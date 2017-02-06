Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чемпионат мира по биатлону. Какими будут новые гонки в биатлоне
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Обогнали? Застрели. Каким может быть новый биатлон

Без права на промах, пасьюты наоборот, сохрани патрон товарищу, стреляй в лидера – как может выглядеть биатлон в недалёком будущем.
6 февраля 2017, понедельник. 17:45. Другие
В Хохфильцене уже через пару дней стартует чемпионат мира по биатлону. Лучшие спортсмены со всего мира будут бороться за 11 комплектов наград. К набору дисциплин все уже привыкли: по традиции это спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты, включая и смешанную. Но не стоит забывать о том, что наш мир меняется, и биатлон меняется вместе с ним.
Например, 30 лет назад программа чемпионатов мира была вдвое короче, и не было в ней ни пасьютов, ни масс-стартов, ни смешанной эстафеты. Нет сомнений и в том, что в будущем программа биатлонных соревнований изменится. Как именно? Сегодня мы решили это представить.

Стрелять чаще, бежать меньше


Практика современного биатлона показывает, что важнее быть быстрым лыжником, чем точным стрелком. Победы тех, кто безупречен на стрельбище, но не слишком быстр на дистанции, – это скорее исключение, поскольку самые стремительные способны выиграть у большей части соперников по минуте и больше – это цена двух-трёх штрафных кругов. Самый простой способ уравнять шансы «стрелков» и «лыжников» на победу – сделать дистанцию короче, а огневые рубежи чаще. Условный суперспринт с четырьмя рубежами и совсем небольшими кругами наверняка понравится зрителям своей непредсказуемостью, ведь тот, кто допустил ошибку на стрельбище, может просто не успеть догнать более точного, но менее быстрого соперника.
Чтобы эстафетная гонка стала интереснее, стоит оставить лишь по одному дополнительному патрону, но дать возможность передавать их на следующий этап.

Один за всех, и все за одного!


Всё новое – это хорошо забытое старое. Биатлон начинался с гонки патрулей, в которой за победу сражались целые команды. Так почему бы не вернуть подобные старты в современную биатлонную программу. Не обязательно набирать команду из четырёх человек, достаточно лишь двух-трёх спортсменов, которые побегут в связке и будут делить между собой огневые рубежи. При этом командную работу, конечно, стоит разрешить. Один атлет, например, может стрелять только лёжа, другой – только стоя, третий – бежать за всех штрафные круги. Главное правило: побеждает не та команда, чей лидер оказался на финише первым, а та, в которой быстрейшим оказался последний спортсмен.

Запасной патрон


Есть и простой способ сделать зрелищнее классическую эстафету. Сейчас, согласно правилам, у каждого атлета на огневом рубеже есть три дополнительных патрона. Чтобы гонка стала интереснее, стоит оставить лишь по одному, но дать возможность передавать их на следующий рубеж или этап. Чем точнее стреляют спортсмены на первом-втором этапах, тем комфортнее себя чувствует финишёр. Другой вариант – ограничить количество дополнительных патронов на всю команду. В этом случае появляется простор для тактики: стоит ли брать очередной дополнительный патрон или быстрее будет пробежать штрафной круг, оставив шанс промахнуться своему менее скоростному товарищу?

Гонки на выбывание


В спорте зрители обычно любят зрелищность, непредсказуемость и интригу до самого последнего мгновения. Всё это им могут обеспечить гонки на выбывание. Варианты могут быть самые разные: завершение гонки для спортсменов, занимающих последние места на очередной отсечке, – самый простой из них. Но есть и более непредсказуемые: допустил на рубежах в сумме определённое количество промахов – завершил гонку. Не уложился в определённое время, отведённое на круг или его часть, – потерял все шансы на победу, даже если шёл первым. Зрителям, скорее всего, понравится, но представители стран-аутсайдеров вряд ли будут довольны.
Чтобы уравнять шансы «стрелков» и «лыжников» на победу, дистанции можно делать короче, а огневых рубежей больше.

Без права на ошибку


Ещё один вариант гонок на выбывание наверняка понравится лучшим снайперам среди биатлонистов. Формат примерно следующий: пять огневых рубежей, и на каждом нужно сделать по одному или по два выстрела. После первого же промаха гонка для спортсмена заканчивается. Чтобы у атлетов не было желания идти по дистанции прогулочным шагом, устанавливается лимит времени на прохождение круга. Всё остальное – исключительно спортивная борьба. Бежать нужно быстро, но права на ошибку не существует!

Пасьют наоборот


Все поклонники биатлона давно привыкли к тому, что в гонке преследования самые высокие шансы на победу имеет тот, кто победил в спринте, поскольку он же и стартует первым. А можно ли перевернуть стартовый протокол пасьюта? То есть лучший спринтер стартует 60-м с солидным отставанием от того, кто едва выполнил условия попадания в гонку преследования. Нет, это не бред сумасшедшего: схема старта в обратном порядке с успехом применяется, например, в автогонках. И у условного Фуркада уже не будет возможности развлекаться на последнем круге – каждый промах будет на вес золота, а борьба на финише каждой такой гонки будет по-хорошему сумасшедшей.

Лазер – будущее биатлона


Высока вероятность, что в ближайшие годы в мире биатлона актуальным станет вопрос о целесообразности использования малокалиберного оружия. Безусловно, винтовки, которыми сейчас пользуются спортсмены – это и дань традиции, и настоящая проверка стрелковых навыков спортсмена (тот же ветер на стрельбище способен спутать стрелкам все карты). Однако лазерное оружие имеет ряд преимуществ: его легче перевозить через границы, к нему не нужны патроны, оно безопасно и позволяет взглянуть на биатлон с другого ракурса. За щитами можно будет легко поместить камеры или даже трибуны.
Ценность выстрела биатлониста может измеряться в очках, как в стрелковом спорте, – в зависимости от близости попадания к центру мишени. Стреляешь по десяткам – избегаешь штрафа.

Безусловно, ветер в таком случае перестанет быть помехой для спортсменов. Но зато станут более доступными новые идеи. Например, ценность выстрела биатлониста может измеряться в очках, как в стрелковом спорте, – в зависимости от близости попадания к центру мишени. Стреляешь по десяткам – избегаешь штрафа. А если попадаешь в пятёрки-шестёрки, то придётся пропустить вперёд более точных спортсменов.

Пистолет с одним патроном


Все перечисленные варианты при желании можно использовать если не в следующем сезоне, то в течение нескольких лет. Но кто знает, может быть, развитие технологий способно изменить биатлон до неузнаваемости. Например, добавить специальный лазерный пистолет с одним «патроном» для выстрела по любому сопернику и в любой момент гонки, хоть сразу на старте, хоть на огневом рубеже, хоть на финишной прямой. Попал – остановил «неприятеля» на 20 секунд. Попали в тебя – сам теряешь эти же секунды. Представляете, какой простор для тактики, в том числе и командной? И как круто было бы смотреть на то, как будущий Шипулин точным выстрелом останавливает будущего Фуркада в паре метров от финишной ленточки и не спеша выигрывает олимпийское золото?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Теги
Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
6 февраля 2017, понедельник
23:20 IAAF запретила смену гражданства легкоатлетами
22:33 Губерниев: на ЧМ каждому нужно бороться и доказывать, и Шипулину в том числе
22:31 Российские легкоатлеты не выступят на международной арене до ноября 2017 года
22:19 Борисов выиграл чемпионат Европы по гребле на концептах
21:59 Украденную футболку лучшего игрока Супербоула-2017 оценивают в $ 500 тыс.
20:58 Губерниев: будет странно, если М. Фуркад не возьмёт 2-3 золота на ЧМ-2017
20:23 Россияне досрочно выиграли общекомандный зачёт Универсиады в Казахстане
20:15 Скрынник: России сил во втором тайме не хватило, чтобы удержать победный счет
19:48 На Кубке мира по борьбе Россия встретится с командами США, Грузии и Азербайджана
19:07 Президент Федерации регби России подал в суд на бывшее руководство организации
18:49 Исинбаева стала послом III зимних Всемирных военных игр
18:48 Квалификационные турниры к ОИ-2018 по кёрлингу пройдут в Плзени
18:38 Баталова: ПКР сделает всё, чтобы россияне вернулись на международную арену
18:16 Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира в Иране
18:03 Усачёв вошёл в десятку на этапе Континентального кубка в Турции
18:03 11 февраля состоится премьера экстремального спектакля «Игры Монстров»
17:35 Богалий: у Шипулина самые сильные амбиции перед чемпионатом мира по биатлону
16:41 Фак не вошёл в состав сборной Словении на чемпионат мира по биатлону
15:54 Вяльбе: на «Лыжне России» увидим и членов сборной РФ. Это очень престижный старт
15:44 Колобков: собираюсь участвовать в «Лыжне России» и усиленно к этому готовлюсь
15:38 Двукратный призёр ОИ горнолыжник Иннерхофер выбыл до конца сезона
15:33 Джима, Пидгрушная, Меркушина вошли в состав сборной Украины на ЧМ по биатлону
15:04 Тренеры сборных Норвегии, Беларуси, Польши и Латвии не подписали петицию к IBU
14:42 Козыдуб стала пятой на стартовом этапе Гран-при по плаванию на открытой воде
14:41 Стал известен состав сборной РФ по фигурному катанию на юниорский чемпионат мира
13:57 Круглов: я никогда не скрывал причин своего отъезда с чемпионата мира 2009 года
13:54 Захаров — 11-й на Универсиаде в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 м
13:26 Иванушкин: недоброжелатели хотели, чтобы мы проиграли — и не только в Швеции
12:58 Архипов: решение о передаче медали Штокалову будет лишь после суда
12:43 Крюков: после своего выступления в Сочи хотелось сквозь землю провалиться
12:40 Ванелли и Бриди победили на первом этапе КМ по плаванию на открытой воде
12:09 Российские лыжники завоевали золото в эстафете на зимней Универсиаде — 2017
11:53 Олимпийский чемпион пловец Маноду начал карьеру в гандболе
11:45 Определён состав сборной Чехии по биатлону на чемпионат мира в Хохфильцене
11:19 Врач ХКМ «Зоркий» спас жизнь пассажиру самолёта
10:55 Горнолыжница Силантьева стала 15-й в слаломе на зимней Универсиаде — 2017
10:48 Конькобежец Разорёнов завоевал бронзу на Универсиаде-2017 в масс-старте
10:41 Конькобежка Присталова победила на зимней Универсиаде — 2017 в масс-старте
10:32 Д. Васильев: биатлонисты РФ могут завоевать больше одного золота на ЧМ
10:30 Сборная РФ стала 9-й на юниорском ЧМ в прыжках на лыжах с трамплина
10:10 Т. Бё: два дня на Кубке IBU были самыми тяжёлыми в моей карьере
10:05 Плющенко: через два месяца в Москве откроется моя Академия фигурного катания
10:01 Колобков: ПКР прикладывает все силы, ответного движения со стороны МПК пока нет
09:51 Фёдорова стала девятой в слоупстайле на этапе Кубка мира в Маммоте
09:45 Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на юниорском ЧМ в Парк-Сити
Все новости RSS
Как вы относитесь к вызову в сборную России по биатлону Логинова и Старых?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+