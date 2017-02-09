Шипулин: люди не слепые, они видят поведение Фуркада

«Спросил у Логинова: он тебя специально толкнул?»

«Надо поговорить с Фуркадом тет-а-тет»

Фуркада нельзя не назвать великим спортсменом, но как человек он с каждым разом вызывает всё меньше уважения.

«Если бы не последние 50 метров, были бы шансы»

На финишной полосе Фуркад просто посмотрел, куда я пойду, и перекрыл мне специально дорогу.

Главными действующими лицами на пресс-конференции после смешанной эстафеты стали вовсе не победители-немцы, а, обменявшиеся очень жёсткими выпадами. Антон впервые с начала сезона высказал свою жёсткую и последовательную позицию относительно нападок француза, а затем пообщался с российскими журналистами, среди которых были и спецкоры «Чемпионата».— Наша команда — это большая и дружная семья, и каждый её член — это достойный член нашей семьи. Когда отношение к одному человеку, Александру Логинову со стороны Мартена Фуркада негативное, это некрасиво по отношению ко всей команде. Я считаю, что спортсмены должны бегать, показывать хорошие результаты, честно бороться и показывать то, на что они способны, а не заниматься политикой. Это относится к Мартену Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а такие мнения держать при себе.— Люди не слепые, видят постоянно его поведение. Я пытался к нему нормально относиться. Его нельзя не назвать великим спортсменом, но как человек, он с каждым разом вызывает всё меньше уважения. Сегодня была крайняя точка, когда я это мнение высказал. Пока я с ним не поговорю и не увижу о нём каких-то новых фактов, своего мнения не изменю.— Как он толкнул Логинова. Я подошёл к Александру и спросил: «Он точно тебя специально толкнул?» Он подтвердил, потом мы пересмотрели это на повторе, где было видно, что это сделано нарочно. То, как он вёл себя со мной на гонке, я ставлю на второй план. Может, он действовал по правилам, но с человеческой точки зрения это было некрасиво. Сегодня по дистанции на первых кругах я работал один, хотя показывал ему: «Давай меняться и догонять итальянца». Он отказывался и сидел за моей спиной. На финише я никогда не закрываю коридора сопернику, оставляю ему пространство и шанс. На финишной полосе он просто посмотрел, куда я пойду, и перекрыл мне специально дорогу.— Перед награждением я был настолько зол, что сказал, что не буду жать ему руку, а Александр ответил: «А я тем более». Я его понимаю, потому что он больше обижен, чем я. Хочу поддержать Александра, потому что ему тяжело противостоять этому негативу. Каково это — приехать на чемпионат мира и выслушивать такое, особенно от Мартена Фуркада?!— 100%. Хотя я бы не обиделся на него, если бы он зашёл на два-три круга, потому что я понимал, что обстановка на него давит. Это была одна из крайних точек. Я по-прежнему считаю, что спортсмен должен выходить на трассу, чтобы бороться, а не заниматься политикой. Мы люди медийные, и любые конфликты выносятся на публику. Но раз пошла такая, как говорится, пьянка, то и я показал свою позицию на пьедестале. Он это сделал гораздо раньше нас, а такое отношение неприемлемо. Мы одна команда и один целый организм. Если мы будем молчать, нас и дальше будут унижать, показывая своё превосходство.— Они хотели, но я не знаю, почему в итоге не стали. Может, посмотрели видео и посчитали это неперспективным.— Не могу сказать. Думаю, мы немного успокоимся и поговорим. Я ещё раз посмотрю повтор, ещё раз поговорю с Александром Логиновым. С Мартеном надо поговорить тет-а-тет. Конфликт ни к чему хорошему не приводит. Проявились эмоции. Но не всё так плохо: зато мы подняли рейтинг биатлону ().— Прежде всего я полагаюсь на мнение Александра, но буду смотреть видео. Если увижу, что Мартен действовал неумышленно, сожалеет о содеянном и о том, как он поздравил Логинова в комментариях в «Твиттере», я готов с ним продолжать общаться и жать руку.— Я рассчитывал на финишную прямую, потому что Фуркад не так силён в финишном створе, и надеялся разобраться с ним там. Нужно было обогнать его пораньше, например на верхушке подъёма, когда он немного встал. Он всё время то дёргал, то вставал. В этом плане у меня было прекрасное самочувствие.— Когда он перекрыл самую левую полосу, на которую я пошёл сразу. Мне пришлось уходить из-за спины направо. Когда я поднял глаза, оставалось уже буквально 20-30 метров до финиша. За такой короткий промежуток обогнать его нереально.— Тогда я ещё не знал про эпизод с Логиновым. Узнал об этом только после финиша от него. Я видел, что он притормозил, и удивился. У меня были мысли работать по максимуму, и со своей задачей я справился. У меня был неплохой ход и неплохая стрельба. Если бы не последние 50 метров, у меня были бы шансы обогнать его.