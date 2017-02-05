Родитель зла. Как телевидение делает биатлонных зомби

Биатлон бьёт всех

С того момента, как начался биатлонный сезон-2016/17, лишь дважды трансляции гонок уступали по рейтингу другим программам.

Слепая вера

Будет ли кто-то углубляться в дебри и выискивать информацию о VO2 max, согласно которому спортсменка даже среди соотечественниц далеко не лучшая?

Оставайтесь болельщиками

Нужно просто оставаться болельщиками, а не примерять на себя роль тренера сборной и не следовать призыву «ату его!», который так часто раздаётся с экрана.

9 февраля смешанной эстафетой в Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Российские болельщики сядут по привычке в кресло или на диван перед телевизором и будут ждать отличных результатов, а потом громко кричать, что их нет, и уж они наверняка знают почему. Телевидение делает свою работу, и делает профессионально – вера в то, что звучит с экрана, просто безгранична, а любой болельщик на основе этой веры внезапно осознаёт, что вполне может работать тренером сборной.Биатлон в зимний сезон смотрят намного больше, чем любые другие виды спорта. Достаточно внимательно изучить открытую статистику популярности спортивных программ. С того момента, как начался биатлонный сезон-2016/17, лишь дважды трансляции гонок уступали по рейтингу другим программам.Первый раз это случилось в последнюю неделю ноября, когда популярнее смешанных эстафет на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде на «Матч ТВ» оказалась жеребьёвка Кубка конфедераций на Первом канале. Второй раз – в середине декабря, когда трансляция стартового матча Кубка Первого канала по хоккею с участием сборной России на том же Первом чуть превзошла рейтинги биатлона.Однажды на первом месте в рейтинге самых популярных спортивных передач оказалась трансляция произвольной программы среди женщин с чемпионата России по фигурному катанию – си новой звёздочкой. Это случилось в ту неделю, когда вообще никаких биатлонных событий не было.Но даже коммерческая «Рождественская гонка» — и не спорт вовсе, а просто шоу — вернула всё на круги своя. В текущем году биатлон никому не уступал. Лыжный «Тур де Ски» с фантастическим выступлением Сергея Устюгова в лучшем случае входил в десятку. Можно, конечно, говорить, что ни один другой вид спорта зимой не показывают в прямом эфире с такой же регулярностью по федеральному ТВ, но это нужно заслужить.Первый канал, например, хоккейный турнир своего имени «кинул», но отказываться от чемпионата мира по биатлону не стал.В прошлом году даже провальный для сборной России чемпионат мира в Хольменколлене смотрели больше, чем футбольную Лигу чемпионов. Это уже сила привычка и заслуга многолетней работы телевидения.и его команда делают великолепную – без всяких шуток – программу про биатлон с уникальным контентом. Благодаря ей можно узнать, кто с кем, скажем так, дружит, кто на ком в ближайшее время женится, чем увлекаются наши и не наши спортсмены, как тренер мужской сборнойперенимает российские обычаи окунаться в ледяную воду на Крещение.И болельщики, привыкшие к такой подаче информации, постепенно принимают на веру абсолютно всё, что подаётся во время трансляций гонок, студийных эфиров или в специальных передачах. Если говорится с экрана, что определённый спортсмен – «гений земли русской», или «как без отрыва от биатлона закончить школу с золотой медалью», так оно и есть. И неважно при этом, что медалей в личных гонках на чемпионатах мира и Олимпиадах для статуса гения маловато. Тем более по сравнению с героями прошлых поколений. Ну а золотая медаль была получена тогда, когда занятия биатлоном только начинались. Как советский человек мог не верить газете «Правда», если она – одна?Утверждается, например, что одна из молодых спортсменок просто обязана быть в основном составе команды, потому что «посмотрите на молодых немок и француженок». Будет ли кто-то углубляться в дебри и выискивать информацию о VO2 max (максимальное потребление кислорода, основной критерий аэробной мощности), согласно которому спортсменка даже среди соотечественниц далеко не лучшая? Да лучше на молодых француженок смотреть.Вот так и формируется собирательный образ нашей сборной, которая «должна, обязана, способна». И ещё множество других образов – героев и злодеев. А потом ожидания превращаются в проблемы.Крошечный процент от всех болельщиков смотрит трансляции параллельно с открытой на гаджете или ноутбуке «сивидатой», самостоятельно способен найти статистику выступлений спортсмена по ходу сезона, статистику его стрельбы, результаты на лыжне. И только этот крошечный процент способен адекватно оценить результаты команды и относительно точно спрогнозировать, чего ждать от неё на главном старте сезона. Остальные – зомби.Для чего всё это? Конечно, не для того, чтобы все поголовно открывали «сивидату» и углублялись в статистику. Нужно просто оставаться болельщиками, а не примерять на себя роль тренера сборной и не следовать призыву «ату его!», который периодически раздаётся с экрана.