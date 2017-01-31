«На две жизни хватит». Главные события конного спорта России

Владимир Белецкий, вице-президент Федерации конного спорта РФ
«Самым эмоциональным событием года для меня, конечно, стали выборы президента Федерации конного спорта России, на которых я был кандидатом. Скажу больше: это событие стало для меня самым эмоциональным в жизни. Я так много нового узнал о себе и о людях, которые меня окружают и работают в конном спорте, что ещё на две жизни хватит (улыбается). Понял, кто радеет за конный спорт, работает на общее благо, а кто только для себя. Можно сказать, по-новому взглянул на мир.
В 2016 году мы проделали много работы. По моей инициативе был создан комитет по спортивному коннозаводству при ФКСР, возобновил комитет по пони-спорту. Вместе со старшим тренером молодёжной сборной Игорем Самодуровским мы в этом году возобновили сборы для команды, которые долгое время не проводились. Также в 2016 году я очень много поездил по регионам, узнал об уровне развития спорта, о жизни, о настроениях. Проводил и помогал с организацией семинаров и мастер-классов. Участие в соревнованиях для меня на этом фоне было лишь обыкновенным, рядовым аспектом.
На Олимпиаде я, конечно, болел за российских спортсменов. Инесса Меркулова входит в число лидеров мирового рейтинга и конкурентоспособна на высоком международном уровне. Приятно, что подтянулись и молодые всадники: Марина Афрамеева достойно выглядела в Бразилии. Конечно, для обеих всадниц это был дебют, но дебют хороший. Хотя, конечно, неожиданная ошибка Меркуловой была очень обидной. Что касается наших троеборцев, то, мне кажется, их выступление было неудачным. Но неудача – это тоже опыт. Мы поняли множество моментов, на которые в будущем стоит обратить внимание. Будем всё это учитывать и стараться не повторять ошибки.
Если говорить объективно, то с каждым годом российский конный спорт движется вперёд. Есть развитие и на национальном уровне, где увеличивается количество и качество турниров, и на международном, где результаты наших спортсменов становятся всё выше. Пускай мы пока не фавориты, но мы набираемся опыта и выглядим всё серьёзнее на самом высоком уровне».
Пускай мы пока не фавориты, но мы набираемся опыта и выглядим всё серьёзнее на самом высоком уровне.
Галина Аралова, генеральный директор Maxima Equisport
«В первую очередь хочется отметить тот факт, что в Maxima Stables соревнования разного уровня, от клубных до международных, проходили практически каждые выходные. Важно, что их формат отличался от стандартного, поскольку каждый старт сопровождался каким-либо шоу-конкуром или выездкой, всегда были Riders-party. Были и интересные нововведения: конкурный биатлон и пятиборье – всё это было очень хорошо принято.
Важнейшие события, которые проходили на нашей базе в конкуре: турнир уровня 2*, этап Кубка мира, проходивший в сентябре. Он собрал солидное представительство как российских спортсменов, так и иностранцев. Немало значимых событий было и в выездке, включая международные соревнования. А ещё мне как коннику очень хочется отметить, как мы провели шоу молодых лошадей. Нам удалось собрать большое количество коннозаводчиков, привозивших лошадей не только для экспертной оценки, но и для продажи. А ещё желающие могли принять участие в круглых столах и мастер-классах.
Пожалуй, мы являемся флагманами с точки зрения помощи развитию спорта в регионах. Программа „Знания в регионы“ собрала массу отзывов не только среди тренеров или спортсменов, но и среди ветеринаров, что также очень важно. Мы увидели у себя представителей очень большого количества регионов в рамках большого количества семинаров, мастер-классов, стажировок. Подобное продвижение конного спорта, конечно, имеет колоссальное значение для его дальнейшего развития.
Если говорить о международных событиях, то главным среди них стала победа нашей команды на первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров. Такого прежде никогда не было! Свой след оставила и Олимпиада. Все конники – одна большая семья, а потому, прильнув к экранам телевизоров, мы следили за нашими топовыми спортсменами в выездке и троеборье, болели и переживали за них».
Юрий Романов, международный судья уровня 4*
«Наиболее важным событием 2016 года я считаю победу нашей команды на первенстве Европы – это наш главный успех! Золото на турнире такого уровня – это беспрецедентный случай в истории российского конного спорта. Будем надеяться, что команда сохранит свои ведущие позиции на международной арене и в наступившем 2017 году.
Второе – выступление Инессы Меркуловой в финале Кубка мира. Третье – турнир в Москве, где возникла спорная ситуация с судейством. Однако при детальном изучении проблемы, выяснилось, что всё было в порядке. Всё судейское сообщество согласилось с результатами, выставленными в Москве. Это привлекло большое внимание. Конечно, жаркой получилась и борьба в рамках отбора на Олимпийские игры. Очень хорошо, что две наших всадницы победили в этой борьбе и получили свои лицензии.
Хочется сказать и о том, что в том году было множество интересных семинаров, которые проводились в Maxima Stables. Я даже и не знаю всадников, которых бы там не было, не знаю судей и тренеров, которых туда не приглашали. Даже на ассамблее судейского клуба всё сообщество отметило системную работу подготовки всадников, которая существует в российском конном спорте на сегодняшний день.
Подобные семинары, мастер-классы, сборы с участием представителей регионов просто необходимы. Это помогает тем, кто приезжает, а они уже передают свои знания дальше. Важно, что у людей появляется возможность научиться по чуть-чуть чему-то от многих тренеров, послушать разных специалистов. Когда ты сидишь в регионе, то варишься в собственном соку, а теперь есть возможность расширить свой кругозор, освежить взгляд на проблемы, подискутировать. Ведь именно в совместной дискуссии люди вырабатывают какие-то общие идеи, необходимые в работе с лошадьми и всадниками.
Очень важно, что добавилось несколько турниров для молодых лошадей – это то, чего нам очень не хватало. Мы в этом смысле стояли на месте. Развитие ведь идёт от молодых лошадей: сначала появляются молодые лошади с правильной базовой подготовкой, а потом – лошади уровня Малого и Большого приза. Этот момент у нас был упущен, а сейчас это недостающее звено восстановлено. Молодые лошади – это развитие коннозаводства в стране, а без него развитие конного спорта просто невозможно.
Я абсолютно не сомневаюсь в том, что российский конный спорт за 2016 год сильно шагнул вперёд. Думаю, что быстрое продвижение продолжится, учитывая то, что у нас увеличилось количество международных турниров: в прошлом году их было 10, а в этом уже будет 11. Добавился ещё один красивый и значимый турнир в Санкт-Петербурге. Хорошо, что не только Москва, но и другие регионы вовлечены в этот процесс».
Главным международным событием стала победа нашей команды на первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров. Такого прежде никогда не было!
Ирина Макнами, международный судья уровня 4*
«2016 год был наполнен событиями, которые на территории России в таком формате проводились впервые. Особенно запомнилось шоу жеребцов в Maxima Stables в начале года. В судейскую коллегию были приглашены лучшие специалисты Германии – люди, которых знает и уважает весь конный мир. Я впервые принимала участие в таком событии, а потому для меня было честью с ними поработать и поучиться у них. Конечно, я была тронута тем, что у наших коннозаводчиков, владельцев лошадей, которые привезли их со всей России, появилась возможность показать их людям такого уровня.
Второе событие, которое очень мне запомнилось, – неделя „Открытый мир“ в Maxima Stables. На протяжении целой недели у всех была возможность принять участие и в ярмарке лошадей, и в целом ряде образовательных программ по ветеринарии, коневодству, работе с молодыми лошадьми. Были приглашены люди со всей России, очень многие приехали из регионов. То, что в одно время и в одном месте было сконцентрировано огромное количество столь разносторонних мероприятий, очень необычно. Надеюсь, что такие события будут появляться в календаре и в будущем, ведь очень важно, чтобы у всадников из регионов была возможность получать знания.
Невозможно не вспомнить событие, которое тронуло сердца всех конников России. Это выступление наших детей на чемпионате Европы. Наша детская сборная заняла первое место, а всадница Анна Гусейнова по всем трём ездам стала абсолютным чемпионом. Это событие мирового масштаба! Я испытываю огромную гордость за нашу сборную, за их лошадей, тренеров и всех, кто принимал участие в их успехе.
Ещё я бы хотела отметить, что в прошлом году у нас было рекордное количество международных соревнований по выездке – 10 стартов. Выходит, что Россия с точки зрения общего количества международных соревнований занимает видное место. При этом все соревнования проводились на очень высоком уровне. У нас побывали самые лучшие мировые судьи, двое из которых прилетели с другого континента: это Марибель Алонсо из Мексики и Гари Роквелл из США. Нечасто получается привезти в Россию судей, имеющих опыт работы на Олимпиаде, но в этот раз всё сложилось.
Нельзя не заметить, что вырос уровень наших большепризных всадников. Инесса Меркулова уже много месяцев занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Она получает у международных судей такие результаты, которых у нас никогда не было. А вообще, у нас теперь есть много большепризных всадников, результаты которых достигли 70 процентов. Поэтому есть надежда, что на следующей Олимпиаде у нас будет очень хорошая команда. Что же касается выступления в Бразилии, то я следила за нашими всадницами с замиранием сердца. Они прошли через ад в связи с этими допинговыми скандалами. И я считаю, что они выступили очень достойно в таких трудных условиях».
Валентина Мартьянова, тренер по выездке высшей категории, судья уровня 3*
«Мои самые яркие эмоции, увы, негативны. И связаны они с тем, что наших спортсменов не пустили на Паралимпиаду. Это был шок, непонимание, как такое вообще возможно. У меня дочь занимается выездкой, и в составе паралимпийской сборной она готовилась выступить на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Команда была хорошо готова…
Если же говорить о выездке в целом, то потрясающие впечатления оставили международные соревнования, которые были отборочными на Олимпиаду. Там выступали и Инесса Меркулова, и Марина Афрамеева – они показали достойный результат и заслужили путёвки в Бразилию. Ожидали многого, и было очень обидно, что с Инессой так произошло, но это спорт. Надеемся, что это не последняя Олимпиада и наши спортсменки учтут свои промахи и добьются куда большего успеха.
Если мы говорим о появлении новых возможностей для развития, то жизнь людей в регионах изменилась с появлением интернета. В Maxima Stables решили воспользоваться этим достижением человечества и начать транслировать не только соревнования, но и мастер-классы, тренировки с ведущими специалистами, семинары с судьями, да всего и не упомнишь. Насколько я знаю, люди, которые живут в регионах, очень одобрительно отзывались об этом, благодарили, поскольку возможность приехать в Москву у них есть далеко не всегда. А семинары, которые мы проводили, делает людей более профессиональными в конном спорте, позволяет им глубже понимать какие-то важные вещи. Подобные программы позволяют слушателям прямой дорогой идти к необходимым знаниями, а не блуждать вокруг да около в её поисках.
Думаю, можно говорить, что российский конный спорт сделал широкий шаг вперёд в 2016-м. Сказывается всё в совокупности: новые клубы, площадки, старты. Огромное значение имело, что к нам приезжало много иностранных судей самого высокого уровня. Их мнение, оценки, консультации и семинары – это всё сыграло большую роль в том, что выездка сделала широкий шаг вперёд. Я вижу, что молодёжь более подкована, чем раньше. Думаю, что именно с молодёжью будет расти волна прогресса и успеха».
Полина Афанасьева, ведущий спортсмен клуба Maxima Stables
«Лично для меня главное событие года – это мой первый международный турнир в Аахене. Я никогда в жизни не была на турнирах такого уровня, а это просто другой мир. Он крайне популярен, там безумное количество зрителей. Эмоции остались самые положительные как от организации, так и от собственного выступления.
Безусловно, я следила и за Олимпийскими играми. Зритель-спортсмен может немало почерпнуть оттуда, хотя участвовать, полагаю, интереснее (улыбается). В очередной раз убедилась, что ситуации могут быть разные, кто-то снимался с соревнований, кто-то ошибался – это спорт, да и стресс серьёзный. Но были и лошади, на которых всегда приятно смотреть. В очередной раз была впечатлена выступлением Валегро, который покорил, наверное, всех всадников, занимающихся выездкой.
Даже на ассамблее судейского клуба всё сообщество отметило системную работу подготовки всадников, которая существует в российском конном спорте.
Могу сказать, что в 2016 году появилось множество возможностей для развития. В Maxima Stables проводятся мастер-классы со спортсменами, с судьями. Это всё двигает вперёд. У специалистов из Европы всегда можно чему-то научиться, а общение с судьями помогает понять, что они хотят видеть от спортсменов. Нам, конечно, становится проще, когда ты понимаешь, как оценивает выступление каждый из судей.
В 2016 году прогресс пошёл гораздо быстрее, чем было до этого. В прошлые годы многие жили чуть ли не Олимпиадой-80, а теперь начали смотреть в будущее, изучать новые тенденции, тянуться за лидерами. Если сравнивать текущие результаты с тем, что было на турнирах годичной давности, то разница становится очевидной».