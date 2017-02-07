Досрочный вопрос. Сборная России: кому куда бежать?

>>> До дна не достанут. Что ждёт российских биатлонистов на ЧМ
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— В обеих эстафетах последний этап должен быть за Шипулиным. Экспериментов достаточно было на Кубке мира. Третий этап я бы отдал Логинову, надеюсь, он ещё сохраняет форму. Он доказал свою стабильность во многих гонках. У женщин поставил бы на второй этап Акимову как лидера команды, а на первый поставил бы Старых. Ирина также заслужила стартовать в любой гонке. Уже по итогам первого старта и состояния спортсменов будет понятно, кому бежать личные гонки.
Резцова: У женщин… Если скажу, что Виролайнен, то меня все убьют (смеётся)! Но её не поставят сто процентов.
Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»
— Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков — это те люди, на которых тренеры делают ставку. Они являются железобетонными эстафетчиками. Вопрос только в четвёртом участнике. В последний момент взяли в команду Александра Логинова. Есть Матвей Елисеев, который хоть и не очень удачно проводит личные гонки, но вполне способен помочь в эстафете. Женщинам мешает то чрезмерное волнение, то осознание ответственности, то недостаточная физическая подготовка. Татьяна Акимова в нынешнем сезоне уже доказала, что может не просто на равных бегать с сильнейшими биатлонистками, а убегать от них и стрелять лучше них. С Ольгой Подчуфаровой история другая. Спортсменка выхолощена на данный момент. Екатерина Глазырина пригодится для эстафеты, но в личных гонках у неё пока не клеится.
>>> Без старых дрожжей. Что ждёт женскую сборную на чемпионате мира
Анфиса Резцова, двукратная олимпийская чемпионка
— На смешанную эстафету у мужчин я бы поставила Волкова и Шипулина. У женщин… Если скажу, что Виролайнен, то меня все убьют (смеётся)! Но её не поставят сто процентов. Тогда поставила бы Старых и Акимову. Таким вижу оптимальный состав сборной России на смешанную эстафету.
Ткаченко: В спринте должны бежать Шипулин, Бабиков, Логинов и Цветков, но по последнему есть сомнения. Что-то под конец январских этапов он уже «ласты склеил», а такая же ситуация была в прошлом году.
Владимир Аликин, олимпийский чемпион
— Прежде чем говорить о составах, надо дождаться 8 февраля. Наша команда повезла туда восемь человек, хотя аккредитацию получают шесть. Видимо, они ждут какого-то решения и перестраховываются. Не знаю, стоит ли рисковать ставить Логинова и Старых в смешанную эстафету. Шипулин и Акимова побегут точно, а что делать с остальными, я не знаю. У женщин можно рискнуть поставить Слепцову, а у ребят Бабикова или даже Гараничева. В индивидуальную гонку надо ставить стрелков, а в спринт бегунков. Я бы на спринт поставил Шипулина, Цветкова, Бабикова и Гараничева. Про женскую команду говорить пока не хочу. Мне не нравится, что на Гараничева навесили ярлык не эстафетного бойца. Ну завалил он пару эстафет, но всякое бывает со спортсменами, надо просто больше доверять людям. В начале сезона он был не в форме, а сейчас уже оклемался.
Юрий Кашкаров, олимпийский чемпион
— Так как смешанная эстафета теперь олимпийский вид программы, её должны бежать сильнейшие. Я бы поставил у женщин Глазырину и Акимову, а у мужчин Шипулин и Цветков или Бабиков, кто из них лучше на данный момент. Шипулин, я считаю, должен бежать все дистанции. Помимо него в спринт я бы поставил Бабикова, Цветкова и Гараничева или Логинова. У женщин включил бы Слепцову, Старых, Акимова и Глазырину или Виролайнен. В индивидуальных гонках провёл бы небольшую ротацию. У мужчин можно добавить Логинова, а у женщин обязательно поставить стрелков Глазырину и Подчуфарову. Эстафету же стоит выбирать по спортивному принципу, по итогам личных гонок.
Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион
— В смешанную эстафету нужно ставить Шипулина и Цветкова либо Бабикова, а у женщин Акимову и Старых. Можно рассмотреть и кандидатуру Логинова. Тренерам виднее, кто из этих троих сейчас в лучшем состоянии. В индивидуальной гонке должны выступать спортсмены, способные пройти четыре рубежа на ноль. Я считаю, что Шипулину не надо бегать всю программу. 20 км ему лучше пропустить, потому что на эту гонку тратится много энергии и потом тяжело отойти. Парню нужно дать время, чтобы восстановиться перед другими гонками. Вместо него можно дать шанс Гараничеву. Многое будет зависеть и от самочувствия других лидеров. Не уверен, что Волков и Малышко побегут хоть какую-то дисциплину. У женщин Старых и Акимова должны бежать всю программу, а остальных можно разделить. В «индивидулке» стрельба будет сильно влиять на результат, так как в Хохфильцене много ходом не отыграешь».
Васильев: Я считаю, что Шипулину не надо бегать всю программу. 20 км ему лучше пропустить, потому что на эту гонку тратится много энергии и потом тяжело отойти.
Михаил Ткаченко, бывший старший тренер мужской сборной России
— В смешанной эстафете надо использовать сильнейших спортсменов. У женщин я вижу в составе Акимову и, скорее всего, Старых. По мужикам обязательно должен бежать Шипулин, а вместе с ним Логинов или Бабиков. В спринте должны бежать Шипулин, Бабиков, Логинов и Цветков, но по последнему есть сомнения. Что-то под конец январских этапов он уже ласты склеил, а такая же ситуация была в прошлом году, поэтому как вариант можно рассмотреть и Гараничева. У женщин должны бежать Акимова, Старых, Глазырина и я бы поставил Дарью Виролайнен.
Наше мнение
Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»
— В эстафетах Подчуфарова отлично подходит на роль забойщицы, Старых и Шипулин на роль финишёров. Поэтому в миксте поставил бы Подчуфарову, Акимову, Бабикова и Шипулина. В спринте у мужчин к ним можно добавить Цветкова и Гараничева, а в индивидуальной гонке можно проверить Логинова и Волкова, в том числе с прицелом на эстафету. У женщин спринт должны бежать Акимова, Подчуфарова, Старых и Слепцова, а в индивидуальной гонке последнюю может заменить Глазырина. Но это сейчас всё так красиво выглядит на бумаге. Стартует чемпионат, будут форс-мажоры, перестановки и сюрпризы.