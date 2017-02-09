Подчуфарова: может, мне и двух лет не хватит для восстановления

Моё физическое состояние такое, что я «привезла» на финише 36 секунд. Это много. Довольным этим быть сложно, но сейчас я имею то, что имею.

в составе смешанной эстафеты завоевала первую в карьере медаль чемпионата мира, однако даже после церемонии награждения не выглядела счастливой. Большой проигрыш на последнем круге и 14-е итоговое место разочаровали спортсменку, которая всегда предъявляет к себе высокие требования. После официальных мероприятий Подчуфарова поделилась своими эмоциями в эксклюзивном интервью со спецкором «Чемпионата».— Антон Шипулин правильно сказал на пресс-конференции, что мы — одна команда. В этой медали труд всех нас, каждая секунда работы всех четверых. Конечно, я рада, но определённую досаду всё же испытываю. Даже извинилась перед командой. Моё физическое состояние такое, что я «привезла» на финише 36 секунд. Это много. Довольным этим быть сложно, но сейчас я имею то, что имею.— Команде, конечно, будет попроще. Настроение совсем иное. Начинать турнир с медали — это совсем другое. Мы даже уже забыли, что это такое ().— Ну, у всех девочек на этом чемпионате мира свои задачи. Я целенаправленно готовлюсь к индивидуальной гонке, кто-то к спринту. Думаю, всем нам будет существенно легче. Именно психологически. Физически — это другой разговор.— Про передачу эстафеты ничего сказать не могу — в момент этих событий с арены уже ушла. А вот на финише, по моему мнению, Мартен повёл себя не очень спортивно. Закрывать створ — это не очень хорошо и честно. Может, правила это позволяют, но неписанные законы Фуркад нарушил.— Я думаю, в глобальном смысле не стоит сводить такое крупнейшее событие, как чемпионат мира, к обсуждению отношений между спортсменами.— Фуркад ведёт себя определённо некрасиво. Зачем устраивать провокации против Логинова, если с точки зрения спортивного закона он имеет право выступать после отбытого наказания? Он выполнил все критерии попадания на чемпионат мира и имеет право выступать на любых соревнованиях.— Сложно что-то сказать о моём состоянии. Если мы его не улучшили за год, то как можно его улучшить за неделю? Есть определённые ошибки, которые помешали мне сегодня выступить лучше. Но первый этап в смешанной эстафете и в классической эстафете — это совершенно разные скорости. Даже если бежать другой этап в традиционной эстафете, расклад будет проще, чем сегодня. В Антхольце у меня была возможность по-другому распределить силы по дистанции, а сегодня я откровенно была не в оптимальной форме. Мы не смогли ничего сделать за год, хотя в моём состоянии есть определённые подвижки. Очень сильный сбой организма был в прошлом году, а это требует на восстановление очень много времени, поэтому мы видим сейчас то, что мы видим. Возможно, для восстановления мне потребуется не год и не два.