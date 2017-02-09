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175 лет назад 2016
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Магдалена Нойнер
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Человек без паспорта. Зачем Нойнер поддерживает бойкоты

Магдалена Нойнер была королевой биатлона. Она выиграла всё и ушла в расцвете сил. Гордо отказавшись от получения биологического паспорта.
9 февраля 2017, четверг. 12:00. Другие
Сегодня, 9 февраля, в Хохфильцене стартует очередной чемпионат мира по биатлону. И в этот же день одной из величайших биатлонисток в истории немке Магдалене Нойнер исполняется 30 лет. Первые победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира она одержала в 2007-м, а спустя пять лет завершила блистательную карьеру. Сейчас она живёт в своём родном Валльгау, вместе с мужем воспитывает двоих детей и время от времени призывает очистить мировой биатлон от допинга.

Как ворваться в мир биатлона


Магдалена Нойнер дебютировала в Кубке мира за месяц до своего 19-летия, и ей понадобился всего год, чтобы от новичка взлететь на самую вершину. 5 января 2007 года она победила в спринтерской гонке в Оберхофе, а спустя лишь месяц стала трёхкратной чемпионкой мира в Антхольце, взяв золото в спринте, преследовании и эстафете.

4 февраля 2007 года стало понятно, что Нойнер пришла всерьёз и надолго. В спринте до вершины ей не хватило совсем немного, но в гонке преследования юную Магдалену пытались догнать все тогдашние звёзды мирового биатлона, но ни у кого не получилось.

Как спасти команду и стать чемпионкой


13 марта 2011 года на чемпионате мира в Ханты-Мансийске Магдалена Нойнер провела одну из самых выдающихся гонок в карьере. В эстафете она бежала заключительный этап и ушла с отставанием от лидеров более чем в одну минуту. Но в этот день Нойнер было просто не остановить. На последний отрезок дистанции она ушла с отставанием в 25 секунды от украинки Оксаны Хвостенко, а в итоге привезла ей примерно столько же, промчавшись по дистанции как ракета.

Спустя год на последнем в карьере Нойнер чемпионате мира в Рупольдинге команда отплатила ей тем же – после крайне неудачного этапа Магдалены другие биатлонистки вытянули сборную на первое место.

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Как стать двукратной и не попасть в эстафету


Но не всегда у Нойнер были такие радужные отношения с коллегами из сборной. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Ванкувере, когда Магдалена не попала в состав эстафетной четвёрки. Внятного объяснения этому обстоятельству нет до сих пор, при этом в личных гонках тогда Нойнер выиграла две золотые и серебряную награды.

Кто-то утверждает, что остальные спортсменки просто не захотели бежать вместе с Нойнер, опасаясь, что её допинг-проба даст положительный результат и вся команда будет лишена возможной медали. Магдалене якобы вспомнили 2008-й, когда журналисты немецкого канала ARD и австрийского издания «Курьер» начали раскручивать историю с кровяным допингом, в которой оказались замешаны три десятка элитных немецких спортсменов, среди которых была и она. Но тогда Хайо Зеппельт ещё только готовился к будущим расследованиям, и скандал коснулся только велогонщиков.

Кто-то говорит, что тренерский штаб предпочёл феноменально быстрой спортсменке надёжную в стрельбе Мартину Бек, чтобы не лишиться практически гарантированной награды. Немецкая сборная в итоге завоевала бронзу.

Как шокировать весь мир


В декабре 2011 года Магдалена Нойнер сенсационно объявила о том, что по окончании сезона-2011/12 завершит спортивную карьеру. Это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Уйти из спорта на самом пике, в 25 лет? Почему?

«Для меня в жизни всегда существовали и другие вещи помимо спорт. Я всегда хотела иметь семью. Быть мамой и приходить домой. Спортивные цели для меня закончились. 100 побед в Кубке мира никогда не были для меня мотивацией. Я хотела стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и всего этого добилась. Пора начинать другую жизнь», — объяснила Нойнер.

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Но были и другие версии её ухода. Удивительным образом это решение Магдалены совпало с введением в биатлоне стероидной части биологического паспорта. В некоторых видах спорта это уже было сделано и работало: знаменитую конькобежку Клаудию Пехштайн дисквалифицировали на два года именно на основании показаний биопаспорта.

Как отстранять сборные в полном составе


Буквально пару дней назад Нойнер в интервью Stuttgarter Zeitung высказалась на тему допинга в биатлоне.

«Сборные, чьи спортсмены систематически попадаются на допинге, нужно полностью отстранять от участия в соревнованиях. Это жёсткая, но правильная мера, ведь иначе ничего не изменится, а это нанесёт удар по 98% спортсменов, которые соревнуются честно», — сказала Магдалена. В том же интервью она поддержала француза Мартена Фуркада в его намерении бойкотировать соревнования в случае нерешительности IBU в борьбе с допингом.

Это самое громкое высказывание Нойнер в отношении допинга из всех, которые она когда-либо делала. Магдалена ни разу не упомянула в этом интервью сборную России, но месяц назад она уже говорила, что IBU следовало бы с максимальным вниманием отнестись к данным из доклада Макларена. А эти данные были собраны только в отношении всего российского спорта. В общем, сама Нойнер ни в чём никогда не была уличена, но было бы совсем здорово, если бы Магдалена закончила свой призыв об отстранении словами: «Любые мои пробы можете проверить в любое время». Но этой фразы так никто и не услышал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Магдалена Нойнер
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