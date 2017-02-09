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175 лет назад 2016
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Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Уберите психическую. Почему Фуркад никогда не будет великим

Мартен Фуркад демонстративно ушёл с подиума ЧМ после появления на нём сборной России. Право великого? Нет, обычная выходка истерички.
9 февраля 2017, четверг. 19:45. Другие
Мартен Фуркад – странное явление мирового спорта. Даже не явление – существо. Чемпион, конечно. С кучей медалей не поспоришь. Но вовсе не великий и никогда им не был. Даже в биатлоне были и есть те, кто круче. Кто уважаемей и заслуженней. Про мировой спорт вообще молчим, там достаточно героев. И злодеев достаточно. А Мартен Фуркад – он и не злодей. После сегодняшней гонки он – обычный пакостник. Мелкий, но каждую секунду жизни мечтающий стать крупным.

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Речь не о подножке Логинову на старте четвёртого этапа (или финише третьего, для кого как). Была она там или нет – не понять, хотя извинения Мартена Фуркада говорят о многом. И не о финишной борьбе с Шипулиным, тут вообще всё законно. Может быть, не до конца честно, не совсем по спортивному справедливо. Нет, именно законно, тут уж никто носа не подточит. Финишируй по прямой и докажи силу – это для простачков, для идейных. Есть шанс – хватай его. Режь углы – ты впереди. И это правильно.

А вот церемония награждения – это самый кислый сок. Квинтэссенция всех мартеновских дел последних месяцев. И гаденьких комментариев, и побегов с конгрессов, и стравливания спортсменов между собой путём навязывания бойкотов. Демонстративно уйти с пьедестала почёта чемпионата мира, потому что тебе кто-то на этом пьедестале не понравился – это обычное хамство.

Хотя о чём мы говорим, какое хамство? Хамом, собственно, ещё нужно быть. Нужно заслужить, а потом гордо и уверенно нести это звание, подтверждать его регулярно. На это силы нужны, смелость. Мартен Фуркад просто психанул. Нормальная рабочая истерика человека, привыкшего такими истериками добиваться своего. Ждущего, что сейчас за ним побегут и вернут назад. И ведь побежали.

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Ненавидеть Фуркада за его дела? О чём вы говорите. «Психическую» можно только жалеть. По крайней мере, пока она не представляет угрозы чьей-то жизни. Мартен пока не представляет, хотя и хочет. Маниакально выставляемое на показ отвращение к чистому по отношению к закону Логинову — лишнее тому подтверждение. Это ровно тот же случай, как и с сегодняшним финишем: все ведь законно, хотя и не до конца честно.

Спорт – давно не «быстрее, выше, сильнее». Честь и честность не то, что не в моде, они попросту мешают. Тупые и старомодные пережитки. Это факт. Спортсмен Фуркад никому ничего не должен. И это тоже факт. Разве что спонсорам. Ему церемонии награждения мешают восстанавливаться, в гробу он видел болельщиков, в том числе и своих. О каком величии тут говорить? И кто дал право этому выскочке что-то там кому-то диктовать?

Антон Шипулин уже сказал о том, что извинения Мартена Фуркада, если таковые последуют, будут приняты. В первую очередь – за тот самый комментарий в поздравлениях Логинова. Они снова будут разговаривать, будут общаться. Руки будут пожимать. Нет сомнений, что Фурад извинится. А потом снова начнёт угрожать бойкотами. Мелкий пакостник.

Мало заработать величие. Мало его заслужить. Его нужно переживать день за днём. Использовать его не на своё благо, а на чужое. Помогать. Учить. Радовать. И даже огорчать. И подтверждать твоё величие будут не слова. И даже не дела. Его будут подтверждать люди, которые к нему прикоснулись.

Мартен Фуркад – вовсе не великий чемпион и никогда им не был. И не будет. Сколько не истери.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Шипулин Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
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