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175 лет назад 2016
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Татьяна Лебедева
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Униженные, но не обобранные. У кого отняли олимпийские медали

За всю историю участия в Олимпийских играх российские спортсмены лишились 34 медалей. Награды в МОК вернули единицы. Не царское это дело.
31 января 2017, вторник. 12:30. Другие
После официального объявления о лишении российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой двух серебряных наград Игр-2008 количество медалей, которые были отобраны у наших олимпийцев за всю историю, выросло до 34. Многие из попавшихся на допинге продолжают занимать высокие посты, принимать законы или руководить спортом. Всё нормально, это Россия.

>>> Медальный расчёт. Почему идея лишения наград – это цирк

2002, Солт-Лейк-Сити


Сразу стоит отметить, что за всю участия сборных СССР на Олимпиадах был единственный случай, когда спортсмена лишили медали. Произошло это в 1976 году в Инсбруке, когда в допинг-пробе лыжницы Галины Кулаковой был найден эфедрин. Спортсменка была лишена бронзы, завоёванной в гонке на 5 км, но вышла на дистанцию 10 км и эстафету. Антидопинговые службы сочли убедительными объяснения самой спортсменки и врачей, что запрещённый препарат попал в её организм с каплями от носа.

Следующий допинг-скандал случился в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Тогда в пробах легендарных российских лыжниц Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой был найден модернизированный аналог ЭПО – дарбепоэтин.
На тот момент он не входил в стоп-лист ВАДА, но тогдашний медицинский директор МОК Арне Юндквист подчеркнул, что была обнаружена неизвестная субстанция, которую потом удалось идентифицировать. О положительных пробах стало известной в последний день Игр.

Апелляции в CAS ничего не дали: Лазутина и Данилова были лишены всех завоёванных тогда наград и дисквалифицированы. Фактически это означало для спортсменок завершение карьеры. Но они нашли себя на административной работе – Лариса Лазутина занимает пост заместителя председателя Московской областной Думы, а Ольга Данилова возглавляет комитет по спорту в городе Александров.

2004 год, Афины


Медалей Игр в Афинах были лишены три российских спортсмена.

На станозололе, который получил широкую известность после скандала с канадским спринтером Беном Джонсоном, попалась толкательница ядра Ирина Коржаненко, на оксандролоне – её коллега Светлана Кривелёва, на кленбутероле – штангист Олег Перепечёнов. Проба чемпионки Коржаненко оказалась положительной ещё по ходу Игр, но россиянка уже покинула столицу Греции и фактически сбежала в Россию. Через восемь лет после перепроверки проб попалась и Кривелёва, получившая бронзу после дисквалификации Коржаненко. Причём у неё, как и двумя годами ранее у лыжниц, был невыявляемый на момент применения препарат. Олег Перепечёнов попался на кленбутероле, запрещённом с 1992 года и получившем распространение среди штангистов, пауэрлифтеров и бодибилдеров. В Афинах он был бронзовым призёром в категории до 77 кг.

Ни один из троих спортсменов медаль не отдал.

2006 год, Турин


Допинг-проба Ольги Пылёвой, ставшей серебряным призёром в индивидуальной гонке, дала положительный результат на карфедон. Спортсменка была лишена награды и дисквалифицирована на два года. Найденный в её организме препарат (разработанный в России) служил для повышения физической выносливости и увеличения иммунитета к простудным заболеваниям. Пылёва принесла публичные извинения и объявила о завершении карьеры, но после дисквалификации вернулась в большой спорт и в Ванкувере помогла сборной России выиграть золото в эстафете. Правда, тогда в соревнованиях участвовала уже Ольга Медведцева.

>>> «Это душераздирающе!» Болта и Лебедеву лишили медалей Олимпиады

2008 год, Пекин


Сборная России по результатам перепроверки допинг-проб лишилась 13 наград Игр в Пекине. Золота лишилась женская команда в эстафете 4 по 100 м из-за положительной пробы Юлии Чермошанской, серебра – женская эстафета в беге 4 по 400 м из-за проб Анастасии Капачинской и Татьяны Фировой, Татьяна Лебедева — в прыжках в длину и тройном прыжке, Хасан Бароев – в греко-римской борьбе в категории 120 кг, Мария Абакумова – в метании копья, Марина Шаинова – в тяжёлой атлетике; бронзы – мужская эстафета в беге 4 по 400 м из-за положительной пробы Дениса Алексеева, Екатерина Волкова – в стипль-чезе, Анна Чичерова – в прыжках в высоту, Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков и Надежда Евстюхина – в тяжёлой атлетике.
В большинстве проб был обнаружен туринабол, иногда вкупе со станозололом. Это стероиды, объяснить их нахождение в организме кремом для губ или чем-то подобным невозможно.

В подавляющем большинстве проб россиян был обнаружен туринабол, иногда вкупе со станозололом. Это стероиды, которые повышают скоростно-силовые показатели организма, и объяснить их нахождение в организме кремом для губ или чем-то подобным невозможно.

Лишённые наград спортсмены свои медали не возвратили, за исключением бегуна на 400 м Дениса Кокорина, хотя к его допинг-пробе вопросов не было. Хасан Бароев нынче трудится министром спорта Северной Осетии, Анна Чичерова и Мария Абакумова о завершении карьеры не объявляли, а Татьяна Лебедева и вовсе сенатор, член Совета Федерации от Волгоградской области.

2012 год, Лондон


Своих олимпийских наград лишились чемпионы Игр в Лондоне Сергей Кирдяпкин (спортивная ходьба), Татьяна Лысенко (метание молота), Юлия Зарипова (стипль-чез), серебряные призёры – Дарья Пищальникова (метание диска), Евгения Колодко (толкание ядра), Ольга Каниськина (спортивная ходьба), Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Апти Аухадов, Александр Иванов, бронзовый призёр – Татьяна Чернова (семиборье).

Опять же, большинство из тех, кто попался, сдали положительные пробы на туринабол, а ходоки из группы Виктора Чёгина были наказаны на основании данных биологических паспортов. Медали вернули только Кирдяпкин и Каниськина, причём последняя вновь работает в руководстве школы спортивной ходьбы в Мордовии, занимая пост заместителя директора.
Из всех лишённых наград откровенно высказалась только Дарья Пищальникова, сделавшая заявление о том, что положительные пробы с помощью Григория Родченкова легко скрыть.

Кстати, из всех лишённых наград откровенно высказалась только Дарья Пищальникова, ещё в 2013 году сделавшая заявление о том, что положительные пробы в России с помощью Григория Родченкова легко скрыть, но тогда же и дезавуировавшая свои слова.

>>> Допинг или лекарство. Боксёра Алояна могут лишить медали ОИ

2016 год, Рио-де-Жанейро


По итогам завершившейся полгода назад Олимпиады в Рио-де-Жанейро Россия потеряла серебряную медаль боксёра Миши Алояна. В его пробе был найден препарат туаминогептан, который содержится в широко распространённых каплях от носа. Медаль Алоян пока не вернул, так как подал апелляцию, которая до сих пор на рассмотрении. Пока это весь список, но нет никакой гарантии, что он не будет расширен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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