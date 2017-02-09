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175 лет назад 2016
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«Динамо» – «Норильский никель
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Михаил Чесалин

Разгром, которого не ждали. «Динамо» – в полуфинале Кубка России

Мини-футбольное «Динамо» в родных стенах разгромило «Норильский никель» со счётом 9:2 и обеспечило себе выход в полуфинал Кубка России.
9 февраля 2017, четверг. 09:55. Другие

В ожидании напряжённого матча


Выиграть чемпионат России по мини-футболу может только сильная, стабильная команда. Случайного успеха здесь быть не может, ведь сначала нужно выдержать регулярный чемпионат, а затем ещё и не ошибаться в плей-офф – на это способные немногие клубы. С Кубком России, кажется, всё проще. Достаточно сломить сопротивление лишь четырёх соперников, и вот он – трофей! Однако и признанные фавориты, конечно, мечтают о завоевании кубка. Так что матчи в рамках этого турнира практически всегда получаются яркими, эмоциональными, богатыми на голы и интересными для зрителя.

Первая четвертьфинальная встреча «Динамо» и «Норильского никеля» вышла именно такой. Хозяева площадки в Норильске в начале января внешне легко повели в счёте, а подмосковная команда с большим трудом в концовке вырвала ничью.
Столь же напряжённый матч ожидался и в Щёлково. При этом можно было предположить, что «Динамо» во втором матче будет свежее, чем в первом – почти месяц команда тренировалась и восстанавливала силы после тяжёлого старта сезона. В то же время команде из-за травм не могли помочь Фернандиньо, Сирило, Сучилин и Переверзев.

Старт без раскачки


«Динамо» стартовало без раскачки, забив гол уже на второй минуте матча. Помог высокий прессинг: Погорелов ошибся в обработке мяча, а Шакиров отскок подкараулил и отправил мяч в сетку, с самого начала встречи обеспечив преимущество своей команде. Команда из Норильска же начинала довольно тяжело: к чужим воротам прорывалась резко, а сопернику позволяла многое. Уже на пятой минуте встречи Вилде должен был удваивать разницу в счёте: партнёры вывели его на убойную позицию, но удар вышел неточным.

За следующую минуту Вилде упустил ещё один шанс – Канивец ответил ему, не сумев из выгодной позиции переиграть Густаво. Впрочем, третьего гола не пришлось ждать долго. Геометрически красивая атака «Динамо» завершилась пасом Вилде на Ари и точным ударом последнего – 2:0. Начало для «Норильского никеля», конечно, было удручающим с учётом того, что команда в первые минуты явно старалась играть от обороны. Могло быть и хуже, если бы прорывы Буркова и Сергеева завершились более точными ударами. Гости могли занести к себе в актив разве что четыре гола «Динамо» к восьмой минуту.

Ощущение дежавю


К десятой минуте хозяева чуть ослабили давление. По крайней мере, опасных моментов у ворот Белова стало заметно меньше. Но «Динамо» сохраняло инициативу и, едва время первого тайма перевалило за экватор, отличилось в третий раз. Густаво – Вилде – Фукин – Робиньо – таким был маршрут мяча до его попадания в сетку. При этом Робиньо выходил с Беловым один на один и переиграл того сколь эффектно, столь же и эффективно. Второй матч четвертьфинала Кубка России был очень похож на первый: в Норильске хозяева площадки также за половину тайма сумели обеспечить себе три мяча преимущества.

Во второй половине тайма ощущение, что команды играют матч по тому же сценарию, что и месяц назад, только усилилось. Хозяева при счёте 3:0 решили притормозить в атаке, а гости наоборот пошли вперёд с желанием отыграться. Не сказать, что норильская команда стала создавать моменты один за другим. Опасных атак было лишь две, но одна из них завершилась голом: Куманькин из глубины навесил на Канивца, и тот, отправив мяч в сетку, позволил своей команде уйти на перерыв в приподнятом настроении. Месяц назад «Динамо» сумело 1:3 превратить в 3:3. Почему бы и Норильску это не сделать?
Мини-футбол. Кубок России
Четвертьфинал. Второй матч. Щёлково
8 февраля

«Динамо» (Московская область) – «Норильский никель» (Норильск) – 9:2 (3:1)
Голы: Шакиров, Ари-2, Робиньо, Фукин, Нандо-2, Сергеев, Бурков – Канивец, Чащин.

«Динамо» нарушило сценарий


В раздевалках обеих команд наверняка вспоминали первую игру в Норильске. Гости – с надеждой отыграться, хозяева – с намерением не позволить сопернику повторить сценарий январского матча. И на 31-й минуте после некоторой раскачки стало понятно, что «Динамо» гораздо ближе к своей цели. Александр Фукин за две минуты создал два опаснейших момента. В первом накрутил двух защитников, но в ворота не попал, а затем обыграл только одного футболиста «Никеля», но зато точно пробил в падении – 4:1.

На 32-й минуте футболисты «Динамо» вдвоём выходили к чужим воротам, но Вилде не сумел вывести своего партнёра на удар. Однако пятый хозяева забили совсем скоро. В быстрой атаке Шакиров аккуратно оставил мяч набегавшему Нандо, и тот вонзил мяч в угол – 5:1. «Норильскому никелю» во втором тайме явно не хватало скорости, однако бойцовского духа футболистам было не занимать. Они не оставляли надежды спасти игру и сделали шаг в сторону ничьей, несмотря на многочисленные голевые шансы «Динамо»: Чащин с углового после передачи Косыгина сумел один мяч отыграть.

Конкурс на точность


Но через минуту стало понятно, что второй гол гостей – всё же отклонение от общего игрового тренда. «Норильский никель» решил выпустить пятого полевого игрока на 39-й минуте, но едва Канивец во вратарской форме появился на площадке, его партнёры потеряли мяч, и Нандо издалека поразил пустые ворота – 6:2. Несмотря на пропущенный гол, пятый полевой всё-таки остался на площадке, и «Динамо» снова этим воспользовалось. Через минуту гости допустили ошибку при розыгрыше мяча, и Сергей Сергеев точно пробил по чужим воротам. На табло загорелось 7:2, и всё было решено.

«Норильский никель» не сдавался до самых последних минут, несмотря на то, что отыграться было невозможно. За пять минут до завершения второго тайма разница в счёте увеличилась до шести голов – Ари ещё раз поразил пустые ворота соперника. А окончательный счёт на 38-й минуте встречи установил Бурков – 9:2. Матч, который перед началом обещал зрителям упорную борьбу, неожиданно завершился разгромом. «Норильский никель» завершил борьбу за Кубок России, а «Динамо», одержав по сумме двух матчей победу, вышло в полуфинал, где встретится с «Тюменью».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Динамо
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