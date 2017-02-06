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175 лет назад 2016
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Светлана Слепцова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Без старых дрожжей. Что ждёт женскую сборную на чемпионате мира

Внезапная Акимова, дремлющая Подчуфарова, злая Слепцова и позитивная Виролайнен. Как из них собрать «дрим тим»?
6 февраля 2017, понедельник. 13:00. Другие
Для женской сборной России успехом в Хохфильцене будет завоевание даже всего одной медали. Даже нет, не успехом, а чудом, в которое мы всё же верим, вопреки логике. Весь этот сезон проходил в творческом поиске тренеров сборной. В декабре они сделали ставку на проверенных бойцов, с января стали активно привлекать молодёжь, но она не потянула. В итоге решающий выбор сделали вновь в пользу опыта. Что это означает? Прежде всего что если мы поедем в Корею, молодёжь будет там столь же необстрелянной и неподготовленной, как и два года назад. Но на фоне прошлогоднего норвежского провала медали нужны здесь и сейчас, поэтому выбор тренеров понятен. Отступать дальше некуда.

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Татьяна Акимова, 26 лет, 10-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: блестящий этап в Нове-Место, с первой в карьере победой в спринте и подиумом в преследовании. После этого закрепилась в качестве лидера сборной и в топ-10 мирового рейтинга.

Какие гонки побежит: все. Лидер сборной должен принимать участие во всех стартах, тем более что график чемпионата мира не такой жёсткий, как кажется. Шесть стартов за две недели — обычный график на Кубке мира.

На что рассчитывать: в личных гонках может бороться за награды при идеальной стрельбе, но в последнее время её регулярно подводит «стойка», а также совершенно непонятные технические ошибки. В эстафетах оптимально подходит для второго этапа, но пока в сезоне ни разу не показала свой максимум.
Лидер сборной должен принимать участие во всех стартах, тем более что график чемпионата мира не такой жёсткий, как кажется.

Ольга Подчуфарова, 24 года, 33-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: пока попадание в десятку лучших в индивидуальной гонке в Антхольце. Хочется верить, что это начало подъёма формы Подчуфаровой с выходом на пик в Хохфильцене, где она вообще любит и умеет выступать.

Какие гонки побежит: все, кроме масс-старта. В обеих эстафетах оптимальный кандидат на роль забойщицы. Ещё на Рождественской гонке показала, что в контактной борьбе способна быстро и точно стрелять, а на не самом быстром этапе способна держать скорость в стиле Волкова, то есть не больше 20 секунд проигрыша.

На что рассчитывать: думаю, этого не знают и тренеры. По логике сезона — ни на что выдающееся, однако непредсказуемость Подчуфаровой делает её тёмной лошадкой в гонке с четырьмя рубежами.

Екатерина Глазырина, 29 лет, 32-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: эстафета в Антхольце, где отлично проявила себя на третьем этапе и стала сильным звеном команды. В личных стартах похвастать нечем.

Какие гонки побежит: пропустит первую часть чемпионата и выступит в индивидуальной гонке. В случае достойной готовности займёт место на третьем этапе эстафеты.

На что рассчитывать: даже с нулём в «индивидуалке» будет сложно рассчитывать на награды. Если пробежит эстафету на уровне Антхольца, уже оправдает своё включение в команду.
В эстафете Старых идеальный кандидат на позицию финишёра, так как имеет железные нервы и умеет держать скорость на последнем круге.

Ирина Старых, 29 лет, без рейтинга


Главные успехи сезона: блестящий чемпионат Европы с четырьмя медалями — три из которых золотые — снял сомнения по включению в состав даже у самых закоренелых скептиков. Вопрос только в том, удержит ли она эту форму до чемпионата мира.

Какие гонки побежит: спринт, преследование, индивидуальную гонку и эстафету. В эстафете идеальный кандидат на позицию финишёра, так как имеет железные нервы и умеет держать скорость на последнем круге.

На что рассчитывать: в гонках с четырьмя рубежами способна бороться за медаль, как Акимова, притом что шанс на стопроцентные попадания у неё гораздо выше. В эстафете если пробежит, как на чемпионате Европы и выпрыгнет из штанов остальная команда, может взять даже медаль.

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Светлана Слепцова, 30 лет, 74-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: четыре медали чемпионата Европы, которые позволили ей вскочить на подножку уходящего в Хохфильцен поезда. В Польше мы снова увидели злую, голодную до побед Слепцову с прежними бойцовскими качествами.

Какие гонки побежит: для начала связку спринт — преследование, а дальше в зависимости от результата эстафету. Будет конкурировать с Глазыриной за третий этап, при этом если будет намного меньше её проигрывать ходом, тренеры рискнут.

На что рассчитывать: чуда не произойдёт, и Слепцову образца сезона-2008/09 уже нам не вернуть, но побороться за двадцатку в одной из гонок Света может. Для неё это уже будет возвращением и маленькой победой над собой.
Виролайнен по логике должна быть запасной, но не удивлюсь, если тренеры поставят её бежать.

Дарья Виролайнен, 28 лет, без рейтинга


Главные успехи сезона: сложно выделить главный, так как на важных стартах их не было, но лидерство в Кубке IBU и три победы на этапах говорят сами за себя, причём совсем недавно в Осрблье Дарья показала верность непростого тренерского выбора.

Какие гонки побежит: по логике должна быть запасной, но не удивлюсь, если тренеры поставят её бежать спринт и преследование. А вот в эстафету я бы Дарью не поставил. Сложно вспомнить, когда она в последний раз её нормально бежала.

На что рассчитывать: Дарья — позитивный человек, поэтому прежде всего на создание и поддержание хорошей атмосферы в команде и готовность в случае форс-мажора заменить кого-то из подруг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Екатерина Глазырина Ирина Старых Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Татьяна Акимова
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