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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону – это самые популярные трансляции на телевидении
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Родитель зла. Как телевидение делает биатлонных зомби

ЧМ по биатлону вновь побьёт рекорды спортивных трансляций. Армия биатлонных болельщиков растёт, а её рядовым можно внушить всё что угодно.
5 февраля 2017, воскресенье. 11:45. Другие
9 февраля смешанной эстафетой в Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Российские болельщики сядут по привычке в кресло или на диван перед телевизором и будут ждать отличных результатов, а потом громко кричать, что их нет, и уж они наверняка знают почему. Телевидение делает свою работу, и делает профессионально – вера в то, что звучит с экрана, просто безгранична, а любой болельщик на основе этой веры внезапно осознаёт, что вполне может работать тренером сборной.

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Биатлон бьёт всех


Биатлон в зимний сезон смотрят намного больше, чем любые другие виды спорта. Достаточно внимательно изучить открытую статистику популярности спортивных программ. С того момента, как начался биатлонный сезон-2016/17, лишь дважды трансляции гонок уступали по рейтингу другим программам.

Первый раз это случилось в последнюю неделю ноября, когда популярнее смешанных эстафет на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде на «Матч ТВ» оказалась жеребьёвка Кубка конфедераций на Первом канале. Второй раз – в середине декабря, когда трансляция стартового матча Кубка Первого канала по хоккею с участием сборной России на том же Первом чуть превзошла рейтинги биатлона.

Однажды на первом месте в рейтинге самых популярных спортивных передач оказалась трансляция произвольной программы среди женщин с чемпионата России по фигурному катанию – с Евгенией Медведевой, Анной Погорилой и новой звёздочкой Алиной Загитовой. Это случилось в ту неделю, когда вообще никаких биатлонных событий не было.

Но даже коммерческая «Рождественская гонка» — и не спорт вовсе, а просто шоу — вернула всё на круги своя. В текущем году биатлон никому не уступал. Лыжный «Тур де Ски» с фантастическим выступлением Сергея Устюгова в лучшем случае входил в десятку. Можно, конечно, говорить, что ни один другой вид спорта зимой не показывают в прямом эфире с такой же регулярностью по федеральному ТВ, но это нужно заслужить.
С того момента, как начался биатлонный сезон-2016/17, лишь дважды трансляции гонок уступали по рейтингу другим программам.
Первый канал, например, хоккейный турнир своего имени «кинул», но отказываться от чемпионата мира по биатлону не стал.

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Слепая вера


В прошлом году даже провальный для сборной России чемпионат мира в Хольменколлене смотрели больше, чем футбольную Лигу чемпионов. Это уже сила привычка и заслуга многолетней работы телевидения.

Дмитрий Губерниев и его команда делают великолепную – без всяких шуток – программу про биатлон с уникальным контентом. Благодаря ей можно узнать, кто с кем, скажем так, дружит, кто на ком в ближайшее время женится, чем увлекаются наши и не наши спортсмены, как тренер мужской сборной Рикко Гросс перенимает российские обычаи окунаться в ледяную воду на Крещение.

И болельщики, привыкшие к такой подаче информации, постепенно принимают на веру абсолютно всё, что подаётся во время трансляций гонок, студийных эфиров или в специальных передачах. Если говорится с экрана, что определённый спортсмен – «гений земли русской», или «как без отрыва от биатлона закончить школу с золотой медалью», так оно и есть. И неважно при этом, что медалей в личных гонках на чемпионатах мира и Олимпиадах для статуса гения маловато. Тем более по сравнению с героями прошлых поколений. Ну а золотая медаль была получена тогда, когда занятия биатлоном только начинались. Как советский человек мог не верить газете «Правда», если она – одна?
Будет ли кто-то углубляться в дебри и выискивать информацию о VO2 max, согласно которому спортсменка даже среди соотечественниц далеко не лучшая?
Утверждается, например, что одна из молодых спортсменок просто обязана быть в основном составе команды, потому что «посмотрите на молодых немок и француженок». Будет ли кто-то углубляться в дебри и выискивать информацию о VO2 max (максимальное потребление кислорода, основной критерий аэробной мощности), согласно которому спортсменка даже среди соотечественниц далеко не лучшая? Да лучше на молодых француженок смотреть.

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Оставайтесь болельщиками


Вот так и формируется собирательный образ нашей сборной, которая «должна, обязана, способна». И ещё множество других образов – героев и злодеев. А потом ожидания превращаются в проблемы.

Крошечный процент от всех болельщиков смотрит трансляции параллельно с открытой на гаджете или ноутбуке «сивидатой», самостоятельно способен найти статистику выступлений спортсмена по ходу сезона, статистику его стрельбы, результаты на лыжне. И только этот крошечный процент способен адекватно оценить результаты команды и относительно точно спрогнозировать, чего ждать от неё на главном старте сезона. Остальные – зомби.
Нужно просто оставаться болельщиками, а не примерять на себя роль тренера сборной и не следовать призыву «ату его!», который так часто раздаётся с экрана.
Для чего всё это? Конечно, не для того, чтобы все поголовно открывали «сивидату» и углублялись в статистику. Нужно просто оставаться болельщиками, а не примерять на себя роль тренера сборной и не следовать призыву «ату его!», который периодически раздаётся с экрана.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон ЧМ-2017
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