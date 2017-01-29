Танцы с волками. Кто пустил этих людей судить фигурное катание?

Грязные танцы на чешском льду

Откатал, наконец-то!

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С чемпионата Европы по фигурному катанию, который завершился в Остраве, сборная России увезла шесть медалей: по два золота, серебра и бронзы. В последний соревновательный день турнирастали третьими в танцах на льду, арасположились в тройке призёров сразу за испанцем. Но судейство затмило непосредственно спорт.После соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате Европы в Остраве у многих болельщиков наверняка возник один вопрос: что это было? Фигуристы на льду отдавали все силы, а люди, выставлявшие оценки, словно насмехались и над ними, и над болельщиками, и над всем миром. Кому надо, ставили высочайшие баллы за компоненты и тянули за уши даже тогда, когда уже и неискушённые зрители видели ошибки.Можно пересмотреть выступление всего лишь двух пар: россияни итальянцевФантастическое, эмоциональное, мощное танго Александры и Ивана с красивейшими твиззлами-пистолетиками, необычным вращением и яркими поддержками против словно рубленого «Щелкунчика», когда Шарлен и Марко с потухшими глазами едва держались на ногах в течение всего танца, спотыкались, а вдобавок партнёр уронил партнёршу на лёд во время поддержки. А за компоненты практически одинаковые оценки. Так просто не бывает.Из технической оценки нашей второй по статусу пары на глазах исчезло шесть баллов в результате снижения уровней. Оценка на десять баллов ниже собственного рекорда при великолепном прокате – это за гранью. В итоге пятое место вместо борьбы за награды.Судьбу спора за серебро чемпионата Европы междурешили жалкие 0,12 балла. Судьи просто технично понизили уровень за круговую дорожку нашей паре, не заметили сбоя Анны на твиззлах и всё. Из двух программ с отполированными, но старыми элементами арбитры предпочли итальянскую.При этом ещё после короткого танца было понятно, что с судейством в танцах что-то не так. Не поддаётся объяснению, как лучшие арбитры мира могли не увидеть нарушение в последней поддержке у лидеров сборной Италии. Но один из тренеров инициировал разбирательство, и в итоге с Каппеллини и Ланотте один балл сняли. А в произвольном танце судьи всё вернули на круги своя. За исключением того, что ничего не смогли сделать с великолепными французами. Они действительно были намного сильнее всех остальных и не позволили обокрасть себя в оценках. Французский дуэт после финала Гран-при усложнил программу, а не стал наводить лоск на старые элементы.Что касается ещё одного российского дуэта, тос трудом зацепились за десятку. Произвольный танец они практически сорвали. Достаточно сказать, что партнёр просто остановился во время исполнения твиззлов, да и все остальные элементы были сделаны грязно и с большими помарками. В коротком танце Викторию и Никиту сильно обидели оценками, но сейчас обижаться можно только на себя.Вот такие грязные получились танцы и в прямом, и в переносном смысле. Забавно, но настоящие «Грязные танцы» — программу под музыку из этого легендарного фильма представили поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев — были исполнены довольно чисто.В мужском катании (как и в женском, и в парном) всё намного проще: делаешь элементы – получаешь высокую оценку, не делаешь – не получаешь.Максим Ковтун на чемпионат Европы попал просто чудом, зацепился за подножку уходящего поезда на чемпионате России в Челябинске. Но в Остраве впервые в сезоне откатал обе программы, чего не было уже очень давно. После прекрасно исполненной короткой Ковтун на хорошем уровне выполнил и произвольную.Четверные сальхов и тулуп он по совету тренерасделал отдельно, не в каскадах, и сделал очень чисто. Небольшая помарка у него была только на тройном акселе, но это не могло помешать Ковтуну в третий раз подряд стать призёром чемпионата Европы. Второй в Стокгольме-2015, третий в Братиславе-2016 и вот опять второй. Ковтун сделал главное – ничего не сорвал, а теперь можно закреплять этот успех и, возможно, усложнять произвольную третьим четверным. Но если это неоправданный риск – идти на него не стоит, а то вновь можно впасть в крутое пике, из которого Максим только-только начал выходить. Он пока не набрал оптимальную форму, и это было видно по концовке программы, когда он серьёзно потерял скорость.После срыва акселя в короткой программе у чемпиона Россиибыло не так много шансов зацепиться за медаль. Да и прокат произвольной не получился. Началось всё с падения на четверном лутце, который Коляда пытается делать из раза в раз на соревнованиях, но чисто сделал только на тренировке в Остраве. А далее – смазанное приземление с четверного тулупа, сорванный коронный аксель (опять!) и небольшие помарки на каскадах.Вряд ли Коляда рассчитывал с таким прокатом попасть в медали, но израильтянинсовсем не вытянул свою произвольную под сложную музыку и в итоге остался только пятым. А Михаил впервые в карьере стал призёром крупного турнира. Дебютант чемпионатов Европы россиянинвсю произвольную боролся за каждый прыжок, и итоговое восьмое место можно считать нормальным результатом. А вот кто удивил, так это, который в сборной России не мог пробиться на крупнейшие турниры, а теперь выступает за Грузию и делает это здорово. Шестое место на первом в карьере чемпионате Европы, что даёт грузинской команде две путёвки на следующий континентальный чемпионат, который пройдёт в Москве.Удивил и«чистотой» своего проката. Падение с четверного сальхова, плохой выезд с того же сальхова в каскаде, та же ошибка в акселе, приземление на две ноги и касание льда на тройном риттбергере. И при этом всём высочайшие оценки и пятый титул чемпиона Европы. Но на чемпионате мира в Хельсинки с таким катанием о медалях ему можно и не мечтать. Мировой чемпионат в столице Финляндии пройдёт с 29 марта по 2 апреля.