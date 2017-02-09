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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. LIVE

Все события 9 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Новости, интересные факты, фишки дня, фото и видео — в нашей хронике.
9 февраля 2017, четверг. 13:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


13:40. Между прочим «Чемпионат» уже крепко обосновался в Хохфильцене. «Двое из ПростоРашино» подвели итоги дня открытия чемпионата мира, вспомнили другие церемонии, рассказали о внеочередном конгрессе IBU и показали ружья, которые после долгого ожидания всё-таки выстрелили.

13:30. В Хохфильцене сегодня прекрасная погода. В отличие от вчерашнего дня заснеженные альпийские пейзажи освещает яркое солнце.

13:15. Прежде чем подключаться непосредственно к биатлонным баталиям, проверьте свои знания о Хохфильцене. Кто из наших спорстменов дебютировал в этом австрийском городке, чего там добивался Рикко Гросс, кто талисман чемпионата мира — обо всём этом вы узнаете в нашем традиционном тесте.

13:00. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона! В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону, и на следующие 10 дней этот австрийский городок станет спортивным центром Европы. Ничего более важного и интересного в Старом Свете проходить не будет. Первая гонка — смешанная эстафета. Россия — претендент на медали. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня. Обещаем: будет интересно. Оставайтесь с нами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Антон Шипулин Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
9 февраля 2017, четверг
13:47 Бессеберг: раньше таких вызовов, как доклад Макларена, у меня не было
13:31 Титов переизбран на пост главы Федерации спортивной гимнастики России
13:20 «СКА-Нефтяник» разгромил «Динамо-Москва» в матче ЧР по хоккею с мячом
12:53 Титов: количество молодёжи, которая приходит в спортивную гимнастику, всё меньше
12:38 Аликин: Логинову в Кубке мира мало не покажется. Как и Старых
12:29 Лессер: к таким спортсменам, как Логинов, у меня нет уважения
12:27 Конькобежка Граф стала седьмой на ЧМ в Канныне на дистанции 3000 м
12:04 Горнолыжник Жено получил сотрясение мозга после падения на ЧМ в Швейцарии
11:47 Кравцов: глава федерации биатлона Франции подошёл ко мне и извинился за Фуркада
11:25 Паунд: IBU не мог принять решение о переносе ЧМ из Тюмени на пустом месте
10:57 Бьорндален: конгресс IBU прислушался к мнению спортсменов об ужесточении санкций
10:25 Кравцов: я попросил Бессеберга обратить внимание на слова Фуркада о Логинове
10:11 Соболь, Хлёсткина и Чен победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
09:50 Тихонов: плевать на ультиматум! Нам нельзя отказываться от чемпионата мира
09:43 Ли Хи Бом: хотим, чтоб на ОИ-2018 выступили чистые спортсмены, в том числе из РФ
09:16 Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
09:15 Белова заняла девятое место на турнире по конкуру в Австрии
00:48 Брынзак: Украина не голосовала «против» на конгрессе IBU, это неправда
00:30 Тарасова: тренер — профессия, которая передаётся из рук в руки, из уст в уста
00:27 Семёнов: если Фуркад, Бё и Эберхард будут плохо стрелять, у других будут шансы
8 февраля 2017, среда
23:51 Мазе: до прихода в сборную Норвегии я считал Свендсена высокомерным
23:19 Бессеберг: проведение ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени противоречит кодексу ВАДА
22:42 Драчёв: с ЧМ-2021 незачем торопиться, настроения в IBU могут поменяться
22:10 Дорен-Абер: боюсь разочаровать всех, выступив хуже, чем на прошлых ЧМ
21:56 Фуркад: не ставлю перед собой цель выступить лучше, чем на прошлом ЧМ
21:48 «Динамо» разгромило «Норильский никель» в 1/4 финала Кубка России
20:52 IBU сократил список подозреваемых в употреблении допинга россиян до 6 человек
20:45 Тюмень снова поборется за проведение ЧМ по биатлону, если лишится этого права
20:18 Объявлен состав российской команды на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
20:06 «Тюмень» обыграла «Синару» и вышла в полуфинал КР по мини-футболу
20:04 IBU согласился урезать квоты для стран, чьи биатлонисты попались на допинге
19:30 Кравцов: Россия не откажется от ЧМ по биатлону, возможно обращение в суд
19:26 Команды Москвы и Швейцарии вновь сыграют на турнире по поло на снегу
19:05 IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ по биатлону в 2021 году
19:04 «Дина» разгромила «Газпром-Югра» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России
18:52 Кирхнер: в IBU допустили ошибку, пойдя на поводу у МОК
18:34 Хёниг: у Логинова и Старых нет чувства вины, их не мучают угрызения совести
18:06 IBU принял решение повременить с ужесточением наказания за допинг
17:58 Губерниев: Логинов побежит в смешанной эстафете на ЧМ
17:36 Пихлер: если в докладе Макларена правда, сборную России нужно отстранить на год
17:31 «Сибиряк» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу
16:45 Канадский горнолыжник Гуэй стал чемпионом мира в супергиганте, Трихичев — 35-й
16:42 Хинц, Дальмайер, Пайффер и Шемпп выступят в смешанной эстафете на ЧМ
16:42 Губерниев: настрой отнять у Тюмени ЧМ чувствуется, но пока ничего не решено
16:07 Дегтярёв: направлю в СК РФ запрос об информации по делам о допинге
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