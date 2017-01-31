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175 лет назад 2016
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Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Смотри сам не попадись». Наш ответ Фуркаду

Мартен Фуркад не стесняясь поздравил Александра Логинова с главным «трофеем» – дисквалификацией. Российские болельщики немедленно ответили.
31 января 2017, вторник. 21:00. Другие
Союз биатлонистов России поздравил Александра Логинова с 25-летием в сети «Инстаграм». В посте с фотографией были перечислены достижения российского биатлониста — четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров-2013, трёхкратный чемпион Европы-2017 и другие. Обычная собственно, практика.

Однако спустя некоторое время под поздравлением появился комментарий Мартена Фуркада, указавшего, что авторы поста позабыли про главный трофей Логинова – дисквалификацию. «Он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про его главный трофей!» — написал Фуркад.

Разумеется, российские болельщики немедленно ответили французу на этот выпад. Как пользователи „Инстаграма“, так и читатели „Чемпионата“. И злости в комментариях не сдерживали.

Комментарии в „Инстаграме“


nikit_oz
Саша чист и доказывает свою состоятельность на трассе и стрельбище. Стыдно должно быть тебе! Уважаемый человек, а ведёшь себя, как чмо.

witch23hunter
Мартен как баба, честное слово. Будь ты мужиком, мать ети. Смешно и противно одновременно.

ola_solar
Слов нет. Затюкали бедного парня, он наказание отбыл по полной, какие ещё вопросы? Надо обязательно тявкнуть, где надо и не надо. Дай бог, вам не попасться. Ханжа.

byrgazk
А не у вас ли врождённое заболевание, которое как чёрт увеличивает ваши эритроциты и даёт преимущество над людьми без этой мутации. Это вы всегда на ЭПО, причём абсолютно законно.

viktory_63
Саше удачи, а ты @martinfourcade только и умеешь, что чужих обсуждать. Во Франции тоже много дисквалифицированных спортсменов выступает, их иди обсуди.

katerina_photo_sar
Мартен, я думала, ты стоящий атлет и не будешь следовать тупым заявлениям Коукаловой. Логинов отбыл свою дисквалификацию и имеет право соревноваться или ты боишься конкуренции?

Gontamarisha
Мартен Фуркад, смотри сам не попадись, биатлонный Армстронг.

blues_dani
Таким красавчикам, как ты, в нашей стране не то что руку не подадут, сломать могут… Надеюсь, ребята из сборной переведут тебе все “приветы” оставленные под этой записью.

alsushka_saf
Иди, беги в Макларену, пробирки вместе с ним царапать. Ничтожество.

hell_hunter_syIt
Что было, то уже прошло. Он отбыл наказание, осознал свою вину и имеет право быть полноценным членом биатлонной семьи. Красота не спасёт наш мир. Наш мир спасёт правда и доброта. Франция во главе с Наполеоном напала на Россию, но разве сейчас мы все ненавидим французов.

dima.970
Александр удачи вам в будущем и побольше побед, а на Фуркада не обращайте внимания, это он не от большого ума, ибо его лавры ему покоя не дают, и он теперь боится вас!

zumba_with_anya
Когда вы успокоитесь? Правда. Я (и не только я) уже устала от всего этого дерьма, которое вы льёте на российских биатлонистов и Логинова. Может, вы забыли, что вы не официальное лицо IBU и WADA, вы атлет и ваше дело быстро бежать и чисто стрелять. И это не ваше дело решать, должен тот или иной биатлонист соревноваться. Занимайтесь своим делом.

→ Великий Нехочуха. Почему жертвовать собой — это не про Фуркада

Комментарии читателей „Чемпионата“


partigas
При всем уважении к Фуркаду — поступок мерзкий. Залезть в блог, где люди из другой страны поздравляют своего спортсмена и написать подобную чушь… Как медиа-персону его это только унижает в глазах общественности. Абсолютно идиотский комментарий.

manch
Ну, Ну… Дай Бог, чтобы Саша тебя обошёл на ЧМ!

russia-samara-ks
К господину неоднократному победителю Кубка мира уважения всё меньше и меньше после каждого комментария. Логинова с 25-летием.

bloodymary
Его Бегю укусил? Куда вы безвозвратно ушли, галантные и воспитанные французы?

spartak-traktor
Как низко пал фрацузик! А он не думает, что и у него найдут, как бы он не прятался? Мерзкий человечишка!

chrom83
Фуркад, какой же ты фууууууркад.

aleksejev
Мощная заявка Фуркада на место Псаки.

ii1131131972
Это перебор конечно, даже для такого гнилого человека как Фуркад.

kenzo1982
Фуркад, видимо, испугался, что если поставят Логинова на ЧМ, то он у него все медали отберёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 28
Теги
Александр Логинов Мартен Фуркад
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