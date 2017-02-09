Прощай, дно. Россия с ходу завоевала медаль чемпионата мира

Казахский детектив

Привычка «вставать»

Всё на карте, всё неплохо

Забыть о победе, помнить о медали

Бронза и ничего больше?

Перекрытая траектория

Несколько микроавтобусов, вывалившиеся из них угрюмые и подозрительные лица с коробками, полными шприцов, ампул и ещё чего-то непонятного, но точно подозрительного, и конкретные бумаги в коробках, подтверждающие принадлежность к конкретной команде. Свидетели нашлись, полиция сработала, прошла по следу и вышла к месту проживания сборной Казахстана, где и устроила обыск. Оказавшийся, конечно же, успешным. Вот так начался чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.Казахстан на вчерашнюю церемонию открытия не вышел, чем усилил подозрения. Зато сегодня официальные лица из федерации все обвинения опровергли, а сборная, вроде бы снявшаяся со смешанной эстафеты, явилась-таки на старт. Детективная история с очень слабым сюжетом первой серии готовилась получить вторую и третью. Или даже второй сезон.Но это казахи – их ожидания и их проблемы. Нас интересовала первая гонка чемпионата мира, а конкретно — сборная с четвёртым стартовым номером. Ещё конкретнее –– наш эстафетный смешанный квартет в своём сильнейшем составе. Об этом говорили тренеры, это понимали и болельщики. Слабейшим звеном тут казалась забойщица Подчуфарова, по остальным кандидатурам вопросов не было вообще. На свой первый огневой рубеж Ольга пришла 12-й, очень долго готовилась, но на фоне множества промахов соперниц сделала работу чисто. Штрафных кругов не заработал никто.Шестое место – после Германии, Италии, Франции, Беларуси и Чехии – Подчуфарова сумела сохранить до повторного захода на стрельбище, при этом почти ничего не проиграла немке Хинц, разве что пару секунд. Россиянка снова стреляла не быстро, а особенно тщательно выцеливала последний выстрел. И выцелила. Правда, всё равно осталась шестой, при этом лидеру уступала уже 17 секунд. И привычно «встала» на заключительном круге. Её опередили даже Япония и Казахстан, адосталось 14-е место и 36 секунд отставания.Акимовой предстояло иметь дело с Дальмайер, Вирер, Экхофф, Мякяряйнен, Дорен-Абер – веселье, в общем. Россиянке, впрочем, был на руку расклад, в котором все монстры ехали вместе, караулили друг друга и особо не убивались. К «лёжке» Татьяна отыграла почти 10 секунд, но и стрелять начала с промаха. Дальше она, впрочем, ошибок не допустила и рубеж покинула 10-й. Зато до третьего места Дальмайер ей теперь оставалось всего 18 секунд, а до пятого – всего шесть. Лидировали же Дорен-Абер и Вирер.И Татьяна поставила на карту всё. К первой же контрольной отсечке она была пятой, успев отыграть у лидера добрых семь секунд. Вирер, Дорен-Абер, Дальмайер и Мякяряйнен опять сбились в кучу и на «стойку» приехали одновременно. Все они промазали по два раза, а россиянка стреляла изумительно. На выходе с рубежа она была четвёртой и всего в 11 секундах от лидирующей Вирер. Естественно, выдержать финишный ход лидеров ей не удалось, но и проиграла Акимова совсем немного.приковал к себе нездоровое внимание задолго до своего появления на чемпионате мира, но только теперь это внимание было чисто спортивным. Пятое место, 22 секунды отставания от лидера, спины Пайффера, Фийон-Майе, Хофера и финна Гронмана впереди – такой расклад в первом большом старте после возвращения. Финский спортсмен в этой теме был определённо лишним, Логинов довольно быстро его опередил, но остальным по капельке проигрывал. Быстрая и чёткая стрельба на «лёжке» отыграть отставание ему не помогла – мы всё ещё были четвёртыми, с почти полуминутным отставанием.Финн и швед были тут как тут, а ещё младший Бё. У сборной Норвегии имелся штрафной круг, но он не мешал «викингам» претендовать даже на победу. Тем более что Бё шёл по дистанции быстрее Логинова. Россиянин, к сожалению, ничего не отыгрывал и не мог убежать от шведа. Нужно было чисто стрелять, тем более что Фийон-Майе отправил Францию на штрафной круг. Чисто не получилось – три промаха. Зато Бё сделал четыре. Теперь от лидирующего Пайффера нас отделяли 54 секунда, но от Фийона-Майе – шесть. За победу Россия уже не боролась. Но за медали – всё ещё.Теперь все карты находились в руках Шипулина. Логинов сделал всё, и даже больше – отыграл у Германии и Италии по десятку секунд и позволил Антону уйти на дистанцию вместе с Фуркадом. Француз сразу пропустил россиянина вперёд, попутно – случайно или нет – подставив подножку Логинову. Шипулин, впрочем, не собирался сразу рвать вперёд и опустился на пятое место – его опередили Фуркад и Крчмар. У чехов при этом было два штрафных круга.Шемпп тем временем уже стрелял. Идеально пройденная «лёжка» делала Германию практически чемпионом, но нас, как и французов, больше интересовал Виндиш. Он тоже ошибок не допустил, что означало: претендовать на что-то большее, нежели бронза, в этой гонке Шипулину будет очень непросто. Причём на эту же бронзу претендовал Фуркад.Антон стрелял идеально, на пять секунд быстрее француза. Крчмар заковырялся с одним промахом и проигрывал россиянину почти 20 секунд. Шипулин и Фуркад начали работать в тандеме, Виндиш это знал и понимал: у него есть шанс только на один промах. Шемпп на «стойке» промахнулся однажды и поехал к золоту и флагу. А Виндиш «спёкся», потерял скорость, дважды промазал и с болью в глазах смотрел за тем, как Шипулин и Фуркад уезжают с рубежа разыгрывать серебро.Только тактика, и ничего более. Фуркад привычно уселся за спиной, Антон против этого ничего не имел, но за километр до финиша пропустил француза вперёд. Шемппу уже было не до флага – его преимущество уменьшилось до 10 секунд. Догнать его всё-таки не удалось, а Фуркад перед самым носом Шипулина успел перекрыть ему траекторию. И всего лишь бронза.Всего лишь? Да, потому что теперь, после такой первой гонки, нам этого, конечно же, мало. А ведь этот чемпионат мира уже успешнее предыдущего.