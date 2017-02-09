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175 лет назад 2016
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Двое из ПростоРашино
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Двое из ПростоРашино. Лиса тявкает на солнце и мешает его восходу

Весь вечер перед стартом ЧМ-2017 наши спецкоры расслаблялись, а потом лиса, не сумевшая съесть ежа, затявкала на солнце и всех разбудила.
9 февраля 2017, четверг. 09:45. Другие

Спецкор Слюсаренко не рассуждает о прекрасном


Мы со спецкором Кругловым пишем эти строчки, глядя на вот такой кукольный вид из окна. Никаких новейших фильтров, глаз видит ровно вот то, что изображено на картинке. Хорошо в Тироле, чего уж там. Благостно. Сегодня начнётся чемпионат мира, пойдёт тяжёлая работа (смеётся), будет не до рассуждений о прекрасном. А вечером 8 февраля все мы расслабились — тем более итоги дня оказались для России даже ещё более оптимистичными, чем предполагалось ранее.

У спецкора Круглова улыбка, как у белки


Да, прошедший за закрытыми дверями экстренный и внеочередной конгресс IBU революции не совершил. Декабрьские и январские заседания исполкома мы ждали с опаской, боясь отстранения всей нашей команды и других неадекватных решений, которых требуют горячие головы. Сегодня за происходившим на конгрессе наблюдалось с широкой, доброй улыбкой во всё лицо — как у талисмана этого чемпионата мира, белки Бурли.

Чем дальше, тем больше очевидно: никаких законных оснований у IBU применить к России санкции попросту нет, а все эти письма спортсменов, гневные интервью и возмущения возвращением допингистов — чистой воды популизм. От бессилия. Сколько бы лиса ни тявкала, а полакомиться свернувшимся в клубок ежом ей не удастся.

Президент СБР Александр Кравцов, губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев в кулуарах конгресса выглядели максимально спокойными и уверенными в себе.
Такое ощущение, что они приняли для себя какое-то решение, провели черту, за которую отступать уже нельзя. Первым шагом стало включение в состав Александра Логинова и Ирины Старых, несмотря на давление со стороны IBU. Воспрепятствовать этому можно было с тем же успехом, как помешать восходу солнца.

Теперь IBU предлагает СБР самим в течение двух ближайших недель отказаться от чемпионата мира — 2021 в Тюмени. Иначе, дескать, могут возникнуть серьёзные проблемы.

Спецкор Слюсаренко требует козырей


Мне эта игра кажется рискованной, но сейчас абсолютно выигрышной тактики всё равно никто не подскажет. Пока я вижу, что IBU пытается взять российскую сторону «на понт», шаг за шагом пытаясь продавить выгодные себе решения. И спецкор Круглов прав: кажется, наши официальные лица приняли для себя зарок за определённую черту не заступать. По крайней мере перестать отступать, ориентируясь на просьбы и скрытые намёки.

Нет, понятно, что на IBU идёт давление со стороны ВАДА, и Бессеберг вынужден на это реагировать, но нам-то что до его проблем? В конце концов, рекомендация МОК не проводить в России турниры по зимним видам спорта появилась ещё летом, после публикации первой части доклада Макларена. Тогда руководство IBU её проигнорировало и не посчитало значимой. Так что изменилось с тех пор? Идти на компромисс нужно, когда ты в ответ на свою жертву получаешь что-то взамен, а что может российский биатлон сейчас получить от IBU? Выкладывайте уже козыри на стол, товарищ Бессеберг, хватит многозначительно морщить лоб и вращать глазами. Тогда и поговорим. Если у вас есть эти козыри, конечно.

А пока IBU напоминает альпийских стрелков (или как их там правильно назвать) на церемонии открытия чемпионата мира. Минимум пару минут они проделывали свои странные манипуляции с оружием, попугивая публику и фотографов на первых рядах: а вдруг эти штуки у них в руках всё же заряжены? И когда раздался долгожданный выстрел, то выглядело это уже скорее смешно, а не грозно.

Спецкор Круглов устойчиво впечатлён


Да, странная получилась церемония открытия чемпионата мира. Создалось устойчивое впечатление, что хозяева просто отбыли повинность. Конечно, церемонии открытия биатлонных чемпионатов мира — это не место для оригинальных режиссёрских ходов, но всё же на своём веку мне доводилось видеть мероприятия повеселее. Взять даже рядовые кубковые этапы в Рупольдинге, где каждую страну-участницу ведущий представляет по-своему с оригинальной музыкой, а участники шутят и поднимают настроение многотысячной толпе. Здесь же все спортсмены прошли строем под монотонные аккорды, а некоторые страны и вовсе не сочли должным почтить церемонию своим присутствием. Дети просто пронесли табличку с названием страны.

Спецкор Слюсаренко не хочет придумывать повод


Будничным оказался и выход российской сборной во главе с Антоном Бабиковым, несшим флаг. Делегация не удостоилась таких оваций от австрийских фанатов, как другие большие сборные — Германия, Франция и Норвегия, не говоря о хозяевах. Неужели мы перестали быть большой биатлонной державой? Впрочем, в нынешней ситуации то, что не освистали, уже хорошо. Ещё лучше — начиная с завтрашнего дня — заставить австрийскую публику нам аплодировать. Лучшего повода, чем смешанная эстафета, в которой команда последний раз выиграла медали чемпионата мира в 2008 году, и не придумать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
простоРашино Чемпионат мира по биатлону 2017
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