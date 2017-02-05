Густаво: уже привык смотреть на сборную России глазами болельщика

– Густаво, расскажите, как будете сегодня отмечать день рождения?
– Отмечать буду дома. У нас сейчас непростой тренировочный режим, поскольку уже в среду нам предстоит сыграть тяжёлый матч в Кубке России. Так что никаких больших праздников не будет – посидим с семьёй, отметим в команде, всё скромно.
– Какой подарок хотели бы сегодня получить?
– Главное – это здоровье моих детей. Они после приезда из Бразилии заболели, и вместо всяких подарков я бы хотел, чтобы они как можно скорее поправились.
– Какой день рождения в вашей жизни получился самым запоминающимся?
– В прошлом году мой день рождения попал на чемпионат Европы. Мы были в Сербии, отмечали в гостинице. Ребята заказали торт, и мы очень весело отпраздновали. А вообще обычно мой день рождения попадает на сборы, и праздновать особенно некогда. Но сегодня, надеюсь, удастся немного повеселиться. Будет и торт, будут и напитки – безалкогольные, конечно, (улыбается), – будет и праздник!
– На прошлой неделе сборная России провела серию из четырёх товарищеских матчей. Какие впечатления остались от игры сборной?
– К сожалению, у меня не получилось посмотреть все игры. А главное впечатление: травма Ромуло, за которого я очень переживал. Но, судя по результату, ребята большие молодцы: выиграли три матча, один раз сыграли вничью с португальцами. Видно, что у нас сейчас подобрался очень хороший состав. Думаю, с Турцией в отборочном турнире не должно быть никаких проблем. Желаю команде только победы и первого места, чтобы, ни о чём не задумываясь, спокойно готовиться к чемпионату Европы.
Главное – это здоровье моих детей. Они после приезда из Бразилии заболели, и вместо всяких подарков я бы хотел, чтобы они как можно скорее поправились.– Как себя сейчас чувствует Ромуло? И, кстати, всё ли в порядке с Георгием Замтарадзе, ведь ему в матче с португальцами тоже сильно досталось?
– Я почти сразу позвонил ему, спросил, что с ним. Он сказал, что с его коленом что-то не так. Мы давно играем и уже по своему состоянию, понимаем, что с нами происходит. Но, к счастью, мы играем в одном из лучших клубов мира, в котором прекрасно работает медицинский штаб. Думаю, реабилитация должна быть быстрой и скоро мы вновь увидим Ромуло на площадке. А Замтарадзе пришлось непросто, но он в полном порядке.
– Как оцените игру вратарской линии, действия вашего партнёра по «Динамо»?
– Ребята – молодцы. В таких трудных матчах они играли очень достойно, очень мало пропускали. Такие игры позволяют ощутить уверенность в собственных силах. Думаю, что у сборной России в ближайшем будущем проблем с вратарской линией не будет.
– Какой матч сборной понравился вам больше всего?
– Думаю, первый матч с португальцами, который наша команда выиграла. Вообще, Португалия – это особенный соперник для меня. Именно с португальцами я играл свой первый матч за сборную – он закончился со счётом 2:2. Это по-прежнему одна из ведущих сборных мира, поэтому победить её, конечно, дорогого стоит.
– Матчи с португальцами оказались жёсткими, напряжёнными. Полезно ли, когда товарищеские матчи проходят в такой борьбе?
– Такие игры с сильными соперниками в любом случае очень полезны. Например, в полуфинале чемпионата мира мы играли с Ираном – командой, с которой мы традиционно часто играем в товарищеских матчах. А потому и на чемпионате мире мы знали, чего ждать от соперника, как его побеждать.
Я уже привык смотреть матчи глазами болельщика. Всегда буду болеть за сборную России, за своих друзей, партнёров, с которыми вместе играл.– Не тяжело наблюдать за игрой сборной России со стороны — всё-таки совсем недавно вы помогали партнёрам на площадке?
– Нет, не тяжело. Я уже привык смотреть матчи глазами болельщика. Всегда буду болеть за сборную России, за своих друзей, партнёров, с которыми вместе играл. Матчи я смотрю спокойно, поскольку знаю, что у нас классная команда и мы способны победить любого соперника.
– Перейдём к «Динамо». Клуб получил очень продолжительную паузу, не играл с середины января. Хорошо это или плохо в вашем случае?
– Думаю, скорее хорошо, поскольку у нас было время подтянуть физическую форму. Это должно пойти на пользу команде, и во втором круге чемпионата, а затем и в плей-офф мы будем смотреться гораздо более уверенно. Мы должны быть лучше готовы, поскольку у нас было время и мы работали над этим.
– Не давит на вас тот факт, что клуб занимает непривычно низкое для себя место в турнирной таблице?
– Не давит. Наша цель всегда – это только первое место. Мы будем стараться достичь её и в этом сезоне. Первый круг чемпионата у нас действительно не очень получился. В начале чемпионата мы потеряли много очков, но сейчас упорно работаем над тем, чтобы догнать соперников. Больше повторять ошибки первого круга мы не можем. Нам нужно набирать очки, чтобы закончить регулярный чемпионат на как можно более высоком месте.
Если бы паузы не было, до плей-офф силы бы закончились. Но сейчас мы их поднакопили и готовы к возобновлению чемпионата.– Что делали во время перерыва? Интенсивно тренировались, подтягивали физическую форму?
– Да, в Щёлково мы готовились в двухразовом режиме, больше работали именно над физической готовностью. Работали более напряжённо, чем обычно. Думаю, что это должно принести результат.
– Чувствуется, что команда восстанавливает силы, возвращает игровой тонус?
– Да, конечно. Особенно по сравнению с началом сезона, когда нам пришлось очень трудно. Часть команды была на сборах в Андорре, кто-то – в составе сборной России, кто-то — в Бразилии, так что у нас не было возможности подготовиться вместе. И ко второму кругу сил уже не оставалось. Думаю, если бы паузы не было, до плей-офф силы бы закончились. Но сейчас мы их поднакопили и готовы к возобновлению чемпионата.
– Цель у вашей команды по-прежнему одна – занимать первое место, несмотря на все трудности и препятствия?
– «Динамо» всегда стремится только к победе – это наша единственная задача. Начало сезона у нас действительно получилось неудачным, но сейчас мы набираем форму. Четвёртое место в данной ситуации – это не так уж и плохо. Думаю, что до плей-офф достаточно времени и сил, чтобы реабилитироваться. Коллектив у нас тот же, что и в прошлом году, поэтому все понимают: нам по силам стать чемпионами.