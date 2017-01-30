Секси на льду. Самые красивые фигуристки чемпионата Европы

В Остраве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сборная России убедительно победила в общекомандном зачёте, завоевав шесть медалей. Но ведь не только медалисты достойны внимания. «Чемпионат» выбрал десятку самых красивых девушек турнира, хотя, конечно, это трудное дело – претенденток хватало.Красавица Наталья с Александром Энбертом заняли пятое место в соревнованиях спортивных пар, и пока это главное достижение Забияко в карьере. Но на этом она останавливаться не намерена. «Я знаю, чего хочу – быть сильнее, быть лучше, быть усовершенствованной версией себя. И нет, не идеальной, а настоящей».Французская фигуристка в одиночном катании заняла то же место, что и Забияко, но покорила болельщиков очень красивой программой, поставленной её бойфрендом Фабьеном Бурза, и шикарным трюком с переодеванием. Раньше такое можно было наблюдать только в показательных выступлениях.Чемпионка Финляндии уроженка Нэшвилла Эмми Пелтонен в нынешнем году впервые участвовала в чемпионате Европы и с ходу заняла 11-е место. А если сумеет пробиться в будущем в первую шестёрку, о ней будут говорить как о Кире Корпи.Тех, кто смотрел соревнования спортивных пар, наверняка впечатлило катание темнокожей француженки Ванессы Джеймс. Её пластика и фигура просто не могли оставить равнодушным никого.17-летняя чешка Михаэла Люси Ганзликова с трудом, но пробилась в произвольную программу. Но пробилась же и порадовала болельщиков и телезрителей. Спортсменка увлекается историей и старается как можно больше внимания уделять младшей сестрёнке.Испанка Сара Уртадо выступает в танцах на льду в паре с россиянином Кириллом Халявиным. Её хобби – йога, так что всякие поддержки и сложные позиции на льду для Сары не проблема. А взгляд, когда Уртадо выходит на лёд, может обжечь.Для финского танцевального дуэта попасть в произвольный танец – уже успех. А если в этом дуэте выступает Сесилия Торн, то ещё и удовольствие для болельщиков. Не тех, кто обращает внимание на крюки, выкрюки и чистоту шагов, а просто смотрит на красивых девушек.Путешественница, художница и гитаристка из Риги Ангелина Кучвальская в прошлом году поразила Европу четвёртым местом. На сей раз она стала только 19-й, но вновь поразила своими внешними данными.Юная итальянка Ребекка Гильярди пока просто не доросла до статуса, например, своих соотечественниц Валентины Маркеи и Николь Делла Моники. Но сердца многих болельщиков она уже завоевала.Французская парница не так давно появилась в мире фигурного катания и в паре с бывшим россиянином Андреем Новосёловым вполне способна на большее, чем 13-е место на чемпионате Европы. Пока же пара больше привлекает своими внешними данными, чем мастерством.