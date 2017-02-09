Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
13:40. Между прочим «Чемпионат» уже крепко обосновался в Хохфильцене. «Двое из ПростоРашино» подвели итоги дня открытия чемпионата мира, вспомнили другие церемонии, рассказали о внеочередном конгрессе IBU и показали ружья, которые после долгого ожидания всё-таки выстрелили.
13:30. В Хохфильцене сегодня прекрасная погода. В отличие от вчерашнего дня заснеженные альпийские пейзажи освещает яркое солнце.
13:15. Прежде чем подключаться непосредственно к биатлонным баталиям, проверьте свои знания о Хохфильцене. Кто из наших спорстменов дебютировал в этом австрийском городке, чего там добивался Рикко Гросс, кто талисман чемпионата мира — обо всём этом вы узнаете в нашем традиционном тесте.
13:00. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона! В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону, и на следующие 10 дней этот австрийский городок станет спортивным центром Европы. Ничего более важного и интересного в Старом Свете проходить не будет. Первая гонка — смешанная эстафета. Россия — претендент на медали. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня. Обещаем: будет интересно. Оставайтесь с нами!