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175 лет назад 2016
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Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен. Достоин ли уважения Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Смешанный вопрос. Вы всё ещё уважаете Мартена Фуркада?

Антон Шипулин перестал уважать Мартена Фуркада за его поступки, Губерниев назвал свиньёй, а иностранцы не видят в его действиях проблемы.
10 февраля 2017, пятница. 09:45. Другие
Украшением смешанной эстафеты стало противостояние на последнем этапе двух лучших биатлонистов мира — Мартена Фуркада и Антона Шипулина. К сожалению, оно не ограничилось спортивными рамками. Шипулин обвинил француза в умышленном толчке Александра Логинова, отказался ему пожать руку на церемонии награждения и заявил, что потерял к Фуркаду всякое уважение. В расширенной для чемпионата мира рубрике «Вопрос этапа» мы попросили биатлонистов, тренеров, специалистов и журналистов оценить последние действия француза.

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Антон Шипулин, олимпийский чемпион

— Наша команда — это большая и дружная семья, и каждый её член — достойный член нашей семьи. Когда отношение к одному человеку, Александру Логинову, со стороны Мартена Фуркада негативное, это некрасиво по отношению ко всей команде. Я считаю, что спортсмены должны бегать, показывать хорошие результаты, честно бороться и показывать то, на что они способны, а не заниматься политикой. Это относится к Мартену Фуркаду. Мы должны честно бороться на трассе, а такие мнения держать при себе. Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведёт себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально.

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Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Я преклоняюсь перед Мартеном Фуркадом как перед великим спортсменом, но разделяю слова Шипулина, потому что как человек он свинья, и я об этом сказал в репортаже на всю страну. Готов это повторить. Зачем играть в обратку, когда все люди видели, что он сделал это умышленно? Мы 50 раз посмотрели повтор. Если ты стоишь на своей позиции, стой на ней до конца, а то: «Ой, извините!» Все видели, что Фуркад толкнул Логинова, и он свинья.

Рикко Гросс, старший тренер сборной России

— Я не думаю, что Фуркад нарочно толкнул Логинова. Надеюсь, это было случайное столкновение. Что касается его противостояния с Антоном Шипулиным, у них всегда идёт жёсткая борьба. На последнем круге они продемонстрировали сумасшедшие скорости и боролись до последних метров. Это нормально, когда в такие моменты идёт жёсткая контактная борьба. Но Фуркад не нарушил правил, поэтому у меня нет к нему претензий.


Борут Нунар, рейс-директор IBU

— Мы посмотрели 50 раз, что там произошло, и для нас всё понятно. Это было до разделения трассы на три коридора, поэтому шедший первым Фуркад имел право выбрать любой из них. Любой спортсмен для сохранения своего лидерства сделал бы то же самое, выбрал самый удобный для себя коридор. Мне кажется, это было спонтанное решение Фуркада, а не желание во что бы то ни стало преградить путь Шипулину. Для меня это была абсолютно нормальная гоночная ситуация. Если бы перемещение произошло после входа спортсменов в коридоры, я бы дал вам совсем другую оценку. Я следил за событием не как за противостоянием Фуркада и Шипулина или двух стран — России и Франции, а как за борьбой двух спортсменов за медаль. Нарушения правил там не было. Что касается столкновения с Логиновым, то я просмотрел его после соревнований в замедленном повторе тоже 50 раз. Однозначно было понятно, что Мартен старался пропустить Шипулина и бежать у него за спиной. Поэтому, выбирая путь, он смотрел в противоположное направление от Логинова и даже не мог видеть его. Он наехал на него палкой и ботинком, Александр упал. Это неприятная ситуация, но я не увидел в действиях Фуркада злого умысла. За свою жизнь я видел десятки более серьёзных столкновений. Как рейс-директор IBU, я уверен, что оно было случайным.

Ольга Подчуфарова, призёр чемпионата мира

— Фуркад ведёт себя определённо некрасиво. Зачем устраивать провокации против Логинова, если с точки зрения спортивного закона он имеет право выступать после отбытого наказания? Он выполнил все критерии попадания на чемпионат мира и имеет право выступать на любых соревнованиях.

Мартен Фуркад, двукратный олимпийский чемпион

— Холодная война была между США и СССР. Нет, я так не думаю. Думаю, меня уважает большинство представителей нашего спорта. Сегодня на трассе я сделал всё, что мог. Если кто-то выступает против меня из-за моего желания бороться с допингом – это его право.

Марк Вентуйяк, обозреватель L'Equipe (Франция)

— Проблема в том, что последние недели и месяцы, когда мы спрашивали Мартена о его отношении к докладу Макларена, он подчёркивал, что считает Шипулина чистым спортсменом, потому что против него нет никаких доказательств. Мартен повторял это много раз. Недавно он написал твит о Логинове, где упомянул его дисквалификацию, что вызвало негатив к нему со стороны россиян. Сегодня эта проблема усугубилась. Сначала было столкновение с Логиновым, но мы не можем утверждать, что Мартен сделал это намеренно. Никто не думает, что это серьёзная проблема, кроме представителей российской команды.

Руслан Васильев, обозреватель «Спортивной панорамы» (Беларусь)

— К Мартену Фуркаду я своего отношения не поменял, так как никогда его не уважал. Есть чувство личной антипатии. Я считал его чрезмерно заносчивым снобом. Во-вторых, всегда происходит так, когда человек настолько доминирует. Вначале это восхищает, а затем начинает автоматически раздражать. Это в человеческой природе. Наконец-то из уст Шипулина прозвучали слова, которые я надеялся услышать уже давно, но вся эта дипломатичность и толерантность, желание сгладить углы вредила самому Шипулину. Но сейчас обмен репликами состоялся. Все, кто видел эпизоды «Фуркад — Логинов» и «Фуркад — Шипулин», если не слепые или глупые, понимают, что француз действовал умышленно, пытался не просто выиграть, а навредить российской команде, а это вызывает брезгливость.

Наше мнение


Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»

— Если честно, меня Фуркад не очень волнует. Меня волнуют наши парни, которые совершили не самый мужской поступок — отказались пожать руку сопернику. Вот только представьте: какая волна бы поднялась, если бы кто-то из иностранцев отказался пожать нашему руку? На прошлой Олимпиаде соперницы из США демонстративно не поздравляли Юлию Ефимову, считая её допинговой мошенницей, но на пьедестал вместе встали и даже приобнялись. И руки пожимали. Ну а Фуркад… Ничего нового мы про него не узнали. Великий спортсмен — и своеобразный человек. А кто из великих не своеобразный?

Мнение читателей


11konb
Думаю, многие бы так сделали. Уважение Антону

smexanesport
Ты, Антон, для начала себя уважать научись, а потом всё поймёшь! Надо быть выше всего, что происходит вокруг тебя, а иначе ничем ты от Моравца не отличаешься!

chastiser
Надеюсь, Фуркаду влепят какой-нибудь ощутимый административный штраф, а за повторение таких выкрутасов дисквалифицируют за неспортивное поведение. IBU должен вынести предупреждение сборной Франции.

vladsport1985
Фуркаду ваше уважение до одного места, он и так Шипулина целую гонку троллил. Хоть бы была какая-то спортивная злость, а нет, даже её не оказалось, теперь только сопли пускать остаётся

kores
Надо было раньше перестать уважать. Когда Фуркад предлагал убрать сборную России от соревнований без доказательств.

98top
Великий хам, который почему-то решил, что такой манерой он имеет право бороться за чистый спорт. Антон ещё мягко на пресс-конференции ему ответил. Жаль, что у нас в биатлоне правила культур-мультур и Овечкина нет с Ковальчуком — наваляли бы Фуркаду по самое не хочу.

greenq
Вообще, надоело все это. Фуркад боролся на трассе, а Шипулин руку не подал. Вечно кто-то или что-то мешает нам выиграть, но не мы сами. Вечно продолжаем искать соринку в чужом глазу. Надоело. Фуркад, конечно, ведёт себя как Фуркад, но нашим, и в частности Шипулину, не стоит уподобляться этому. Пусть Фуркад провоцирует как хочет — должно быть всё равно. Доказывайте всё на лыжне. Не смогли — не выпендривайтесь и не беситесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Антон Шипулин Мартен Фуркад Вопрос этапа Чемпионат мира по биатлону 2017
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