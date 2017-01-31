Униженные, но не обобранные. У кого отняли олимпийские медали

2002, Солт-Лейк-Сити

2004 год, Афины

2006 год, Турин

2008 год, Пекин

В большинстве проб был обнаружен туринабол, иногда вкупе со станозололом. Это стероиды, объяснить их нахождение в организме кремом для губ или чем-то подобным невозможно.

2012 год, Лондон

Из всех лишённых наград откровенно высказалась только Дарья Пищальникова, сделавшая заявление о том, что положительные пробы с помощью Григория Родченкова легко скрыть.

2016 год, Рио-де-Жанейро

После официального объявления о лишении российской легкоатлеткидвух серебряных наград Игр-2008 количество медалей, которые были отобраны у наших олимпийцев за всю историю, выросло до 34. Многие из попавшихся на допинге продолжают занимать высокие посты, принимать законы или руководить спортом. Всё нормально, это Россия.Сразу стоит отметить, что за всю участия сборных СССР на Олимпиадах был единственный случай, когда спортсмена лишили медали. Произошло это в 1976 году в Инсбруке, когда в допинг-пробе лыжницыбыл найден эфедрин. Спортсменка была лишена бронзы, завоёванной в гонке на 5 км, но вышла на дистанцию 10 км и эстафету. Антидопинговые службы сочли убедительными объяснения самой спортсменки и врачей, что запрещённый препарат попал в её организм с каплями от носа.Следующий допинг-скандал случился в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. Тогда в пробах легендарных российских лыжницбыл найден модернизированный аналог ЭПО – дарбепоэтин.На тот момент он не входил в стоп-лист ВАДА, но тогдашний медицинский директор МОКподчеркнул, что была обнаружена неизвестная субстанция, которую потом удалось идентифицировать. О положительных пробах стало известной в последний день Игр.Апелляции в CAS ничего не дали: Лазутина и Данилова были лишены всех завоёванных тогда наград и дисквалифицированы. Фактически это означало для спортсменок завершение карьеры. Но они нашли себя на административной работе – Лариса Лазутина занимает пост заместителя председателя Московской областной Думы, а Ольга Данилова возглавляет комитет по спорту в городе Александров.Медалей Игр в Афинах были лишены три российских спортсмена.На станозололе, который получил широкую известность после скандала с канадским спринтером, попалась толкательница ядра, на оксандролоне – её коллега, на кленбутероле – штангист. Проба чемпионки Коржаненко оказалась положительной ещё по ходу Игр, но россиянка уже покинула столицу Греции и фактически сбежала в Россию. Через восемь лет после перепроверки проб попалась и Кривелёва, получившая бронзу после дисквалификации Коржаненко. Причём у неё, как и двумя годами ранее у лыжниц, был невыявляемый на момент применения препарат. Олег Перепечёнов попался на кленбутероле, запрещённом с 1992 года и получившем распространение среди штангистов, пауэрлифтеров и бодибилдеров. В Афинах он был бронзовым призёром в категории до 77 кг.Ни один из троих спортсменов медаль не отдал.Допинг-проба, ставшей серебряным призёром в индивидуальной гонке, дала положительный результат на карфедон. Спортсменка была лишена награды и дисквалифицирована на два года. Найденный в её организме препарат (разработанный в России) служил для повышения физической выносливости и увеличения иммунитета к простудным заболеваниям. Пылёва принесла публичные извинения и объявила о завершении карьеры, но после дисквалификации вернулась в большой спорт и в Ванкувере помогла сборной России выиграть золото в эстафете. Правда, тогда в соревнованиях участвовала уже Ольга Медведцева.Сборная России по результатам перепроверки допинг-проб лишилась 13 наград Игр в Пекине. Золота лишилась женская команда в эстафете 4 по 100 м из-за положительной пробы, серебра – женская эстафета в беге 4 по 400 м из-за проб— в прыжках в длину и тройном прыжке,– в греко-римской борьбе в категории 120 кг,– в метании копья,– в тяжёлой атлетике; бронзы – мужская эстафета в беге 4 по 400 м из-за положительной пробы– в стипль-чезе,– в прыжках в высоту,– в тяжёлой атлетике.В подавляющем большинстве проб россиян был обнаружен туринабол, иногда вкупе со станозололом. Это стероиды, которые повышают скоростно-силовые показатели организма, и объяснить их нахождение в организме кремом для губ или чем-то подобным невозможно.Лишённые наград спортсмены свои медали не возвратили, за исключением бегуна на 400 м Дениса Кокорина, хотя к его допинг-пробе вопросов не было. Хасан Бароев нынче трудится министром спорта Северной Осетии, Анна Чичерова и Мария Абакумова о завершении карьеры не объявляли, а Татьяна Лебедева и вовсе сенатор, член Совета Федерации от Волгоградской области.Своих олимпийских наград лишились чемпионы Игр в Лондоне(спортивная ходьба),(метание молота),(стипль-чез), серебряные призёры –(метание диска),(толкание ядра),(спортивная ходьба),бронзовый призёр –(семиборье).Опять же, большинство из тех, кто попался, сдали положительные пробы на туринабол, а ходоки из группыбыли наказаны на основании данных биологических паспортов. Медали вернули только Кирдяпкин и Каниськина, причём последняя вновь работает в руководстве школы спортивной ходьбы в Мордовии, занимая пост заместителя директора.Кстати, из всех лишённых наград откровенно высказалась только Дарья Пищальникова, ещё в 2013 году сделавшая заявление о том, что положительные пробы в России с помощьюлегко скрыть, но тогда же и дезавуировавшая свои слова.По итогам завершившейся полгода назад Олимпиады в Рио-де-Жанейро Россия потеряла серебряную медаль боксёра. В его пробе был найден препарат туаминогептан, который содержится в широко распространённых каплях от носа. Медаль Алоян пока не вернул, так как подал апелляцию, которая до сих пор на рассмотрении. Пока это весь список, но нет никакой гарантии, что он не будет расширен.