его и отправилась на свою первую Олимпиаду в Сеул. В Южной Корее 25-летней спортсменке не хватило до медали совсем чуть-чуть: она заняла четвёртое место, уступив ближайшей сопернице лишь секунду на трёхкилометровой дистанции. Победила же её соотечественница –Следующие четыре года прошли в тяжёлых тренировках и соперничестве с Самоленко. Обойти её на трёх километрах было очень трудно, зато Романова завоевала несколько титулов в других дисциплинах: стала чемпионкой Европы в беге на 10 километров, дважды выиграла чемпионат мира по кроссу. Можно считать успехом и серебряную медаль чемпионата мира в Токио на трёх километрах. Не было бы её, вероятно, и не поехала бы 29-летняя спортсменка на Олимпиаду в Барселону. В объединённую команду СНГ Елену Романову взяли буквально в последний момент.Тренера Романовой в состав команды не включили, и он поехал в Испанию в качестве туриста, за свои деньги. Сам купил билет на стадион на финальный забег на дистанции 3000 метров и, не отрываясь даже на секунду, следил за тем, что делает его ученица. В финале на первый план вышла тактика. Темп бега был невысоким, а Романова ускорялась ровно тогда, когда это было нужно. На последних метрах дистанции Елена убежала и от Самоленко и пересекла финишную черту первой. Несмотря на то что результат победительницы оказался почти на 20 секунд медленнее, чем на Играх-88, этот забег и по сей день показывают в качестве эталона ученикам спортивных школ.Однако в жизни самой чемпионки всё не было столь же идеально. Её муж Александр не сумел стать спортсменом высокого уровня, был массажистом, работал в школе, а ещё – много пил. Часто бывало так, что жена улетала на сборы или турниры, а её муж уходил в запой. В какой-то момент она даже стала брать мужа с собой – это срабатывало. Ребёнка же воспитывала бабушка. Елена в свои 33 года добилась права выступить на Олимпиаде в Атланте, где заняла шестое место. А через год спортсменка приняла решение завершить спортивную карьеру и устроилась на службу в военную часть.Елена всегда дорожила своими родными и близкими людьми, всегда с соревнований мчалась к своей семье. Однако в новом столетии судьба не щадила чувств чемпионки. В какой-то момент она рассталась с мужем, встретив молодого красавца, но отношения не сложились. А Александр Романов вскоре скончался от разрыва сердца. Затем умер отец Елены, а мать заболела раком и умирала буквально на глазах чемпионки. В январе 2006 года она умерла, а в феврале скоропостижно скончался и тренер Геннадий Наумов. Эти две трагедии буквально подкосили Романову, в её глазах потух огонь жизни.Елене, никогда не собиравшейся стать тренером, предложили стать тренером группы Наумова в спецшколе олимпийского резерва «Каустик». Она, несмотря на своё тяжёлое состояние согласилась. Было известно, что Романова принимает сильно действующие лекарства и выпивает, но в зале её нетрезвой никто не видел. К тренировкам она относилась с той же ответственность и энтузиазмом, как в детстве. Так продолжалось почти полгода, а потом начались срывы, которые привели к загадочной смерти.В конце 2006 года Елена перестала тренировать группу. В январе 2007 на несколько дней пропала из дома. Поговаривали, что она сняла номер в гостинице, где пила в одиночестве, чтобы никто не мешал. Потом, когда кончились деньги, вернулась домой. И там её, лежащей на полу без сознания, и обнаружила сестра. Врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Была ли она следствием удара или падения, где это случилось – в гостинице или уже дома, – выяснить так и не удалось. Из-за отсутствия подозреваемых и прямых улик следствие было приостановлено. Тайна гибели спортсменки так и останется нераскрытой. Олимпийской чемпионке через два месяца должно было исполниться лишь 44 года.