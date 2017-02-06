Обогнали? Застрели. Каким может быть новый биатлон

Стрелять чаще, бежать меньше

Чтобы эстафетная гонка стала интереснее, стоит оставить лишь по одному дополнительному патрону, но дать возможность передавать их на следующий этап.

Один за всех, и все за одного!

Запасной патрон

Гонки на выбывание

Чтобы уравнять шансы «стрелков» и «лыжников» на победу, дистанции можно делать короче, а огневых рубежей больше.

Без права на ошибку

Пасьют наоборот

Лазер – будущее биатлона

Ценность выстрела биатлониста может измеряться в очках, как в стрелковом спорте, – в зависимости от близости попадания к центру мишени. Стреляешь по десяткам – избегаешь штрафа.

Пистолет с одним патроном

В Хохфильцене уже через пару дней стартует чемпионат мира по биатлону. Лучшие спортсмены со всего мира будут бороться за 11 комплектов наград. К набору дисциплин все уже привыкли: по традиции это спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты, включая и смешанную. Но не стоит забывать о том, что наш мир меняется, и биатлон меняется вместе с ним.Например, 30 лет назад программа чемпионатов мира была вдвое короче, и не было в ней ни пасьютов, ни масс-стартов, ни смешанной эстафеты. Нет сомнений и в том, что в будущем программа биатлонных соревнований изменится. Как именно? Сегодня мы решили это представить.Практика современного биатлона показывает, что важнее быть быстрым лыжником, чем точным стрелком. Победы тех, кто безупречен на стрельбище, но не слишком быстр на дистанции, – это скорее исключение, поскольку самые стремительные способны выиграть у большей части соперников по минуте и больше – это цена двух-трёх штрафных кругов. Самый простой способ уравнять шансы «стрелков» и «лыжников» на победу – сделать дистанцию короче, а огневые рубежи чаще. Условный суперспринт с четырьмя рубежами и совсем небольшими кругами наверняка понравится зрителям своей непредсказуемостью, ведь тот, кто допустил ошибку на стрельбище, может просто не успеть догнать более точного, но менее быстрого соперника.Всё новое – это хорошо забытое старое. Биатлон начинался с гонки патрулей, в которой за победу сражались целые команды. Так почему бы не вернуть подобные старты в современную биатлонную программу. Не обязательно набирать команду из четырёх человек, достаточно лишь двух-трёх спортсменов, которые побегут в связке и будут делить между собой огневые рубежи. При этом командную работу, конечно, стоит разрешить. Один атлет, например, может стрелять только лёжа, другой – только стоя, третий – бежать за всех штрафные круги. Главное правило: побеждает не та команда, чей лидер оказался на финише первым, а та, в которой быстрейшим оказался последний спортсмен.Есть и простой способ сделать зрелищнее классическую эстафету. Сейчас, согласно правилам, у каждого атлета на огневом рубеже есть три дополнительных патрона. Чтобы гонка стала интереснее, стоит оставить лишь по одному, но дать возможность передавать их на следующий рубеж или этап. Чем точнее стреляют спортсмены на первом-втором этапах, тем комфортнее себя чувствует финишёр. Другой вариант – ограничить количество дополнительных патронов на всю команду. В этом случае появляется простор для тактики: стоит ли брать очередной дополнительный патрон или быстрее будет пробежать штрафной круг, оставив шанс промахнуться своему менее скоростному товарищу?В спорте зрители обычно любят зрелищность, непредсказуемость и интригу до самого последнего мгновения. Всё это им могут обеспечить гонки на выбывание. Варианты могут быть самые разные: завершение гонки для спортсменов, занимающих последние места на очередной отсечке, – самый простой из них. Но есть и более непредсказуемые: допустил на рубежах в сумме определённое количество промахов – завершил гонку. Не уложился в определённое время, отведённое на круг или его часть, – потерял все шансы на победу, даже если шёл первым. Зрителям, скорее всего, понравится, но представители стран-аутсайдеров вряд ли будут довольны.Ещё один вариант гонок на выбывание наверняка понравится лучшим снайперам среди биатлонистов. Формат примерно следующий: пять огневых рубежей, и на каждом нужно сделать по одному или по два выстрела. После первого же промаха гонка для спортсмена заканчивается. Чтобы у атлетов не было желания идти по дистанции прогулочным шагом, устанавливается лимит времени на прохождение круга. Всё остальное – исключительно спортивная борьба. Бежать нужно быстро, но права на ошибку не существует!Все поклонники биатлона давно привыкли к тому, что в гонке преследования самые высокие шансы на победу имеет тот, кто победил в спринте, поскольку он же и стартует первым. А можно ли перевернуть стартовый протокол пасьюта? То есть лучший спринтер стартует 60-м с солидным отставанием от того, кто едва выполнил условия попадания в гонку преследования. Нет, это не бред сумасшедшего: схема старта в обратном порядке с успехом применяется, например, в автогонках. И у условного Фуркада уже не будет возможности развлекаться на последнем круге – каждый промах будет на вес золота, а борьба на финише каждой такой гонки будет по-хорошему сумасшедшей.Высока вероятность, что в ближайшие годы в мире биатлона актуальным станет вопрос о целесообразности использования малокалиберного оружия. Безусловно, винтовки, которыми сейчас пользуются спортсмены – это и дань традиции, и настоящая проверка стрелковых навыков спортсмена (тот же ветер на стрельбище способен спутать стрелкам все карты). Однако лазерное оружие имеет ряд преимуществ: его легче перевозить через границы, к нему не нужны патроны, оно безопасно и позволяет взглянуть на биатлон с другого ракурса. За щитами можно будет легко поместить камеры или даже трибуны.Безусловно, ветер в таком случае перестанет быть помехой для спортсменов. Но зато станут более доступными новые идеи. Например, ценность выстрела биатлониста может измеряться в очках, как в стрелковом спорте, – в зависимости от близости попадания к центру мишени. Стреляешь по десяткам – избегаешь штрафа. А если попадаешь в пятёрки-шестёрки, то придётся пропустить вперёд более точных спортсменов.Все перечисленные варианты при желании можно использовать если не в следующем сезоне, то в течение нескольких лет. Но кто знает, может быть, развитие технологий способно изменить биатлон до неузнаваемости. Например, добавить специальный лазерный пистолет с одним «патроном» для выстрела по любому сопернику и в любой момент гонки, хоть сразу на старте, хоть на огневом рубеже, хоть на финишной прямой. Попал – остановил «неприятеля» на 20 секунд. Попали в тебя – сам теряешь эти же секунды. Представляете, какой простор для тактики, в том числе и командной? И как круто было бы смотреть на то, как будущий Шипулин точным выстрелом останавливает будущего Фуркада в паре метров от финишной ленточки и не спеша выигрывает олимпийское золото?