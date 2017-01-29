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175 лет назад 2016
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Самые яркие моменты чемпионата Европы по биатлону
Фото: biathlonworld.com
Текст: Александр Круглов

Поднятое знамя. Россия выиграла чемпионат Европы

Шесть золотых медалей из восьми, хет-трики Логинова и Старых, седьмой титул Волкова и успех болгар — в самых ярких мгновениях Евробиатлона.
29 января 2017, воскресенье. 22:30. Другие

Шесть из восьми


Чемпионат Европы в польском городке Душники-Здруй точно войдёт в истории как самый успешный для российского биатлона континентальный чемпионат. Шесть золотых медалей на взрослом уровне наши спортсмены не выигрывали даже в «золотые» 2000-е годы, а год назад дома в Тюмени наша команда завоевала только четыре золота. Помимо шести побед россияне добыли целую россыпь серебряных и бронзовых медалей. Единственными счастливчиками, сумевшими прервать российскую гегемонию, стали элитные биатлонисты Юлия Джима и Владимир Илиев.

Руссобиатлон. Как российские биатлонисты покорили Европу

Хет-трики Логинова и Старых


Главным фактором успеха нашей команды стало блестящее выступление вернувшихся после дисквалификации Ирины Старых и Александра Логинова, завоевавших по три золотые медали. Но их успех привёл в восторг далеко не всех. Так, немецкие журналисты уже успели окрестить чемпионат Европы триумфом «допингистов». К сожалению, с этим клеймом ребятам придётся смириться до конца карьеры, и только время, хорошие результаты и отрицательные допинг-тесты могут способствовать их адаптации в биатлонной семье. Финиш смешанной эстафеты получился во многом символичным. На финишной прямой Логинов подобрал брошенное ему с трибун российское знамя и финишировал с ним на вытянутой руке. Пора и российскому биатлону подниматься с колен.

Слабый Малышко


Главным разочарованием Евробиатлона стало выступление Дмитрия Малышко. Петербургский биатлонист по результатам январских этапов Кубка мира обеспечил себе попадание в Хохфильцен, однако по решению тренеров зачем-то занял место молодого Александра Поварницына. В Душники Малышко ехал в статусе одного из фаворитов, а в итоге не смог пробиться даже в пятёрку лучших ни в одной из гонок и остался без участия в эстафетах. На фоне отличных результатов Логинова и Гараничева шансы Малышко попасть в стартовый протокол хоть одной из гонок чрезвычайно малы.

Медаль в каждой гонке


Чемпионат Европы стал, пожалуй, лучшим выступлением Светланы Слепцовой с 2011 года, когда она в последний раз поднималась на подиум Кубка мира ещё под руководством Анатолия Хованцева. В Душники-Здруй Светлана поднималась на подиум в каждый из четырёх гонок. Но если в личных стартах ей так и не удалось добраться до верхней ступени пьедестала, то в смешанной эстафете Слепцова отлично справилась со своим этапом, где обыграла лидера украинской команды Юлию Джиму и показала, что и на чемпионате мира в эстафете на неё можно рассчитывать.

Слепцова отлично справилась со своим этапом, где обыграла лидера украинской команды Юлию Джиму и показала, что и на чемпионате мира в эстафете на неё можно рассчитывать.

Рекорд Волкова


Алексей Волков в личных гонках до медалей не дотянулся, а потому его участие в чемпионате мира остаётся полностью в компетенции тренерского штаба. Но в смешанной эстафете он сумел-таки побить историческое достижение Томаша Сикоры. Поляк в своё время нередко выступал на чемпионатах Европы и собрал коллекцию из шести золотых медалей. Волков теперь это достижение превзошёл и стал первым в истории семикратным чемпионом Европы среди спортсменов обоих полов.

У болгар полный комплект...


Третье место после России и Украины в общекомандном зачёте заняла сборная Болгарии, приехавшая в Польшу в сильнейшем составе. Мотивация балканских биатлонистов понятна — медаль на чемпионате мира при любом раскладе станет чудом, а на чемпионате Европы есть шанс и медальную копилку пополнить, и кошелёк премиальными. А там и местное министерство спорта признает сезон успешным и утвердит на следующий год бюджет не ниже предыдущего. Лидеры сборной Владимир Илиев и Красимир Анев с задачей справились на отлично. Первый одержал победу в спринте, а второй везёт домой серебряную и бронзовую награды.
Фото: biathlonworld.com

… а немцы и французы с баранкой


Для сильных сборных франции и Германии отсутствие медалей на чемпионате Европы — серьёзная неудача. Понятно, что основной состав континентальное первенство у них всегда игнорирует, но сильные резервисты во все времена составляли российским коллегам серьёзную конкуренцию. В этот раз молодёжь в этих командах откровенно разочаровала, к тому же на длине «скамейки» отразился уход из спорта Анди Бирнбахера и Даниэля Бёма.

Возвращение Украины


Год назад украинская сборная чемпионат Европы в Тюмени проигнорировала. По официальной информации, он не входил в планы команды на пути подготовки к чемпионату мира. В этом году континентальное и мировое первенство примерно так же отстояли друг от друга по срокам, что не помешало украинцам привезти в Польшу нескольких серьёзных джокеров вроде Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Александра Жирного. В итоге Джима обеспечило важное для страны золото, а совместными усилиями украинцы завоевали ещё три медали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Александр Логинов Дмитрий Малышко Ирина Старых Светлана Слепцова
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