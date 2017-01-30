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175 лет назад 2016
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Усэйн Болт
Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»
Текст: Михаил Чесалин

«Это душераздирающе!» Болта и Лебедеву лишили медалей Олимпиады

Минус одно золото Болта, олимпийские перспективы российского саночника и бунт скейтбордистов в Бразилии – среди главных событий недели.
30 января 2017, понедельник. 12:15. Другие

Был девятикратным – стал восьмикратным


Самая громкая новость завершившейся недели связана с тем, что лучший легкоатлет в истории, один из самых титулованных спортсменов в мире Усэйн Болт внезапно стал менее титулованным. После того как положительная допинг-проба ямайца Несты Картера с Олимпиады-2008 подтвердилась, золотые награды эстафеты пришлось сдавать не только ему самому, но и его товарищам по команде, включая Болта. «Это душераздирающе. Это годы тяжёлой работы, чтобы получить золотые медали», – сокрушался чемпион. Но медаль вернул в течение нескольких дней. Теперь в коллекции наград лучшего спринтера в истории осталось всего восемь золотых медалей Олимпиады. К сожалению, не обошлась очередная волна перепроверок и без дисквалификаций россиян. Татьяна Лебедева, в пробе которой был обнаружен туринабол, лишилась сразу двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине: в тройном прыжке и в прыжке в длину.
Татьяна Лебедева
Фото: РИА Новости

Татьяна Лебедева

Предолимпийский прорыв в мужских санях


На трассе в Иглсе (Австрия) завершился чемпионат мира по санному спорту. Настоящим героем российской команды стал 20-летний Роман Репилов. Наш саночник стал вице-чемпионом мира и в классических мужских соревнованиях, и в спринте, в обоих случаях уступив лишь хозяину трассы Вольфгангу Киндлю.
Более того, Роман завоевал ещё и бронзовую награду в эстафете вместе с Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. За год до Олимпийских игр в Пхёнчхане появление саночника столь высокого класса в России не может не радовать.

Победа после возвращения


28 января олимпийский чемпион Сочи россиянин Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону в Кёнигзее (Германия) впервые после отстранения, связанного с разбирательствами по поводу доклада Макларена, и последующего возвращения к соревнованиям. Александр на пять сотых секунды опередил лидера Кубка мира корейца Юн Сунбина. Немец Александр Гасснер стал третьим. Победа позволила Третьякову подняться на шестое место в Кубке мира. Побороться за лидерство с Юном и Дукурсом вряд ли удастся, но от третьего места россиянина отделяет лишь 36 баллов.

Как жить без новостей спорта?


Поклонников спорта в России в середине недели взбудоражила новость о том, что на Первом канале прекратят показывать выпуски спортивных новостей. Руководители и работники канала успели выслушать немало критики в свой адрес и только потом пояснили свою позицию. Отсутствие спортивных новостей – это временная мера, связанная с появлением в сетке вещания программы «Первая студия». Новости в скором времени на Первый канал вернутся, но, как в поговорке, осадочек останется. Особенно с учётом того, что в последнее время канал не слишком бережно относится к спортивным трансляциям. Хочется верить, что во время чемпионата мира по биатлону всё будет в порядке.
Константин Эрнст
Фото: РИА Новости

Константин Эрнст

Портрет для победительницы


Российских поклонников экстремального спорта на минувших выходных порадовала опытная сноубордистка Анна Орлова. Ей удалось показать лучший результат на четырёхзвёздочном этапе Freeride World Qualifier в Хохфюгене (Австрия). Победа значительно повышает шансы Орловой в следующем сезоне стартовать в Мировом туре, в котором на данный момент выступают лишь девять спортсменок. Борьба за места в элитной серии среди претенденток будет кипеть до самого конца сезона. А ещё Анна за победу получила традиционную для Хохфюгена награду – её портретом украсили кабинку на канатной дороге курорта. Приятный бонус к первому месту!

Бунт скейтбордистов


В Бразилии разгорелся нешуточный скандал в мире скейтборда. Шестикратный победитель X-Games Педро Баррос, претендующий на медаль Игр в Токио, заявил, что готов бойкотировать олимпийские соревнования. Причиной стал тот факт, что скейтбордистов причислили к федерации роликового спорта и хоккея. Сами спортсмены возмущены столь абсурдным решением. Более 11 тысяч человек, подписавших петицию за выделение скейтборда в отдельную федерацию, справедливо считают, что скейтборд имеет мало общего с видами спорта, где атлеты соревнуются на коньках или роликах. Может быть, бойкот чемпионат, заставит бразильских чиновников перепутать.

Первый «великий чемпион» за 19 лет


Любопытная новость появилась и в японском спорте. Некоторые люди, далёкие от сумо, верят, что в этом спорте на первых ролях силачи из Японии, однако это уже давно не имеет ничего общего с действительностью. 19 лет подряд японские сумоисты не получали высший спортивный ранг – ёкодзуна. С 1998 года особым статусом обладали гавайцы, монголы, самоанцы и даже спортсмен с украинскими корнями, и только в 2017-м почётный титул снова получил японец Кисэносата Ютака. По традиции считается, что ёкодзуна, или «великий чемпион», должен быть примером для других атлетов: он не имеет права проигрывать или даже просто побеждать соперников без блеска.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Третьяков Роман Репилов Усэйн Болт Допинг
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