За биатлон умрём. Уходи и без медалей не возвращайся

Перед началом чемпионата мира по биатлону думаем только о медалях сборной России — кто их выиграет, сколько и каких. А вы как считаете?

В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону – главное событие постепенно уходящей зимы. Год назад сборная России не сумела выиграть ни одной медали, так что хуже выступить ей просто не удастся. А раз не хуже, значит, награды у нас обязательно будут. Какие, у кого и сколько – это те вопросы, на которые мы предлагаем вам ответить самостоятельно.Как мужская сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене?Как женская сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене?