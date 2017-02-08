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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Антон — чемпион, Света — не конфета. Как оценили сборную России

Оценки биатлонистов не совпадают с их местом в общем зачёте. Почему Антона Бабикова все любят, а Светлану Слепцову засыпали двойками?
8 февраля 2017, среда. 13:15. Другие
В нашей рубрике «Оценки за биатлон» на протяжении декабря и января после каждого этапа специалисты, болельщики и журналисты оценивали сборную России. Перед чемпионатом мира самое время подвести промежуточные итоги. Кто к сдаче сессии подошёл с двойками по ходу семестра, а кто был в числе успевающих? Кто может считать себя любимцем фанатов, а на ком строгие специалисты поставили крест?

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Антон Бабиков — средний балл 7,56 (специалисты — 8, болельщики — 8,08, журналисты 6,58)


Антон Бабиков стал одним из главных открытий этого сезона, а потому получает самые высокие оценки. За отличную гонку преследования в Эстерсунде он получил две десятки из трёх, а ещё одну за удачное выступление в Нове-Место. Однако с успехами обязательно вырастут и ожидания, и в дальнейшем высшие баллы будут даваться младшему Антону не так легко.

Антон Шипулин — средний балл 7,14 (специалисты — 7,58, болельщики 6,75, журналисты — 7,08)


Примечательно, что самый низкий балл Антону поставили болельщики. Они ждали от него побед с первого этапа, а наш лидер, хоть и стабильно шёл в тройке лучших в тотале, допускал откровенные неудачи и не оправдывал ожиданий в пользу Антхольца. Специалисты и журналисты оценивали его старания более взвешенно. Антон-старший получил две десятки за Поклюку и Антхольц, которые он может считать своими трассами, но за выступление в Эстерсунде удостоился тройки от болельщика.
Самый низкий балл Антону поставили болельщики. Они ждали от него побед с первого этапа, а наш лидер, хоть и стабильно шёл в тройке лучших в тотале, допускал откровенные неудачи.

Максим Цветков — средний балл 7,06 (специалисты — 7,41, болельщики — 7,25, журналисты — 6,5)


Главный плюс Максима — стабильность, поэтому и большого разброса в оценках у него нет. Журналисты оценивают его скромнее всех, потому что 6,5 — это как раз стабильная оценка чуть выше среднего. Десятки Максим удостоился только за Поклюку, но и низких баллов сумел избежать.

Матвей Елисеев — средний балл — 6,22 (специалисты — 6,33, болельщики — 7,17, журналисты — 5,17)


Болельщики были в восторге от Матвея и оценили его выше Шипулина даже при всех январских провалах. Дело в том, что сам факт того, что москвич закрепился в основном составе, стал для них сюрпризом. Специалисты и журналисты в оценках более сдержанны, потому и на чемпионат мира он попал только запасным. Две девятки Матвей получил за Нове-Место, где вышел на пик формы, а за провальный Антхольц удостоился двойки от профессора Гибадуллина.

Евгений Гараничев — средний балл — 6,07 (специалисты — 6,4, болельщики — 6,2, журналисты — 5,6)


Евгений Гараничев получил ровные средние оценки, которые и отражают его уровень в нынешнем сезоне. Откровенно он борозду не портит, но и глубоко пока не пашет, а потому в команде претендует на роль четвёртого-пятого номера. Единственную девятку он получил от щедрой болельщицы в Антхольце.

Дмитрий Малышко — средний балл — 5,7 (специалисты — 5,5, болельщики — 5,9, журналисты — 5,7)


Дмитрия Малышко из участников чемпионата мира оценили ниже всех, особенно его декабрьские выступления. Щедрую девятку за Рупольдинг ему неожиданно выставил земляк Дмитрий Васильев, а болельщики поставили двойку за провал в Эстерсунде и тройку за блёклое выступление в Нове-Место.
Дмитрия Малышко из участников чемпионата мира оценили ниже всех, особенно его декабрьские выступления. Щедрую девятку за Рупольдинг ему неожиданно выставил земляк Дмитрий Васильев.

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Татьяна Акимова — средний балл — 7,28 (специалисты — 6,92, болельщики — 8,08, журналисты — 6,83)


Восторг болельщиков от Тани понятен. Вчерашняя дебютантка закрепилась в десятке лучших в мире и одержала первую победу. Поэтому за Нове-Место она получила три десятки (единственный случай за сезон). Также от болельщиков получила 9,5 за Оберхоф и 10 за Антхольц.

Екатерина Глазырина — средний балл — 5,73 (специалисты — 5,58, болельщики — 6,7, журналисты — 5,08)


Екатерина Глазырина выступала на всех этапах неброско, но получила некоторое снисхождение от болельщиков в связи с её возвращением. Результатом этого стала десятка за отличный этап в эстафете. В то же время выступление Кати в Нове-Место, где она не попала в преследование, болельщики оценили двойкой.

Ольга Подчуфарова — средний балл — 5,14 (специалисты — 5,67, болельщики — 4,92, журналисты 4,83)


А вот от Ольги Подчуфаровой после прошлогоднего прорыва ждут большего. Её места в четвёртом десятке не удовлетворяют ни болельщиков, ни журналистов. Юрий Кашкаров оценил её выступление в Нове-Место на 9,5 за хороший эстафетный этап, а за невнятное выступление в Оберхофе и Рупольдинге она получила две двойки и тройку.

Светлана Слепцова — средний балл — 4,22 (специалисты — 4,5, болельщики — 3,67, журналисты — 4,5)


Светлана выступала только на декабрьских этапах Кубка мира и успела получить самые низкие баллы среди всех участников чемпионата мира. Особенно досталось Свете от болельщиков, один из которых выставил двойку за этап в Нове-Место. Но в Хохфильцене ей выпал шанс реабилитироваться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Светлана Слепцова Татьяна Акимова Оценки за биатлон
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