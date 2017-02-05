Русская коса. Почему чемпиона поливают водой на морозе

Какой выбор сделать, куда повернуть, рискнуть или нет – каждый райдер должен был сам решить это за доли секунды.

Фото: Денис Клеро

Фото: Денис Клеро

К решающим забегам стало понятно, что на общем фоне выделяются лидеры российской команды.

Фото: Денис Клеро

Фото: Денис Клеро

Немногие виды спорта способны вызвать и у атлетов, и у зрителей целый коктейль чувств: смесь адреналина, страсти, зрелищности и лёгкой щепотки безумия. Скоростной спуск на коньках однозначно относится к числу тех видов спорта, которые обладают мощной энергетикой безудержного драйва. Высокая скорость, плотная, но не жёсткая контактная борьба, столкновения, падения и интрига до самой последней секунды – всё это возможно увидеть вживую. И российским болельщикам такой шанс предоставился: 4 февраля в горнолыжном клубенедалеко от Москвы проходил этап чемпионата мира Riders Cup по скоростному спуску на коньках. В соревнованиях принимали участие более сотни атлетов из 14 стран мира, среди которых были все лидеры российской сборной, готовые дарить зрителям настоящее зрелище.Российские спортсмены проявили себя как настоящие мастера на все руки.спроектировали трассу, активно участвовали в её строительстве, тестировали, а затем и принимали участие в соревнованиях. Московская трасса, которая не будет разбираться, а будет использоватьсядля тренировок российских райдеров, получилась уникальной. Во-первых, появилась секция с волнами, которые, как признались Павел и Денис, они подсмотрели в соревнованиях по ВМХ-кроссу. Но главной изюминкой стала первая в истории секция с двумя пересекающимися траекториями, названная «Русская коса» (из-за внешнего сходства). Путь по мосту – более трудный, но дающий дополнительный разгон на спуске. Под мостом – более простой, надёжный, но медленный вариант, для тех, кто не хочет рисковать. Какой выбор сделать, куда повернуть, рискнуть или нет – каждый райдер должен был сам решить это за доли секунды.В соревновательный день первыми после организаторов трассу опробовали юные спортсмены. Вроде и забавно смотреть на то, как 10-летние ребятишки в хоккейной экипировке мчатся по ледяному склону, но в то же время нельзя не восхититься их смелостью. Даже взрослые спортсмены признаются, что переживают и нервничают перед каждым спуском, а юные райдеры храбро летели к финишу, не забывая и о спортивной составляющей – желание оказаться первым никто, конечно, не отменял.К началу соревнований вокруг трассы стали собираться зрители. В основном, конечно, отдыхающие и катающиеся в окрестностях на горных лыжах и сноубордах и привлечённые музыкой и голосами ведущих. Конечно, с тем великолепием, что было на этапе чемпионата мира в Марселе, сравнить было непросто. Но российский скоростной спуск пока лишь находится в начале своего пути. Возможно, и в России когда-нибудь пройдёт этап в центре Москвы, который посетят десятки тысяч человек. Любое большое дело, как известно, начинается с первого шага. И этот шаг на трассу сделал опытный– в соревнованиях он не участвовал, просто показывал зрителям, как правильно преодолевать трассу, не забывая при этом и о зрелищных трюках.«Одному кататься, конечно, весело, но в четвёрках будет „замес“, – пообещал Андрей, спустившись к журналистам. – Трудно сказать, какой путь лучше, каждому придётся выбирать. Трасса несложная, но интересная. Льда много, трасса широкая, и здесь есть всё для тактической борьбы, для возникновения настоящего шоу. Честно говоря, когда я ехал сюда, то не ожидал, что будет столько спортсменов из разных стран. Пока я не залез наверх, и представить себе не мог, что будет столько зрителей. Уровень, конечно, очень хороший, с учётом того, что параллельно проходит этап Red Bull Crashed Ice. Организаторы постарались, сделали всё на славу, всё на высоком уровне!»Андрей Лавров зрителей, конечно, порадовал, однако они ожидали старта соревнований, предвкушая контактную борьбу сразу четырёх спортсменов в каждом забеге. Райдеры потихоньку пошли вверх по склону, и это было похоже на настоящий карнавал, поскольку яркая форма – неотъемлемый атрибут скоростного спуска на коньках. Атлеты ведь проносятся вниз так быстро, что порой распознать его можно только по цвету его формы или каким-то другим элементами экипировки: Денис Новожилов, например, выступает в платке, закрывающем шею. Этот платок, кстати, на московском этапе сыграл со своим обладателем злую шутку, в решающий момент зацепившись за ограждение трассы.За день до соревнований все спортсмены, принимавшие участие в турнире, прошли квалификацию – преодолели 400 метров дистанции на время. До основного старта были допущены 64 атлеты. Правила просты: из каждого забега дальше проходят спортсмены занявшие первое и второе места – так вплоть до финала. Забеги первого раунда понеслись один за одним. И почти сразу же стали понятны две вещи. Первая – мало кто готов рисковать и взбираться по альтернативной траектории на мост. Лишьодин раз сумел воспользоваться преимуществом дополнительного маршрута. Второе – как только райдеры долетают до финишной зоны и тормозят, они тут же прекращают соперничество и снова становятся товарищами. Многие проигравшие поздравляли победителей, а те наоборот подбадривали атлетов, показавших не лучший результат.К решающим забегам стало понятно, что на общем фоне выделяются лидеры российской команды. Они внешне легко превосходили своих конкурентов из-за рубежа и пробивали себе путь к финалу. В итоге в решающем забеге принимали участие сразу четыре российских спортсмена. Однако менее интригующей борьба за медали оттого не стала. Те самые 40 секунд, которые спортсмены тратят на преодоление трассы, пролетели словно миг. И первым из этого стремительно сражения вырвался не многоопытный лидер, не любимец публики, а, который столь впечатляющим результатом, казалось, и сам был обескуражен.«Эмоции меня просто переполняют. Никакой усталости я не чувствую, готов ещё пару раз прокатиться. Это невероятно! Первый в истории Riders Cup на нашей земле, весь пьедестал российский – это большой успех для нас. Я очень рад, что мы это сделали. Поначалу было тяжеловато, но сегодня я почувствовал в себе силу, чтобы победить. Я очень волновался, когда вчера увидел, с какими сильными соперниками мне придётся сражаться. Но всё получилось удачно, и мне удалось одержать победу!»Как только победитель пересёк финишную черту, к нему бросились десятки человек. Главным образом – соперники, желавшие поздравить победителя, покачать его на руках и по традиции скоростного спуска на коньках полить его водой, несмотря на мороз. Правда, тут же нашлись и шапка, и шарф, чтобы чемпион не простудился. Празднование было недолгим, но очень красочным и эмоциональным. Российскому триумфу, как ни странно, радовались даже некоторые иностранные спортсмены. В целом же первый в российской истории Riders Cup, конечно, удался. Трасса спортсменам понравилась, призовую тройку составили россияне, и зрители покидали соревнования с улыбками на лицах, несмотря на крепчающий мороз. В том, что они и в следующий раз захотят прочувствовать драйв скоростного спуска на коньках, можно даже не сомневаться.