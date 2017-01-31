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175 лет назад 2016
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Татьяна Лебедева
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Панина

Лебедева: силы не равны. Идёт замахивание на МОК

ВАДА хочет всё контролировать, система определения допинга ошибочна, все знают, что это за суд… Татьяна Лебедева будет бороться. До конца.
31 января 2017, вторник. 13:30. Другие
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Татьяна Лебедева будет бороться за свои олимпийские медали до последнего. Виноватой себя не считает. Даже не так – точно знает, что не виновата. Проблемы не в команде или спортсменах, а в методиках определения допинга. А ещё ВДА «рубит лес» в своём желании управлять всем, в том числе и финансами, а «щепки летят» и втыкаются в российских спортсменов. И сил бороться уже почти не осталось…

«Давайте чемпионов награждать через 20 лет»


— Если ваша апелляция будет отклонена, готовы ли вы вернуть медали Олимпийских игр и публично признать свою вину?
— Бороться за свои награды я буду до последнего. Что касается процедуры возвращения медали, её нигде чётко не прописали. Даже чисто по-человечески, здесь и сейчас вам вручили медаль, выпустили книги со статистикой, показали телезрителям. А через 8-10 лет сказали: нет, что-то у вас не так, верните медаль. Мы в третий раз вскрыли вашу пробу, посмотрели и что-то сомневаемся. А как быть болельщикам? А тем, кто написал и опубликовал эти книги? Получается, там написана ложь? Это создаёт совершенно новые прецеденты. Давайте тогда медали заморозим на несколько лет. Будем определять чемпионов и награждать их через 10 лет, через 20.

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— Может быть, когда-то спорт и к этому придёт, но пока-то есть закон, а по нему вы виновны.
— Я понимаю, что борьба совершенствуется, улучшаются методики. Но спортсмен сдал всё, что от него требуется. Никто не изучал – хранится ли моча 8-10 лет, во что она превращается. Какие метаболиты там появляются, какие продукты распада.
Давайте медали заморозим на несколько лет. Будем определять чемпионов и награждать их через 10 лет, через 20.

Нельзя на сто процентов говорить, что человек виновен. В гражданском праве и в уголовном мы боремся за то, чтобы невиновный не был наказан. И всё равно происходят случаи, когда невиновные сидят в тюрьмах, а потом оказывается, что они ни при чём. Но здесь право совсем другое, существует презумпция виновности. Тебе сказали – виновен, и попробуй докажи обратное. Очень тяжело доказывать, когда знаешь, что невиновен. Что ты не мог ошибиться, ты профессионал. Если бы это нарушение было умышленным, я бы считала, что да, я виновна. Если это вещество обнаружили сразу после соревнований, в этом случае — да, нужно отдавать медали и извиняться… Но когда всё происходит вот так, задним числом, мне просто неприятно. Как, откуда в пробе взялся допинг – появляются разные мысли. И одна из них про то, что без политики тут не обошлось.

— То есть вы не считаете правомерным наказание спустя восемь лет?
— Когда я сдавала пробу в 2008 году, может, чуть раньше или чуть позже, у нас была такая графа — «готовы ли вы, что вашу пробу будут исследовать в научных целях?». И там абсолютно не было указано, что её будут специально хранить и потом ещё вменять тебе какие-то подозрения. Подход был совершенно иной. Потом стали говорить, что пробы будут хранить для научного исследования и что эти научные исследования сыграют свою роль при вынесении различных решений. Дальше оказалось, что их хранят не в научных целях, а чтобы доказывать, искать, и что, если надо, это будут рычаги возможного давления. Это абсолютно несправедливо. Если бы мы уже тогда знали, что эти пробы могут играть какую-то роль и через восемь лет, изменить пьедестал, то подписали бы какую-то бумагу, что такое возможно. Были бы другие эмоции. Сейчас от этого очень обидно.

— А вернуть призовые? Показать пример остальным спортсменам? Вы же законодатель.
— Официальной процедуры нет. На Олимпийских играх не платят призовых, только премии от Министерства спорта. Если бы такая процедура была, конечно, мне пришлось бы в законодательном порядке всё возвращать.
Сейчас, как я знаю, в трудовых договорах прописано, что в случае дисквалификации спортсмен не сохраняет призовые. Но в то время такого не было, закон обратной силы не имеет. В рамках закона я готова исполнить всё, но если нет такой процедуры, как мне поступить?

«Любой спортсмен был бы рад системе: ты ни о чём не думаешь, всё решают за тебя»


— Почему наша сборная с Олимпийских игр — 2008 поголовно попадается на туринаболе? Это ошибка врачей команды?
— Я думаю, что ошибка в методике определения допинга, а не в команде. Эта система имеет очень много недочётов. Большинство учёных склоняются к тому, что её можно принять, но у неё слишком много недочётов. Нашли метаболит и говорят, что это определённый препарат. Я не считаю эту систему совершенной.

— Была ли в российской лёгкой атлетике система употребления допинга? Чем можно объяснить такое огромное число спортсменов, в пробах которых обнаружили запрещённый препарат?
— Любой спортсмен был бы рад системе: ты ни о чём не думаешь, всё решают за тебя. В лёгкой атлетике возможны разные варианты. Возможно, системная ошибка. Спортсмены — такие же люди, у них работает сарафанное радио, что где-то есть какие-то препараты, БАДы, что они не запрещённые. Сейчас, в 2016-2017 году, я говорила с теми, кто закупает препараты для спортсменов. Есть лаборатории, они обследуют все 100% того, что покупают, и 40% из этого не соответствует тому, что заявлено. Не то чтобы там были запрещённые вещества, но бывает отсутствие или превышение чего-либо, или присутствие каких-либо элементов, о которых в составе не написано. И это сейчас, когда идёт такой контроль качества и лабораторий. А что было восемь лет назад? Трудно себе представить, что могло поступать на рынок.

— А что было восемь лет назад?
— Я помню эти магазины, практически полуподвальные, где продавались протеины, гейнеры. Известные фирмы тогда до нас не дошли, да и не каждый мог себе их позволить. Было много случаев, приносили те же баночки и говорили, что нет там допинга, в составе такого не написано. А на самом деле он присутствовал. Здесь могла быть ситуация, что спортсменам закупили партию, в которую попал какой-то элемент. Даже не запрещённый, но какой-то метаболит, который потом выдал такую ошибку. Это моё мнение.
Татьяна Лебедева
Фото: РИА Новости

Татьяна Лебедева


Может быть, человеческий фактор. В лёгкой атлетике нужна сила, мощь, выносливость. Какие-то наработки остались у нас ещё с советских времен. Но каждый случай с обнаружением допинга необходимо рассматривать индивидуально. А по поводу этого массового обнаружения сначала стоит понять, что это конкретный препарат или какой-то химический элемент, который мог дать ошибочную пробу.
Ошибка в методике определения допинга, а не в команде. Эта система имеет очень много недочётов.

«Политическая ситуация изменилась – сразу всё стало ненормально»


— Поможет ли показательный процесс над российским спортсменом, чья вина доказана полностью, изменить ситуацию с допингом? Если отнять не только медаль, а заставить вернуть все премии и не давать возможности работать в спортивных и иных структурах, пока он не принесёт публичных извинений как минимум перед всей страной?
— Сейчас получается так, что правила игры меняются по ходу игры. Раньше всё было нормально, вот когда политическая ситуация изменилась – сразу стало ненормально. Как бы мы к этому ни относились, видно, откуда растут уши. Хочется, чтобы правила были прозрачными и едиными. И если бы перепроверяли пробы, то проверяли бы все. А не точечно только российские и лояльных к нам стран – Казахстана, Беларуси. Чтобы так же отстраняли от Олимпийских игр, а когда дела выигрывались — Олимпиада уже прошла. Как произошло это у нас недавно.

Олимпийское движение только проигрывает от такого, теряет спонсоров. Виды спорта тоже попали в тупиковую ситуацию, когда, с одной стороны, они как бы борются, а с другой — теряют популярность.

— Считаете ли вы достаточными те законы, которые были приняты в России для борьбы с допингом? Можно ли ещё ужесточить законы и поможет ли это России?
— Более чем достаточными, даже относительно жёсткими. Что касается законодательства, то оно и так довольно жёсткое – вплоть до отстранения того же тренера, врача, запрещения заниматься спортивной и медицинской деятельностью. Некоторые статьи Уголовного кодекса у нас проходят декриминализацию, а тут только ужесточение законов. Чтобы понять, приведёт ли это к положительному результату, нужно смотреть мониторинг, как этот закон будет действовать. С одной стороны, мы должны создавать благоприятную обстановку, а с другой — должен действовать закон, если кто-то не понимает.

Нельзя просто запрещать, нужно создавать условия для любого закона. Запретительными мерами мы ничего не сделаем, необходимо создавать благоприятную среду. Начиная с детских спортивных школ. Чтобы у каждой школы была своя база, материально-техническое обеспечение, тобы они могли работать и в первую очередь получать удовольствие и радость от того, что ребёнок занимается, побеждает свои комплексы, раскрывает себя. И только во вторую очередь – что дети талантливы, что они идут дальше, составляют костяк сборной. А не наоборот, когда у нас с детства начинают готовить: «Ты чемпион, ты должен побеждать, ты должен побеждать любыми способами». В итоге они начинают терять нужные человеческие качества, психология работает только в одном направлении: ты не должен проиграть. Появляется страх поражения, человек может идти на различные ухищрения, на которые идут некоторые тренеры и врачи. А всё должно идти от массовости к мастерству. Когда будет заниматься большое число детей, число талантов тоже вырастет.

«МОК создал ВАДА и должен его контролировать»


— Как вы относитесь к работе ВАДА? Действительно эта организация исполняет свою работу или превращается в какую-то закрытую лавочку?
— У меня к ним много вопросов начиная от терапевтических исключений. Когда у меня были проблемы с ахиллами, мы запрашивали терапевтическое исключение на использование кортикостероидных препаратов. Прислали диагноз, а нам сказали: ищите другой метод. Другой метод при таком заболевании — это операции. Пришлось их делать. В тот момент я думала, что просто так строго относятся к применению лекарств. А сейчас узнаю, что амфетамины, тяжёлые наркотические средства, астматические, спокойно используются годами. Такие, якобы, больные люди, и всё в порядке нормы. Становится обидно.

Эта система должна быть в открытом доступе. Может, не для обычных болельщиков, но для международной федерации, представителей и федераций других стран. Они должны владеть информацией, знать, что принимают их соперники, которые находятся в пуле. Это будет абсолютно честно и открыто по отношению к другим.

— Иностранные спортсмены считают это нарушением врачебной тайны.
— Пусть ВАДА создаст единый медицинский центр, куда спортсмен любой страны может обратиться. А там рассказать, что врачи поставили определённый диагноз, дали конкретные рекомендации. Пусть организуют общий консилиум, который сможет выносить решение – что кому-то можно принимать. Если мы играем по единым правилам, то давайте будем открыты. И не играть по двойным стандартам, как это сейчас происходит.

Провели Олимпийские игры в Сочи, всё было замечательно. МОК сказал, что это одни из лучших Игр, безупречно работало РУСАДА, всё было под контролем. А потом, когда политическая ситуация изменилась, всё стало совершенно наоборот. ВАДА забрало лицензию у РУСАДА. Но ведь вы создавали это по образу и подобию, это вы должны следить. Это проблема ВАДА, а не государства. И все эти проблемы камешек за камешком складываются и вырастают в большую гору.
Пока ВАДА здесь просто рулит и пытается все рычаги управления перетащить себе. Вплоть до того, что пытается контролировать финансовые потоки.

— Так что же делать?
— Это большое противостояние. Оно, к сожалению, продолжается, и я не вижу, какой из этого может быть выход. Мы попадаем в какую-то тупиковую ситуацию, когда загоняем друг друга в угол и не хотим слышать. Все оказываемся виноватыми, и приходится защищаться. Кто-то закрывается, кто-то старается судиться. Но мы понимаем, что это за суд – он один. Мы не чувствуем какой-то защиты, силы просто неравны. Пока идёт такое противостояние, спорт от этого будет только проигрывать. Олимпийскому комитету нужно определиться, что во главе стоят они. МОК создал ВАДА и должен контролировать — где они перешли рамки приличия, а где должны, наоборот, акцентировать своё внимание. Пока ВАДА здесь просто рулит и пытается все рычаги управления перетащить себе. Вплоть до того, что пытается контролировать финансовые потоки. Говорить, что им нужны чуть ли не конкретные проценты от телевизионных прав — такое замахивание идёт на МОК. Лес рубят – щепки летят, и мы тут тоже подвернулись. Все уже устали, какая-то перезагрузка должна произойти. Не может всё время быть такой накал, в конце концов болельщик от нас отвернётся и у него не будет никакого желания смотреть спорт.
Татьяна Лебедева
Фото: РИА Новости

Татьяна Лебедева

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Татьяна Лебедева ВАДА Допинг
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