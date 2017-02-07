До дна не достанут. Что ждёт российских биатлонистов на ЧМ

Антон Бабиков, 25 лет, 13-е место в общем зачёте КМ

Алексей Волков, 28 лет, без рейтинга

Антон наверняка способен выдержать все шесть гонок. И в эстафетах экспериментов не будет: финишёром останется Шипулин.

Евгений Гараничев, 28 лет, 33-е место в общем зачёте КМ

Матвей Елисеев, 23 года, 30-е место в общем зачёте КМ

Говорить о том, что вернувшийся после дисквалификации Логинов сходу станет призёром чемпионата мира – слишком смело. Но исключать такой возможности нельзя.

Александр Логинов, 25 лет, без рейтинга

Дмитрий Малышко, 29 лет, 34-е место в общем зачёте Кубка мира

Цветков – надёжный забойщик в эстафетах и бежит быстрее Волкова, так что рассчитывать нужно именно на его успешные выступления в эстафетах.

Максим Цветков, 25 лет, 9-е место в общем зачёте Кубка мира

Антон Шипулин, 29 лет, 2-е место в общем зачёте Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России повёз на чемпионат мира в Хохфильцен восемь биатлонистов. С одной стороны, зачем столько, если в личных гонках бегут только четверо, с другой – есть возможность для манёвра. Кажется, что тренеры просто не уверены в части спортсменов. «Железные» места в основном составе у, а что касается остальных, им придётся доказывать свою состоятельность непосредственно в Австрии. С учётом всех результатов текущего сезона есть уверенность, что без медалей, как в Хольменколлене, мужская сборная России не останется.: в нынешнем сезоне Бабиков доказал, что в хорошей форме способен бороться с кем угодно. Победа в пасьюте в Эстерсунде и третье место в масс-старте в Нове-Место тому подтверждение.: лучше сказать, какие не побежит — индивидуалку и смешанную эстафету. Бабиков наверняка побежит комбинацию спринт-пасьют, попадёт в масс-старт и будет бежать эстафету. В трёх проведённых в сезоне эстафетах был неизменным участником.: в одной из личных гонок Бабиков вполне способен побороться за медаль. Судя по результатам текущего сезона, это может быть пасьют или масс-старт. В спринте шансов маловато.: Волков в этом сезоне только раз появился на этапах Кубка мира, когда в Рупольдинге надёжно отработал свой этап эстафеты. В Кубке IBU привычно стабилен.: эстафета, индивидуальная гонка. Очевидно, что наличие Волкова в составе – возможность закрыть первый этап любой из двух эстафет.: в индивидуалке, если Волков её побежит, – только на чудо и точную стрельбу, а в эстафете наша команда будет бороться за медали, и Алексей в её составе – тоже.: сложно говорить об успехах, когда все привыкли видеть Гараничева стабильно в десятке и часто ведущим борьбу за подиум, а тут ни одного места в топ-10.: сложный вопрос. Индивидуалку – скорее всего. Если будет готов ногами к связке спринт-пасьют, то и их тоже. А вот в эстафетах тренерский штаб предпочтёт не рисковать. Чтобы попасть в масс-старт, Евгению нужно очень постараться.: Евгений по объективным причинам не был готов к старту сезона, но на этапе в Антхольце уже выглядел неплохо. Но за медали ЧМ вряд ли способен побороться.: в личных гонках Матвей в нынешнем сезоне трижды финишировал в десятке сильнейших, и всякий раз в разных дисциплинах – спринте, пасьюте и масс-старте. На его счету и две серебряные медали в эстафетах в Поклюке и Рупольдинге. В Словении он свой этап отработал не слишком удачно, а в Германии – блестяще.: главный тренер сборной России Александр Касперович уже сказал, что Елисеев взят в сборную на перспективу. Иными словами, стартовать он будет только в случае какого-то форс-мажора, а так поварится, как у нас любят говорить, в соку чемпионата мира.: поскольку Матвей будет участвовать только в тренировках, можно рассчитывать, что он будет выкладываться по полной программе и придавать мотивации остальным.: Логинов ни в одной из проведённых в этом сезоне гонок не опускался ниже четвёртого места. Правда, было это на этапах Кубка IBU и на чемпионате Европы, но всё же такая стабильность радует.: все, если тренерский штаб готов пойти на риск, связанный с известными обстоятельствами.: говорить о том, что вернувшийся после дисквалификации Логинов сходу станет призёром чемпионата мира, слишком смело. Но исключать такой возможности нельзя. Особенно в эстафете, где Логинов точно лишним не будет.: шестое место в спринте в Рупольдинге.: скорее всего, как и Елисеев, будет чувствовать дух чемпионата мира.: даже на этапах Кубка IBU не смог одержать ни одной победы, а на чемпионате Европы провалился. Так что рассчитывать, как ни печально, не на что.: второе место в пасьюте в Эстерсунде и две медали в эстафетных гонках.: все, но тут возможны варианты. Всё зависит от того, выдержит ли Цветков такую нагрузку или тренерский штаб даст ему возможность отдохнуть от индивидуалки, например.: Цветков – надёжный забойщик в эстафетах и бежит быстрее Волкова, так что рассчитывать нужно именно на его успешные выступления в эстафетах. Способен, как и Бабиков, побороться за медаль в пасьюте и масс-старте.: шесть подиумов в личных гонках, первая в карьере победа в индивидуалке в любимом Антхольце, два серебра в эстафетах. Шипулин – второй в Кубке мира — и этим всё сказано.: все, и тут без вариантов. Антон наверняка способен выдержать все шесть гонок. И в эстафетах экспериментов не будет: финишёром останется Шипулин.: У Шипулина пять медалей с чемпионатов мира – и ни одной золотой. Можно рассчитывать и на пополнение коллекции, и на то, что серия выступлений без золотых наград прервётся.