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175 лет назад 2016
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Зинедин Зидан
Фото: Reuters
Текст: Михаил Чесалин

Стоп, хам! Неспортивные выходки великих чемпионов

В первый день чемпионата мира по биатлону Мартен Фуркад неприятно удивил своими выходками. Вспоминаем других чемпионов-хулиганов.
10 февраля 2017, пятница. 11:52. Другие
Двукратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира и обладатель пяти «Больших хрустальных глобусов» Мартен Фуркад в последнее время явно теряет душевное равновесие.
Свои выходки он оправдывает борьбой за чистоту спорта, но такие мелкие пакости, до которых охоч Мартен, явно из другой оперы. В первый день чемпионата мира Фуркад аж три раза оказался в центре внимания. Но если эпизод с Логиновым и борьбу с Шипулиными на финише можно оправдать буквой закона, то уход с церемонии награждения – это открытое неуважение не только к соперникам из России, но и к немцам, и к зрителям, и даже к партнёрам по команде. Впрочем, сколько в истории спорта было подобных скандалов – не счесть. Вспоминаем самые яркие выходки выдающихся чемпионов.

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Мартен Фуркад покидает церемонию награждения

Мартен Фуркад покидает церемонию награждения

Фото: РИА Новости

Расстройство короля


Презрительным отношением ко всевозможным церемониям всегда был известен действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен. Только за последние полгода он дважды «отличился» на высочайшем уровне. В ноябре во время матча за шахматную корону Магнус, проиграв партию Сергею Карякину, так расстроился, что ушёл с обязательной пресс-конференции и лишился за это пяти процентов своих призовых, которые в итоге составили $ 600 тыс. А уже в декабре норвежец, проиграв чемпионат мира по блицу всё тому же Карякину, не стал дожидаться окончания церемонии награждения и, махнув рукой, ушёл с пьедестала. Чемпион и оргкомитет турнира не стали заострять внимание на этом инциденте.
Было высказано предположение, что юная чемпионка заразилась звёздной болезнью, однако, как выяснилось позже, Юлия просто проспала церемонию.

Не поздравили канадцев


Несколько раз в подобных историях были замешаны и звёзды российского спорта. В ноябре 2014 года мир фигурного катания огорошил факт, что олимпийская чемпионка Юлия Липницкая не пришла на награждение по итогам этапа Гран-при в Китае, где россиянка заняла второе место. Было высказано предположение, что юная чемпионка заразилась звёздной болезнью, однако, как выяснилось позже, Юлия просто проспала церемонию. Штраф за неявку всё же заплатить пришлось. А во время церемонии награждения после финала чемпионата мира по хоккею 2015 года лёд покинула почти вся сборная России. Представители команды объяснили это организационной накладкой. Так или иначе, до конца церемонии осталось лишь семь хоккеистов, включая Овечкина и Малкина.
Сборная России покидает церемонию награждения

Сборная России покидает церемонию награждения

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Издевательский поцелуй


По духу Мартену Фуркаду очень близок норвежский лыжник Петер Нортуг. На пике своей формы он также долгое время считался практически непобедимым, был столь же своевольным, а его поступки не всегда поддавались объяснению. Нортуг отказывался тренироваться совместно с национальной сборной, не хотел размещать на своей форме логотип спонсора сборной, собираясь заменить его рекламой личного спонсора. Перед Олимпиадой в Сочи Петер решил, что в целях гигиены не будет ни с кем здороваться за руку, что вызвало недоумение даже у Бьорндалена – ярого поборника чистоты. Но ярче всего о характере Нортуга говорит то, что в 2011 году на финише эстафеты он, обогнав соперника из Швеции, нагло развернулся и дважды послал ему воздушный поцелуй, а потом финишировал. Ярость шведов цензурными словами описать было нельзя.
В 2011 году Нортуг на финише эстафеты, обогнав соперника из Швеции, нагло развернулся и дважды послал ему воздушный поцелуй, а потом финишировал.

Гений в плохом настроении


Считается, что гении могут себе позволить быть чуть-чуть скандальными. Они ведь придают дополнительную популярность своему виду спорта. Игрок в снукер Ронни О'Салливан влюбил в эту разновидность бильярда тысячи зрителей за пределами Великобритании не только вдохновенной игрой, но и постоянным шоу, которое он устраивал. Когда Ронни пребывал в плохом настроении, то мог спокойно уйти с недоигранного матча крупного турнира или уйти в туалет во время прямого эфира. Он десятки раз пропускал обязательные конференции и умудрялся получать громадные штрафы, даже когда приходил на них. После проигранного финала турнира China Open раздосадованный О'Салливан курил и бранился, как сапожник. Но, несмотря на поведение, выходящее за все рамки приличия, дисквалифицировать Ронни никто не решился.

Железные челюсти Майка


Впрочем, случаются в мире спорта и скандалы, о которых узнают даже люди далёкие от просмотра матчей, боёв и забегов. Такие истории навсегда остаются на страницах истории. Второй бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда получил в афишах название «Шум и ярость». Однако никто и представить себе не мог, сколько шума это поединок действительно наделает. В третьем раунде Тайсон обрушил на соперника всю свою ярость, а когда понял, что тот не собирается сдаваться, сомкнул свои челюсти на его правом ухе, откусив кусочек ушной раковины. Рефери осмотрел ухо, не обнаружил ничего страшного и разрешил продолжить бой. Впрочем, после второй попытки Тайсона откусить Холифилду ухо поединок был остановлен. Это вам не на лыжу наступить!
Майк Тайсон откусывает мочку уха Эвандеру Холифилду

Майк Тайсон откусывает мочку уха Эвандеру Холифилду

Фото: Reuters

>>> Смешанный вопрос. Вы всё ещё уважаете Мартена Фуркада

Легендарный игрок – легендарный удар


Справедливость в жизни торжествует не всегда. Это стало понятно многим поклонникам футбола после финала чемпионата мира 2006 года. Итальянец Марко Матерацци сумел спровоцировать француза Зинедина Зидана: на нелестные высказывания о своей семье легендарный футболист ответил просто — развернулся и боднул соперника головой в грудь. Об этом эпизоде за 10 лет сняты документальные фильмы, написаны книги, даже сделаны компьютерные игры. Однако исход у него был один: Зидан в финале чемпионата мира получил красную карточку и последний матч в своей карьере до конца не доиграл. А сборная Франции в довершение всего не сумела завоевать титул чемпионов мира, уступив итальянцам по пенальти. Матерацци свою попытку реализовал. Ни о каких рукопожатиях после матча, конечно, не могло быть и речи.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Зинедин Зидан Магнус Карлсен Майк Тайсон Мартен Фуркад Петер Нортуг
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