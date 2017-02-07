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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Представление мужской сборной России по биатлону перед ЧМ-2017
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

До дна не достанут. Что ждёт российских биатлонистов на ЧМ

Мужская сборная России едет в Хохфильцен исправлять прошлогодний провал. И все основания для этого есть.
7 февраля 2017, вторник. 12:00. Другие
Тренерский штаб мужской сборной России повёз на чемпионат мира в Хохфильцен восемь биатлонистов. С одной стороны, зачем столько, если в личных гонках бегут только четверо, с другой – есть возможность для манёвра. Кажется, что тренеры просто не уверены в части спортсменов. «Железные» места в основном составе у Антона Шипулина, Максима Цветкова и Антона Бабикова, а что касается остальных, им придётся доказывать свою состоятельность непосредственно в Австрии. С учётом всех результатов текущего сезона есть уверенность, что без медалей, как в Хольменколлене, мужская сборная России не останется.

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Антон Бабиков, 25 лет, 13-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: в нынешнем сезоне Бабиков доказал, что в хорошей форме способен бороться с кем угодно. Победа в пасьюте в Эстерсунде и третье место в масс-старте в Нове-Место тому подтверждение.
Какие гонки побежит: лучше сказать, какие не побежит — индивидуалку и смешанную эстафету. Бабиков наверняка побежит комбинацию спринт-пасьют, попадёт в масс-старт и будет бежать эстафету. В трёх проведённых в сезоне эстафетах был неизменным участником.
На что рассчитывать: в одной из личных гонок Бабиков вполне способен побороться за медаль. Судя по результатам текущего сезона, это может быть пасьют или масс-старт. В спринте шансов маловато.

Алексей Волков, 28 лет, без рейтинга


Главные успехи сезона: Волков в этом сезоне только раз появился на этапах Кубка мира, когда в Рупольдинге надёжно отработал свой этап эстафеты. В Кубке IBU привычно стабилен.
Какие гонки побежит: эстафета, индивидуальная гонка. Очевидно, что наличие Волкова в составе – возможность закрыть первый этап любой из двух эстафет.
На что рассчитывать: в индивидуалке, если Волков её побежит, – только на чудо и точную стрельбу, а в эстафете наша команда будет бороться за медали, и Алексей в её составе – тоже.
Антон наверняка способен выдержать все шесть гонок. И в эстафетах экспериментов не будет: финишёром останется Шипулин.

Евгений Гараничев, 28 лет, 33-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: сложно говорить об успехах, когда все привыкли видеть Гараничева стабильно в десятке и часто ведущим борьбу за подиум, а тут ни одного места в топ-10.
Какие гонки побежит: сложный вопрос. Индивидуалку – скорее всего. Если будет готов ногами к связке спринт-пасьют, то и их тоже. А вот в эстафетах тренерский штаб предпочтёт не рисковать. Чтобы попасть в масс-старт, Евгению нужно очень постараться.
На что рассчитывать: Евгений по объективным причинам не был готов к старту сезона, но на этапе в Антхольце уже выглядел неплохо. Но за медали ЧМ вряд ли способен побороться.

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Матвей Елисеев, 23 года, 30-е место в общем зачёте КМ


Главные успехи сезона: в личных гонках Матвей в нынешнем сезоне трижды финишировал в десятке сильнейших, и всякий раз в разных дисциплинах – спринте, пасьюте и масс-старте. На его счету и две серебряные медали в эстафетах в Поклюке и Рупольдинге. В Словении он свой этап отработал не слишком удачно, а в Германии – блестяще.
Какие гонки побежит: главный тренер сборной России Александр Касперович уже сказал, что Елисеев взят в сборную на перспективу. Иными словами, стартовать он будет только в случае какого-то форс-мажора, а так поварится, как у нас любят говорить, в соку чемпионата мира.
На что рассчитывать: поскольку Матвей будет участвовать только в тренировках, можно рассчитывать, что он будет выкладываться по полной программе и придавать мотивации остальным.
Говорить о том, что вернувшийся после дисквалификации Логинов сходу станет призёром чемпионата мира – слишком смело. Но исключать такой возможности нельзя.

Александр Логинов, 25 лет, без рейтинга


Главные успехи сезона: Логинов ни в одной из проведённых в этом сезоне гонок не опускался ниже четвёртого места. Правда, было это на этапах Кубка IBU и на чемпионате Европы, но всё же такая стабильность радует.
Какие гонки побежит: все, если тренерский штаб готов пойти на риск, связанный с известными обстоятельствами.
На что можно рассчитывать: говорить о том, что вернувшийся после дисквалификации Логинов сходу станет призёром чемпионата мира, слишком смело. Но исключать такой возможности нельзя. Особенно в эстафете, где Логинов точно лишним не будет.

Дмитрий Малышко, 29 лет, 34-е место в общем зачёте Кубка мира


Главные успехи сезона: шестое место в спринте в Рупольдинге.
Какие гонки побежит: скорее всего, как и Елисеев, будет чувствовать дух чемпионата мира.
На что рассчитывать: даже на этапах Кубка IBU не смог одержать ни одной победы, а на чемпионате Европы провалился. Так что рассчитывать, как ни печально, не на что.

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Цветков – надёжный забойщик в эстафетах и бежит быстрее Волкова, так что рассчитывать нужно именно на его успешные выступления в эстафетах.

Максим Цветков, 25 лет, 9-е место в общем зачёте Кубка мира


Главные успехи сезона: второе место в пасьюте в Эстерсунде и две медали в эстафетных гонках.
Какие гонки побежит: все, но тут возможны варианты. Всё зависит от того, выдержит ли Цветков такую нагрузку или тренерский штаб даст ему возможность отдохнуть от индивидуалки, например.
На что рассчитывать: Цветков – надёжный забойщик в эстафетах и бежит быстрее Волкова, так что рассчитывать нужно именно на его успешные выступления в эстафетах. Способен, как и Бабиков, побороться за медаль в пасьюте и масс-старте.

Антон Шипулин, 29 лет, 2-е место в общем зачёте Кубка мира


Главные успехи сезона: шесть подиумов в личных гонках, первая в карьере победа в индивидуалке в любимом Антхольце, два серебра в эстафетах. Шипулин – второй в Кубке мира — и этим всё сказано.
Какие гонки побежит: все, и тут без вариантов. Антон наверняка способен выдержать все шесть гонок. И в эстафетах экспериментов не будет: финишёром останется Шипулин.
На что рассчитывать: У Шипулина пять медалей с чемпионатов мира – и ни одной золотой. Можно рассчитывать и на пополнение коллекции, и на то, что серия выступлений без золотых наград прервётся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Алексей Волков Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Евгений Гараничев Максим Цветков Матвей Елисеев
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