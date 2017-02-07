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175 лет назад 2016
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Герман Титов
Фото: Денис Клеро
Текст: Михаил Чесалин

Титов: скорость, адреналин – и страх не чувствуется!

Победитель московского этапа ЧМ Riders Cup по скоростному спуску на коньках – о страхе, адреналине и желании бороться с мировыми лидерами.
7 февраля 2017, вторник. 10:30. Другие
4 февраля в горнолыжном клубе Леонида Тягачёва недалеко от Москвы состоялся этап чемпионата мира Riders Cup по скоростному спуску на коньках. Более сотни атлетов из 14 стран мира приехали в Россию, чтобы побороться за рейтинговые очки, медали и памятные призы. Домашние борта помогли российским спортсменам: по итогам этапа именно хозяева трассы расположились на первых четырёх местах. Но победитель оказался неожиданным. Герман Титов в финальном забеге обошёл признанных лидеров сборной и добился самого серьёзного успеха в своей спортивной карьере. А получив заслуженную медаль и морозный душ, рассказал о своих ярких впечатлениях.

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– Герман, расскажите, какие эмоции испытываете, получив золотую награду?
– Я очень рад, что мы сделали это, добились такого успеха. Это первый российский этап, и сразу российский пьедестал. Это очень важно для нашей страны. Хочется также сказать большое спасибо организаторам. Поначалу не всё было гладко, но потом я прочувствовал все силы, которые были приложены для организации этого большого праздника.

– А для вас это больше праздник или работа?
– Для зрителей это праздник, но для меня это, конечно, были соревнования (улыбается). И я очень счастлив, что сумел одержать главную пока победу в своей жизни.

– Усталость даёт о себе знать?
– Нет, она вообще пропала. Я, наверное, был более уставшим перед началом соревнований. А сейчас я очень доволен. Мне кажется, пару раз бы ещё легко скатился.

– Трудным ли для вас получился этот этап?
– Да, очень трудным. Я переживал, когда вчера увидел свою половину сетки, ведь в ней было столько сильных соперников! А особенно непросто было в финале: пришлось бороться с Денисом Новожиловым, Владиславом Кочуковым, которые здорово прибавили по ходу сезона. Я, конечно, тоже прибавлял, а потому ставил перед собой задачу к Денису подобраться. Но не думал, что смогу его обогнать. Однако у меня всё получилось!
Герман Титов

Герман Титов

Фото: Денис Клеро

– Расскажите, как готовились к московскому этапу Riders Cup.
– Основная подготовка проходила летом. Я не знал, в каких конкретно гонках буду выступать, просто готовился выйти на старт в любой момент. Но на самом деле эта победа связана с тем, что в 2017 году я непрерывно соревнуюсь на гонках Riders Cup. С начала января я ни одни выходные дома не провёл – всегда на соревнованиях. Если ты каждые выходные на горе, то очень серьёзно прогрессируешь. Ни в одном скейт-парке не получится так потренироваться, как во время реального старта на горе.

– На этом старте вы были нацелены на высокий результат?
– Конечно. Я понимал, что можно и нужно побороться с лидерами, чтобы получить очки и добраться до топ-64 мирового рейтинга. Когда приехал сюда, то и не думал, что могу дойти до финала, но потом успешно преодолел квалификацию, понял, что у меня есть уверенность в собственных силах. Она и позволила мне победить в финале.

– Что оказалось самым сложным в финальном забеге?
– Вообще, на этой трассе самое главное – выиграть старт, чтобы потом удержать позицию. Важно было сделать это и в финале. Но у меня это весь день хорошо получалось, и в решающем забеге удалось это повторить.

– Падение на волнах в 1/16 финала не выбило вас из колеи?
– Нет, всё в порядке. В следующих забегах я на этом элементе немного волновался. Но в то же время сделал вывод, что волны нужно проходить аккуратнее. И желательно отрываться от соперников как можно дальше, чтобы никто не врезался в спину.
Герман Титов

Герман Титов

Фото: Денис Клеро

– Показалось, что к заключительным забегам трасса уже была порядком разбита, это чувствовалось?
– Когда сбавлял скорость, сразу понимал, что сильно «втыкаюсь», трасса действительно немного разбилась в конце. Но если преодолевать всю трассу на скорости, то никаких проблем не было – выбоины почти не чувствуются.

– Герман, а признайтесь честно: страшно вам, когда стоите наверху?
– Когда я только начинал, делал свои первые шаги в скоростном спуске, было очень страшно. Я с такой горы, как эта, испугался бы съезжать. Но потом привыкаешь. Скорость, адреналин – и ты уже не чувствуешь страха. Не боишься и потому, что уже знаешь, как нужно проходить элементы на трассе, у тебя есть своя техника.


– Понравилась ли вам трасса? Трудная ли она, скоростная?
– Трасса достаточно скоростная, но несложная. И это совершенно правильно, поскольку на Riders Cup было много новичков. Всё, как и должно быть: нетрудно, но зрелищно.

– Пробовали в «Русской косе» проезжать по мосту?
– Нет, я всегда ехал первым, и в этом не было нужды. Передо мной никого не было, поэтому я всегда ехал по низу, не искал альтернативных маршрутов.

– Есть ли у вас какие-то серьёзные спортивные мечты?
– Есть, конечно. Очень хочется зацепиться за мировых лидеров, побороться с ними. Но для этого нам в России нужно гораздо больше работать и тренироваться. По технике мы пока даже рядом с лидерами чемпионата мира не стоим, особенно если говорить об атлетах из Северной Америки. Прибавлять нужно и в физической мощи. Что касается меня, то я в этом году больше готовился попробовать свои силы в этом виде спорта. Если бы не пошло – значит не моё это. Но вот получилось, поэтому я буду бороться дальше. Хочу проверить, смогу ли бороться с атлетами мирового уровня на равных или нет.

– Ледяная гора, которая будет здесь всю зиму, поможет в подготовке?
– Разумеется. Ледяная гора – это единственное, что может помочь. Трассу можно изменить, поставить здесь какие-то более сложные элементы и готовиться к серьёзным соревнованиям. Без ледяной горы подготовка к ним практически невозможна.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Буду готовиться к следующим соревнованиям, которые на самом деле даже более серьёзные, чем московский этап Riders Cup. В Россию ведь не приезжали лидеры чемпионата мира, которые в тот же день соревновались в рамках этапа Red Bull Crashed Ice в США. Повторюсь, что в будущем хочется, конечно, по уровню приблизиться к лучшим райдерам мира. А пока буду стараться бороться за место в топ-32.
Герман Титов

Герман Титов

Фото: Денис Клеро
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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