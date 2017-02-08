На край света и назад! Узнай биатлонистку своей мечты

Стартующий чемпионат мира по биатлону – ещё один повод вспомнить о том, сколько же великолепных девушек подарил нам этот вид спорта. Есть среди них и непобедимые чемпионки, и неотразимые красавицы. Естественно, у каждого поклонника биатлона свой идеал. Должна ли она быстро бежать или точно стрелять? Будет ли говорить по-русски или ездить на дорогих машинах? А может быть, она любит ходить на футбол или на рыбалку? Пришло время выяснить, кто же она — твоя идеальная биатлонная любовь.