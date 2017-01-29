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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фигурное катание. Россияне завоевали серебро и бронзу в последний день ЧЕ
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Танцы с волками. Кто пустил этих людей судить фигурное катание?

Падения, несделанные элементы, грубые ошибки и странные оценки – последний день чемпионата Европы запомнился судейством.
29 января 2017, воскресенье. 01:00. Другие
С чемпионата Европы по фигурному катанию, который завершился в Остраве, сборная России увезла шесть медалей: по два золота, серебра и бронзы. В последний соревновательный день турнира Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали третьими в танцах на льду, а Максим Ковтун и Михаил Коляда расположились в тройке призёров сразу за испанцем Хавьером Фернандесом. Но судейство затмило непосредственно спорт.

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Грязные танцы на чешском льду


После соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы в Остраве у многих болельщиков наверняка возник один вопрос: что это было? Фигуристы на льду отдавали все силы, а люди, выставлявшие оценки, словно насмехались и над ними, и над болельщиками, и над всем миром. Кому надо, ставили высочайшие баллы за компоненты и тянули за уши даже тогда, когда уже и неискушённые зрители видели ошибки.
Можно пересмотреть выступление всего лишь двух пар: россиян Александры Степановой и Ивана Букина и итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
ЧЕ-2017. Танцы на льду. Произвольный танец
28 января 2017 года, суббота. 15:30 МСК
1 Франция 189.67
2 Италия 186.64
3 Россия 186.56

Фантастическое, эмоциональное, мощное танго Александры и Ивана с красивейшими твиззлами-пистолетиками, необычным вращением и яркими поддержками против словно рубленого «Щелкунчика», когда Шарлен и Марко с потухшими глазами едва держались на ногах в течение всего танца, спотыкались, а вдобавок партнёр уронил партнёршу на лёд во время поддержки. А за компоненты практически одинаковые оценки. Так просто не бывает.

Из технической оценки нашей второй по статусу пары на глазах исчезло шесть баллов в результате снижения уровней. Оценка на десять баллов ниже собственного рекорда при великолепном прокате – это за гранью. В итоге пятое место вместо борьбы за награды.

Судьбу спора за серебро чемпионата Европы между Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым с Анной Каппеллини и Лукой Ланотте решили жалкие 0,12 балла. Судьи просто технично понизили уровень за круговую дорожку нашей паре, не заметили сбоя Анны на твиззлах и всё. Из двух программ с отполированными, но старыми элементами арбитры предпочли итальянскую.

При этом ещё после короткого танца было понятно, что с судейством в танцах что-то не так. Не поддаётся объяснению, как лучшие арбитры мира могли не увидеть нарушение в последней поддержке у лидеров сборной Италии. Но один из тренеров инициировал разбирательство, и в итоге с Каппеллини и Ланотте один балл сняли. А в произвольном танце судьи всё вернули на круги своя. За исключением того, что ничего не смогли сделать с великолепными французами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном. Они действительно были намного сильнее всех остальных и не позволили обокрасть себя в оценках. Французский дуэт после финала Гран-при усложнил программу, а не стал наводить лоск на старые элементы.

Что касается ещё одного российского дуэта, то Виктория Синицина и Никита Кацалапов с трудом зацепились за десятку. Произвольный танец они практически сорвали. Достаточно сказать, что партнёр просто остановился во время исполнения твиззлов, да и все остальные элементы были сделаны грязно и с большими помарками. В коротком танце Викторию и Никиту сильно обидели оценками, но сейчас обижаться можно только на себя.

Вот такие грязные получились танцы и в прямом, и в переносном смысле. Забавно, но настоящие «Грязные танцы» — программу под музыку из этого легендарного фильма представили поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев — были исполнены довольно чисто.

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Откатал, наконец-то!


В мужском катании (как и в женском, и в парном) всё намного проще: делаешь элементы – получаешь высокую оценку, не делаешь – не получаешь.

Максим Ковтун на чемпионат Европы попал просто чудом, зацепился за подножку уходящего поезда на чемпионате России в Челябинске. Но в Остраве впервые в сезоне откатал обе программы, чего не было уже очень давно. После прекрасно исполненной короткой Ковтун на хорошем уровне выполнил и произвольную.
ЧЕ-2017. Мужчины. Произвольная программа
28 января 2017 года, суббота. 19:50 МСК
1 Хавьер ФернандесИспания 294.84
2 Максим КовтунРоссия 266.80
3 Михаил КолядаРоссия 250.18

Четверные сальхов и тулуп он по совету тренера Инны Гончаренко сделал отдельно, не в каскадах, и сделал очень чисто. Небольшая помарка у него была только на тройном акселе, но это не могло помешать Ковтуну в третий раз подряд стать призёром чемпионата Европы. Второй в Стокгольме-2015, третий в Братиславе-2016 и вот опять второй. Ковтун сделал главное – ничего не сорвал, а теперь можно закреплять этот успех и, возможно, усложнять произвольную третьим четверным. Но если это неоправданный риск – идти на него не стоит, а то вновь можно впасть в крутое пике, из которого Максим только-только начал выходить. Он пока не набрал оптимальную форму, и это было видно по концовке программы, когда он серьёзно потерял скорость.

После срыва акселя в короткой программе у чемпиона России Михаила Коляды было не так много шансов зацепиться за медаль. Да и прокат произвольной не получился. Началось всё с падения на четверном лутце, который Коляда пытается делать из раза в раз на соревнованиях, но чисто сделал только на тренировке в Остраве. А далее – смазанное приземление с четверного тулупа, сорванный коронный аксель (опять!) и небольшие помарки на каскадах.

Вряд ли Коляда рассчитывал с таким прокатом попасть в медали, но израильтянин Алексей Быченко совсем не вытянул свою произвольную под сложную музыку и в итоге остался только пятым. А Михаил впервые в карьере стал призёром крупного турнира. Дебютант чемпионатов Европы россиянин Александр Самарин всю произвольную боролся за каждый прыжок, и итоговое восьмое место можно считать нормальным результатом. А вот кто удивил, так это Морис Квителашвили, который в сборной России не мог пробиться на крупнейшие турниры, а теперь выступает за Грузию и делает это здорово. Шестое место на первом в карьере чемпионате Европы, что даёт грузинской команде две путёвки на следующий континентальный чемпионат, который пройдёт в Москве.

Удивил и Хавьер Фернандес «чистотой» своего проката. Падение с четверного сальхова, плохой выезд с того же сальхова в каскаде, та же ошибка в акселе, приземление на две ноги и касание льда на тройном риттбергере. И при этом всём высочайшие оценки и пятый титул чемпиона Европы. Но на чемпионате мира в Хельсинки с таким катанием о медалях ему можно и не мечтать. Мировой чемпионат в столице Финляндии пройдёт с 29 марта по 2 апреля.

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Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александра Степанова Виктория Синицина Дмитрий Соловьёв Екатерина Боброва Иван Букин Никита Кацалапов
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