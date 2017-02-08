Пьяница или развратник? Всё о столице ЧМ по биатлону

9 февраля в Хохфильцене стартует чемпионат мира. Австрийский городок в предгорьях Альп встретил его участников туманной, но тёплой погодой. На протяжении двух недель соревнований здесь днём будет от нуля до четырёх градусов, а ночной мороз поможет сохранить трассу. Она считается не самой сложной, но интересной и достаточно скоростной. Самым сложным является подъём перед огневым рубежом, который практически не оставляет возможности для полноценного отдыха, а в контактных гонках даёт шанс решить судьбу медалей. К чемпионату мира 2017 года организаторы подготовили ряд изменений. Открыли новое здание пресс-центра ближе к стадиону, установили новые кабинки для сервисменов и обновили дорогу к стадиону.Ещё здесь выигрывал медаль Рикко Гросс, жила сборная России по футболу и выступал то ли развратник, то ли пьяница Доминик Ландентингер. А что ты знаешь о столице чемпионата мира — 2017?