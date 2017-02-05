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175 лет назад 2016
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В Москве прошёл этап ЧМ по скоростному спуску на коньках
Фото: Денис Клеро
Текст: Михаил Чесалин

Русская коса. Почему чемпиона поливают водой на морозе

В Москве впервые прошёл этап чемпионата мира Riders Cup по скоростному спуску на коньках. Россияне на домашней трассе показали класс.
5 февраля 2017, воскресенье. 17:15. Другие
Немногие виды спорта способны вызвать и у атлетов, и у зрителей целый коктейль чувств: смесь адреналина, страсти, зрелищности и лёгкой щепотки безумия. Скоростной спуск на коньках однозначно относится к числу тех видов спорта, которые обладают мощной энергетикой безудержного драйва. Высокая скорость, плотная, но не жёсткая контактная борьба, столкновения, падения и интрига до самой последней секунды – всё это возможно увидеть вживую. И российским болельщикам такой шанс предоставился: 4 февраля в горнолыжном клубе Леонида Тягачёва недалеко от Москвы проходил этап чемпионата мира Riders Cup по скоростному спуску на коньках. В соревнованиях принимали участие более сотни атлетов из 14 стран мира, среди которых были все лидеры российской сборной, готовые дарить зрителям настоящее зрелище.

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Российские спортсмены проявили себя как настоящие мастера на все руки. Павел Крюков и Денис Новожилов спроектировали трассу, активно участвовали в её строительстве, тестировали, а затем и принимали участие в соревнованиях. Московская трасса, которая не будет разбираться, а будет использоваться
для тренировок российских райдеров, получилась уникальной. Во-первых, появилась секция с волнами, которые, как признались Павел и Денис, они подсмотрели в соревнованиях по ВМХ-кроссу. Но главной изюминкой стала первая в истории секция с двумя пересекающимися траекториями, названная «Русская коса» (из-за внешнего сходства). Путь по мосту – более трудный, но дающий дополнительный разгон на спуске. Под мостом – более простой, надёжный, но медленный вариант, для тех, кто не хочет рисковать. Какой выбор сделать, куда повернуть, рискнуть или нет – каждый райдер должен был сам решить это за доли секунды.

В соревновательный день первыми после организаторов трассу опробовали юные спортсмены. Вроде и забавно смотреть на то, как 10-летние ребятишки в хоккейной экипировке мчатся по ледяному склону, но в то же время нельзя не восхититься их смелостью. Даже взрослые спортсмены признаются, что переживают и нервничают перед каждым спуском, а юные райдеры храбро летели к финишу, не забывая и о спортивной составляющей – желание оказаться первым никто, конечно, не отменял.
Какой выбор сделать, куда повернуть, рискнуть или нет – каждый райдер должен был сам решить это за доли секунды.
К началу соревнований вокруг трассы стали собираться зрители. В основном, конечно, отдыхающие и катающиеся в окрестностях на горных лыжах и сноубордах и привлечённые музыкой и голосами ведущих. Конечно, с тем великолепием, что было на этапе чемпионата мира в Марселе, сравнить было непросто. Но российский скоростной спуск пока лишь находится в начале своего пути. Возможно, и в России когда-нибудь пройдёт этап в центре Москвы, который посетят десятки тысяч человек. Любое большое дело, как известно, начинается с первого шага. И этот шаг на трассу сделал опытный Андрей Лавров – в соревнованиях он не участвовал, просто показывал зрителям, как правильно преодолевать трассу, не забывая при этом и о зрелищных трюках.
Фото: Денис Клеро
«Одному кататься, конечно, весело, но в четвёрках будет „замес“, – пообещал Андрей, спустившись к журналистам. – Трудно сказать, какой путь лучше, каждому придётся выбирать. Трасса несложная, но интересная. Льда много, трасса широкая, и здесь есть всё для тактической борьбы, для возникновения настоящего шоу. Честно говоря, когда я ехал сюда, то не ожидал, что будет столько спортсменов из разных стран. Пока я не залез наверх, и представить себе не мог, что будет столько зрителей. Уровень, конечно, очень хороший, с учётом того, что параллельно проходит этап Red Bull Crashed Ice. Организаторы постарались, сделали всё на славу, всё на высоком уровне!»
Фото: Денис Клеро

Андрей Лавров зрителей, конечно, порадовал, однако они ожидали старта соревнований, предвкушая контактную борьбу сразу четырёх спортсменов в каждом забеге. Райдеры потихоньку пошли вверх по склону, и это было похоже на настоящий карнавал, поскольку яркая форма – неотъемлемый атрибут скоростного спуска на коньках. Атлеты ведь проносятся вниз так быстро, что порой распознать его можно только по цвету его формы или каким-то другим элементами экипировки: Денис Новожилов, например, выступает в платке, закрывающем шею. Этот платок, кстати, на московском этапе сыграл со своим обладателем злую шутку, в решающий момент зацепившись за ограждение трассы.
К решающим забегам стало понятно, что на общем фоне выделяются лидеры российской команды.
За день до соревнований все спортсмены, принимавшие участие в турнире, прошли квалификацию – преодолели 400 метров дистанции на время. До основного старта были допущены 64 атлеты. Правила просты: из каждого забега дальше проходят спортсмены занявшие первое и второе места – так вплоть до финала. Забеги первого раунда понеслись один за одним. И почти сразу же стали понятны две вещи. Первая – мало кто готов рисковать и взбираться по альтернативной траектории на мост. Лишь Павел Крюков один раз сумел воспользоваться преимуществом дополнительного маршрута. Второе – как только райдеры долетают до финишной зоны и тормозят, они тут же прекращают соперничество и снова становятся товарищами. Многие проигравшие поздравляли победителей, а те наоборот подбадривали атлетов, показавших не лучший результат.
Фото: Денис Клеро
К решающим забегам стало понятно, что на общем фоне выделяются лидеры российской команды. Они внешне легко превосходили своих конкурентов из-за рубежа и пробивали себе путь к финалу. В итоге в решающем забеге принимали участие сразу четыре российских спортсмена. Однако менее интригующей борьба за медали оттого не стала. Те самые 40 секунд, которые спортсмены тратят на преодоление трассы, пролетели словно миг. И первым из этого стремительно сражения вырвался не многоопытный лидер Денис Новожилов, не любимец публики Дмитрий Мурлычкин, а Герман Титов, который столь впечатляющим результатом, казалось, и сам был обескуражен.

«Эмоции меня просто переполняют. Никакой усталости я не чувствую, готов ещё пару раз прокатиться. Это невероятно! Первый в истории Riders Cup на нашей земле, весь пьедестал российский – это большой успех для нас. Я очень рад, что мы это сделали. Поначалу было тяжеловато, но сегодня я почувствовал в себе силу, чтобы победить. Я очень волновался, когда вчера увидел, с какими сильными соперниками мне придётся сражаться. Но всё получилось удачно, и мне удалось одержать победу!»

Как только победитель пересёк финишную черту, к нему бросились десятки человек. Главным образом – соперники, желавшие поздравить победителя, покачать его на руках и по традиции скоростного спуска на коньках полить его водой, несмотря на мороз. Правда, тут же нашлись и шапка, и шарф, чтобы чемпион не простудился. Празднование было недолгим, но очень красочным и эмоциональным. Российскому триумфу, как ни странно, радовались даже некоторые иностранные спортсмены. В целом же первый в российской истории Riders Cup, конечно, удался. Трасса спортсменам понравилась, призовую тройку составили россияне, и зрители покидали соревнования с улыбками на лицах, несмотря на крепчающий мороз. В том, что они и в следующий раз захотят прочувствовать драйв скоростного спуска на коньках, можно даже не сомневаться.
Фото: Денис Клеро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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