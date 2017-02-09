Двое из ПростоРашино. Лиса тявкает на солнце и мешает его восходу

Спецкор Слюсаренко не рассуждает о прекрасном

У спецкора Круглова улыбка, как у белки

Спецкор Слюсаренко требует козырей

Спецкор Круглов устойчиво впечатлён

Спецкор Слюсаренко не хочет придумывать повод

Мы со спецкоромпишем эти строчки, глядя на вот такой кукольный вид из окна. Никаких новейших фильтров, глаз видит ровно вот то, что изображено на картинке. Хорошо в Тироле, чего уж там. Благостно. Сегодня начнётся чемпионат мира, пойдёт тяжёлая работа, будет не до рассуждений о прекрасном. А вечером 8 февраля все мы расслабились — тем более итоги дня оказались для России даже ещё более оптимистичными, чем предполагалось ранее.Да, прошедший за закрытыми дверями экстренный и внеочередной конгресс IBU революции не совершил. Декабрьские и январские заседания исполкома мы ждали с опаской, боясь отстранения всей нашей команды и других неадекватных решений, которых требуют горячие головы. Сегодня за происходившим на конгрессе наблюдалось с широкой, доброй улыбкой во всё лицо — как у талисмана этого чемпионата мира, белки Бурли.Чем дальше, тем больше очевидно: никаких законных оснований у IBU применить к России санкции попросту нет, а все эти письма спортсменов, гневные интервью и возмущения возвращением допингистов — чистой воды популизм. От бессилия. Сколько бы лиса ни тявкала, а полакомиться свернувшимся в клубок ежом ей не удастся.Президент СБР, губернатор Тюменской области и член правления СБРв кулуарах конгресса выглядели максимально спокойными и уверенными в себе.Такое ощущение, что они приняли для себя какое-то решение, провели черту, за которую отступать уже нельзя. Первым шагом стало включение в состав, несмотря на давление со стороны IBU. Воспрепятствовать этому можно было с тем же успехом, как помешать восходу солнца.Теперь IBU предлагает СБР самим в течение двух ближайших недель отказаться от чемпионата мира — 2021 в Тюмени. Иначе, дескать, могут возникнуть серьёзные проблемы.Мне эта игра кажется рискованной, но сейчас абсолютно выигрышной тактики всё равно никто не подскажет. Пока я вижу, что IBU пытается взять российскую сторону «на понт», шаг за шагом пытаясь продавить выгодные себе решения. И спецкор Круглов прав: кажется, наши официальные лица приняли для себя зарок за определённую черту не заступать. По крайней мере перестать отступать, ориентируясь на просьбы и скрытые намёки.Нет, понятно, что на IBU идёт давление со стороны ВАДА, ивынужден на это реагировать, но нам-то что до его проблем? В конце концов, рекомендация МОК не проводить в России турниры по зимним видам спорта появилась ещё летом, после публикации первой части доклада. Тогда руководство IBU её проигнорировало и не посчитало значимой. Так что изменилось с тех пор? Идти на компромисс нужно, когда ты в ответ на свою жертву получаешь что-то взамен, а что может российский биатлон сейчас получить от IBU? Выкладывайте уже козыри на стол, товарищ Бессеберг, хватит многозначительно морщить лоб и вращать глазами. Тогда и поговорим. Если у вас есть эти козыри, конечно.А пока IBU напоминает альпийских стрелков (или как их там правильно назвать) на церемонии открытия чемпионата мира. Минимум пару минут они проделывали свои странные манипуляции с оружием, попугивая публику и фотографов на первых рядах: а вдруг эти штуки у них в руках всё же заряжены? И когда раздался долгожданный выстрел, то выглядело это уже скорее смешно, а не грозно.Да, странная получилась церемония открытия чемпионата мира. Создалось устойчивое впечатление, что хозяева просто отбыли повинность. Конечно, церемонии открытия биатлонных чемпионатов мира — это не место для оригинальных режиссёрских ходов, но всё же на своём веку мне доводилось видеть мероприятия повеселее. Взять даже рядовые кубковые этапы в Рупольдинге, где каждую страну-участницу ведущий представляет по-своему с оригинальной музыкой, а участники шутят и поднимают настроение многотысячной толпе. Здесь же все спортсмены прошли строем под монотонные аккорды, а некоторые страны и вовсе не сочли должным почтить церемонию своим присутствием. Дети просто пронесли табличку с названием страны.Будничным оказался и выход российской сборной во главе с, несшим флаг. Делегация не удостоилась таких оваций от австрийских фанатов, как другие большие сборные — Германия, Франция и Норвегия, не говоря о хозяевах. Неужели мы перестали быть большой биатлонной державой? Впрочем, в нынешней ситуации то, что не освистали, уже хорошо. Ещё лучше — начиная с завтрашнего дня — заставить австрийскую публику нам аплодировать. Лучшего повода, чем смешанная эстафета, в которой команда последний раз выиграла медали чемпионата мира в 2008 году, и не придумать.