Двое из ПростоРашино. Как Губерниев у Шипулина память отобрал

Спецкор Слюсаренко шёл и думал

Ольга Подчуфарова

Спецкор Круглов развязал коробочку

Спецкор Слюсаренко всё снял

Спецкор Круглов не склонен к оправданиям

Спецкор Слюсаренко пристыдил Губерниева

Спецкоры «Чемпионата» Круглов и Слюсаренко – странные люди. В биатлоне они, как известно, не разбираются, на чемпионат мира отправлены за одним — подстрекать, провоцировать, забалтывать важные темы, обсуждать пустяки. Казалось бы: вот он — шанс.против, эти не подали руку, этот поставил подножку и заблокировал, один наехал на пресс-конференции, второй парировал… Счастье! А они говорят: давайте лучше обсудим бронзу сборной России. Ну смешно же.Было уже восемь часов вечера, и я очень не хотел выходить из тёплого пресс-центра. В горах, как только уходит солнце, холодает мгновенно. Но спецкор Круглов меня подзуживал: давай, пойдём, там награждение на Medal Plaza, посмотрим, подадут ли наши руку Фуркаду, а вдруг они подерутся, а нас не будет и так далее.Делать нечего — пошёл.Шёл и думал: какая ерунда происходит. Наши выиграли бронзу чемпионата мира — впервые за почти 10 лет в этой дисциплине. Для каждого из четверых это первая в карьере эстафетная медаль. Гонку провели впервые за долгие годы — на максимуме, выжав из себя всё, что можно.шла после финиша нетвёрдым шагом, однажды даже облокотившись на ограждение – иначе бы, такое ощущение, упала. Вот что нужно обсуждать.Эта медаль была нужна всему нашему биатлону как глоток воды умирающему в пустыне. Мы впервые за девять лет поднялись на пьедестал в смешанной эстафете, самой конкурентной из командных дисциплин, а главное — чемпионат мира в Хохфильцене уже при любом раскладе получится лучше прошлогоднего. Накапливающаяся как снежный ком безмедальная серия не будет давить на команду и провоцировать панические настроения среди журналистов и экспертов, а значит и в спринте с преследованием морально всем будет легче. За последние восемь лет, за исключением сочинской Олимпиады, наши биатлонисты ни разу не брали медали в первых трёх гонках. Коробочка развязалась, и дальше будет несомненно легче.Ладно, вы же всё равно хотите узнать — пожали ли Шипулин сруки Фуркаду, да? Не, не пожали. Но они в этом совершенно не виноваты.Шансов пожать или не пожать руки у биатлонистов не было – организаторы намеренно или изначально не предусмотрели их совместное времяпрепровождение. Повесили медали, вручили шампанское – и в разные стороны. Антон потом ещё дал флеш-интервью ведущему и поблагодарил болельщиков за поддержку.Все эти конфликты происходят исключительно из-за непонимания. Люди говорят на разных языках, причём как в буквальном, так и в фигуральном смысле слова, и не пытаются даже услышать друг друга. Не случайно Габриэла Коукалова сказала, что не слышала выступления Шипулина, но не верит ему и осуждает. Так и наша сторона не пытается понять и услышать Фуркада, в частности принимает близко к сердцу и называет оскорблением лишь констатацию факта, пусть и в неподходящее время и в неподходящем месте.Я сам на этапах порой сталкиваюсь с такой стеной непонимания с иностранными коллегами, но мы хотя бы пытаемся эту стену преодолеть и поделиться мнениями. Так же, как и Антон, я был до глубины души возмущён поведением норвежского коллеги, задавшего в Нове-Местосовершенно хамский вопрос о её «чистоте». Тогда я сразу после пресс-конференции «наехал» на норвежца, поговорил о его профессионализме, но попытался выслушать и его точку зрения. Разговор получился эмоциональным, где-то по-мужски жёстким, но, выговорившись, мы лучше поняли друг друга.С тех пор с Хансом из NRK мы пересекались на каждом из январских этапов. Ни одна из встреч не проходила без рукопожатия, мы обменивались мнениями, давали комментарии друг другу и делились последними новостями норвежской и российской прессы. После этого выяснилось, что на самом деле наши позиции гораздо ближе друг к другу. Мы оба категорически против допинга в спорте и оправдания его применения, но также против примешивания политики и истеричных бездоказательных обвинений. Поэтому и я не склонен оправдывать Логинова и Старых, а мой коллега — Сундбю и Йохауг.Не могу сказать, что мы с норвежцем стали большими друзьями, но врагами не стали точно. Сегодня он попросил прокомментировать столкновение Фуркада и Логинова для своего телеканала, что я с удовольствием сделал. Так и Антону с Мартеном стоит прекратить играть в обиды, вместе встретиться и поговорить по-мужски, а главное попытаться услышать друг друга и понять логику, а своей злости и обиде давать ход только в честном противостоянии на трассе.Идеально было бы Антону и Мартену встретиться и пообщаться под бутылочку французского шампанского, которыми награждают всех призёров этого чемпионата мира. Но увы – не получится. Только Антон Шипулин закончил на сцене давать интервью, как к нему рванул «русский голос биатлона». Вернулся знаменитый комментатор с добычей.— Как не стыдно, Дмитрий, — попытался пристыдить его спецкор Слюсаренко. – Забрали у нашего героя память на всю жизнь.— Ему такая память не нужна. На бутылке написано: «за третье место». А Шипулин – чемпион. У него будет здесь золотая бутылка. После гонки преследования в воскресенье.Не знаю, как вы, а я Губерниеву верю. А как ему не верить после такого прогноза?